Мифы о правильном питании, которые давно развенчаны

Каждый день мы слышим бесконечный поток советов о том, как правильно питаться. Некоторые мифы о правильном питании настолько укоренились в нашем сознании, что воспринимаются как истина.

Вряд ли кто-то не слышал, что свежие фрукты и овощи полезнее чем замороженные, а беременным важно есть за двоих. Мы подобрали распространенные мифы о правильном питании и объяснили, почему им не стоит верить.

Правильное питание всегда бьет по кошельку

Жиры — наш враг номер один

Растительное молоко полезнее коровьего

Низкоуглеводная диета — лучший способ похудеть

Натуральные сахарозаменители полезны

Во время беременности надо есть больше фруктов, не важно каких

Фруктовый сок всегда полезен для увеличения потребления фруктов

Каша — лучший выбор для завтрака

Во время беременности необходимо есть за двоих

Смузи — полезная альтернатива сокам

Орехи способствуют набору лишнего веса

Авокадо очень полезен, потому можно употреблять этот фрукт без ограничений

Дорогие читатели! В этой статье мы рассказываем о мифах, касающихся правильного питания, но данная информация не является медицинской рекомендацией. Перед тем, как внести существенные изменения в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.Свежие фрукты и овощи полезнее, чем консервированные, замороженные или сушеныеСчитается, что свежие фрукты и овощи полезнее. Однако исследования показывают, что замороженные, консервированные и сушеные продукты могут быть столь же питательными. Кроме того, такие варианты удобны: они помогают сэкономить и позволяют всегда иметь под рукой запас фруктов и овощей. Главное — внимательно изучать состав: в некоторых продуктах могут скрываться добавленные сахар, соль или насыщенные жиры. Лучше выбирать те, в которых этих добавок как можно меньше.Считается, что здоровое питание — это дорогое удовольствие, но это не обязательно так. Многие тратят большую часть своего бюджета на «полезные» готовые блюда и специальные продукты, например растительные или мясные альтернативы. В некоторых случаях полезно вернуться к простым решениям, например, купить овсяные хлопья вместо готовых завтраков, которые часто содержат много сахара.Консервы с бобовыми — доступный источник белка и клетчатки. Мясо в рагу или карри можно заменить нутом. Цельнозерновые продукты при этом стоят столько же или немного дороже, чем их переработанные аналоги.Долгое время считалось, что все жиры вредны. Это мнение появилось после исследований середины XX века, где жир связывали с повышенным холестерином. В итоге начался бум на обезжиренные продукты, и жиры массово заменяли на сахар и рафинированные углеводы. Но вместо снижения веса люди начали набирать его еще быстрее.На самом деле, не все жиры одинаковы. Существуют полезные жиры, например, из оливкового масла, орехов, авокадо и рыбы, которые, наоборот, помогают организму. Они поддерживают сердце, мозг, гормональный баланс и способствуют усвоению витаминов. Поэтому не стоит считать продукт без жира полезным.Многие считают, что растительное молоко, например, из овса, миндаля или риса, полезнее коровьего, но это не всегда так. Даже если посмотреть на содержание белка: в одном стакане коровьего молока обычно около 8 граммов белка, в то время как в стакане миндального молока — 1–2 грамма, а в овсяном — 2–3 грамма. Кроме того, растительные напитки часто содержат добавленные ингредиенты, такие как соль и сахар, которые могут негативно влиять на здоровье.Таким образом, растительное молоко не всегда оказывается более питательным, чем коровье.Мнение, что низкоуглеводная диета — лучший способ сбросить вес, не совсем верно. На самом деле, необходимо выбирать не низкое содержание углеводов, а правильные углеводы. Например: овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки, овсянку, коричневый рис и хлеб из цельнозерновой муки. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые помогают бороться с заболеваниями.Хотя уменьшение углеводов может помочь сбросить вес, поддерживать низкоуглеводную диету сложно из-за ограниченного выбора пищи. Лучше наслаждаться правильными углеводами, включая их в рационные блюда.Мы часто убеждаем себя, что натуральные заменители сахара, такие как мед или сироп агавы — это полезная альтернатива. Но на самом деле организм воспринимает их как обычный сахар. Хотя некоторые природные заменители действительно могут содержать небольшие количества микроэлементов, разница с обычным сахаром минимальна. В итоге это все равно сахар. Примером служат батончики, которые часто содержат мед и орехи, но рекламируются как «здоровые» продукты. Весь сахар, независимо от того, как он получен, имеет одну и ту же калорийность: 4 ккал на 1 г.Важно помнить, что потребление сахарозаменителей тоже нужно ограничивать. Рекомендуется не превышать 6-9 чайных ложек сахара в день, включая сахар в соках и готовых продуктах.Не все фрукты полезны во время беременности. Недозрелая папайя может вызвать преждевременные схватки, так как содержит латекс, который опасен для ребенка. Виноград, если употреблять его в большом количестве, может повышать температуру тела, что плохо для матери и ребенка.В отличие от этого, батончик горького шоколада в умеренном количестве может быть полезен для беременных женщин, поскольку помогает стабилизировать настроение и поддерживает иммунную систему. Исследования показывают, что регулярное употребление шоколада может снизить артериальное давление и риск преэклампсии.Мнение о том, что фруктовый сок — это хороший способ добавить фрукты в рацион, не совсем верно. Соки содержат много добавленного сахара, и в одном стакане может быть до 30 граммов — это почти 8 чайных ложек. Чрезмерное потребление сахара повышает риск многих хронических заболеваний. Лучший способ увеличить потребление фруктов — есть цельные фрукты, которые также дают клетчатку. Когда хочется пить, лучше выбрать воду или молоко с низким содержанием жира.Каша не всегда является идеальным завтраком, а ее пакетированная альтернатива содержит много добавленных сахаров. Если вы заботитесь о стабильном уровне сахара и чувстве сытости, избегайте каш быстрого приготовления на завтрак — особенно овсянки. Овсянка может вызвать скачок сахара в крови, за которым следует резкий спад и преждевременный голод. Лучше на завтрак выбирать белковую пищу с овощами, чтобы избежать высоких скачков сахара в крови.Миф о том, что во время беременности нужно есть за двоих, широко распространен, но это не так. В действительности, нужно всего лишь добавить около 350 калорий в день. Это можно легко сделать, добавив два-три маленьких полезных перекуса, например, банан с ложкой арахисового масла или несколько крекеров. Не нужно переедать — достаточно небольших добавок к обычному рациону.Употребление смузи имеет ряд преимуществ: они увеличивают потребление клетчатки и повышают уровень витамина С.Однако, сильное измельчение продуктов для смузи, особенное промышленное, приводит к тому, что высвобождаются сахара, которые естественным образом содержатся во фруктах. В результате сахара превращаются в «свободные сахара», которые могут привести к кариесу, содержат лишние калории и вызывают резкое повышение уровня сахара в крови. Кроме того, частое потребление смузи вместо твердой пищи может привести к перееданиям. Это связано с тем, что жидкая (или полужидкая) пища не утоляет голод так же хорошо или долго, как твердая пища. По этим причинам лучше всего употреблять смузи вместе с другой пищей, в идеале во время приема пищи, и ограничить количество выпиваемых стаканов.Орехи, несмотря на высокую калорийность, являются полезными продуктами. В них содержится количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Согласно исследованию, люди, которые часто едят орехи, имеют ниже риск набора лишнего веса.Включение миндаля в рацион, например, в качестве утреннего перекуса, уменьшит чувство голода, а также станет эффективным способом контроля аппетита. А ежедневный прием 44 г фисташек сделает питание более сбалансированным и полезным, не влияя на массу тела.Хотя авокадо питателен, богат клетчаткой и полезными для сердца мононенасыщенными жирами, он довольно калориен. Рекомендуемый размер порции — всего треть среднего авокадо (50 граммов). Стандартный авокадо (200 грамм) содержит 322 калории. Это больше калорий, чем в стандартном гамбургере.Авокадо не является лучшим источником белка в рационе. Согласно исследованию, среднестатистический мужчина должен потреблять приблизительно 52-56 граммов белка в день, а женщина 46 граммов. В одном авокадо в среднем содержится 4 грамма белка. Поэтому замещать им часть полноценного рациона точно не стоит. Авокадо должен быть только частью максимально разнообразного рациона наряду с мясом, рыбой или овощами.