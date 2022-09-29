Лесной гоп-стоп: как поступать, если столкнулся на тропинке с волком

Волков бояться – в лес не ходить. В буквальном смысле эти слова могут произносить только те, кто никогда в этом самом лесу с волками не встречался. Хотя волк по сути является очень крупной собакой, угрозу для человека он представляет непосредственную. Столкновения с волком на лесной тропинке не пожелаешь и врагу. И все же, от такого не застрахован ни один сельский житель, дачник, охотник, грибник и любой другой «турист». Что же можно сделать для своего спасения при столкновении с серым разбойником?
Один волк нападать не будет. |Фото: coolsen.ru.
Начать стоит с главного: один волк при неожиданной встрече с человеком скорее всего решит ретироваться сам. При условии, что вы не подошли слишком близко к волчатам (даже если этого не знаете), а само животное является более-менее сытым и главное здоровым. Как правило, волки-одиночки нападают на людей только в целях защиты выводка или если они чем-то болеют и уже изгнаны из стаи. В большинстве случае это, конечно же, бешенство.
По сути это большая и хитрая собака. |Фото: pxhere.com.
Реальная угроза для зашедшего в лес человека исходит по большей части от волчьих стай. При столкновении с такой нужно произнести следующие слова: «Отче наш, Иже еси на небесех!» А если серьезно, то при столкновении со стаей у человека не то, чтобы нет шансов на выживание, но они сведены к абсолютному минимуму. Многое в такой ситуации будет зависеть от обстоятельств. Однако, нередко в такой ситуации не поможет даже огнестрельное оружие – окружат, повалят и загрызут. Это не значит, что не нужно пытаться отбиваться или бежать, если есть куда бежать. Например, к водоему или людям поблизости.
Кажется ты не туда зашел, человек. |Фото: oir.mobi.
Столкновение с волком-одиночкой не так опасно, даже если он по какой-то причине все-таки решит напасть. Не будем рассматривать варианты с наличием огнестрельного оружия. Стоит лишь сказать, что рассчитывать только на него не стоит. Так как в стрессовой ситуации руки могут начать трястись так, что лучше бы никакого ружья и не было. Собственно, это главное: не бояться и не думать, что все кончено. Полностью сконцентрируйтесь на борьбе и выживании. Не нужно думать в этот момент ни о том, на кого дети останутся, ни о том, кто погасит за вас ипотеку.
Не нужно бояться, нужно драться. |Фото: wall.alphacoders.com.
Волк умен, силен и весит около 50 кг. Это большая и чрезвычайно опасная «собачка». Не очень хорошо, если вы 55-килограммовая девочка. Шансы сразу становятся сильно меньше. Очень хорошо, если вы 80-110-килограммовый мужик. Используйте массу! Главное, не позволять серохвостому кусаться. Пускай в дело идет все: удары сапогами по наглой хищной морде, палки, камни, страшные вопли. Старайтесь бить волка по голове, глазам, ушам. Если позволяет ситуация и масса тела, навалитесь на волка и просто давите его собой, не позволяя укусить за какое-нибудь уязвимое место. Душите животное! Да, это неприятно, но в такой ситуации или он, или вы. С волком человеческие законы не работают, работают законы природы. Самое главное, полностью настроиться на борьбу, не сдаваться и не паниковать.
Волки милые, когда не голодные. ¦Фото: wordlesstech.com.
Впрочем, как уже было отмечено, скорее всего волк-одиночка предпочтет не вступать в бой. Если животное ушло само, то это хороший повод как можно быстрее покинуть лес. Если столкновение с волком все-таки произошло, и вам удалось выйти из него победителем, то первым делом посетите больницу и покажитесь врачу. Волки могут разносить не только бешенство.
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