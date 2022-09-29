Лесной гоп-стоп: как поступать, если столкнулся на тропинке с волком

Один волк нападать не будет. |Фото: coolsen.ru.

По сути это большая и хитрая собака. |Фото: pxhere.com.

Кажется ты не туда зашел, человек. |Фото: oir.mobi.

Не нужно бояться, нужно драться. |Фото: wall.alphacoders.com.

Волки милые, когда не голодные. ¦Фото: wordlesstech.com.