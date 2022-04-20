«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

Фотографии, сделанные в России после распада СССР.

1. Граффити

2. Уличная торговля

Барахолка на улице Ленинской. Владивосток, 1993 год.

3. Триколор

Триколор уже стал частью оформления витрин. Владивосток, пассаж , 1993 год.

4. Очередь

Очередь в телефонную будку. Россия, Владивосток, 1992 год.

5. Центральная площадь

На центральной площади Владивостока в 1991 году.

6. Митинг против ГКЧП

Митинг на площади против ГКЧП.

7. В ожидании рейса

Отдых на сумках в аэропорту . Россия, Владивосток, 1992 год.

8. Православный крест

Православный крест в Берёзовой роще, который установили в честь столетия города Макарова.

9. Трамвай у вокзала

У вокзала Хабаровска в 1991 году.

10. Народное собрание

Народное собрание в Сусумане в 1992 году.

11. Юные велосипедисты

Юные велосипедисты на Советской улице в Сусумане.

12. Уличная сцена

Магазин Престиж. Россия, Владивосток, 1993 год.

13. Мальчик на велосипеде

Уличные прилавки центрального рынка.

14. Толпы людей

Видеозал на улице Урицкого в Иркутске.

15. День города

День города в Железногорске в 1993 году .