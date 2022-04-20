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«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР


Фотографии, сделанные в России после распада СССР.

Фотографии, сделанные в России после распада СССР.

1990-е годы в России были временем непростым - рушились устои, люди теряли веру в завтрашнем дне, а будущее было туманным. В те годы многие не жили, а выживали. Но всё же это были яркие годы, ставшие по-настоящему переломными в истории большой страны.

1. Граффити


Благодарность-граффити мэру Евгению Блинову.

Благодарность-граффити мэру Евгению Блинову.

 

2. Уличная торговля


Барахолка на улице Ленинской. Владивосток, 1993 год.

Барахолка на улице Ленинской. Владивосток, 1993 год.

 

3. Триколор


«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

Триколор уже стал частью оформления витрин. Владивосток, пассаж, 1993 год.

 

4. Очередь


Очередь в телефонную будку. Россия, Владивосток, 1992 год.

Очередь в телефонную будку. Россия, Владивосток, 1992 год.

 

5. Центральная площадь


На центральной площади Владивостока в 1991 году.

На центральной площади Владивостока в 1991 году.

 

6. Митинг против ГКЧП


«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

Митинг на площади против ГКЧП.

 

7. В ожидании рейса


Отдых на сумках в аэропорту. Россия, Владивосток, 1992 год.

Отдых на сумках в аэропорту. Россия, Владивосток, 1992 год.

 

8. Православный крест


Православный крест в Берёзовой роще, который установили в честь столетия города Макарова.

Православный крест в Берёзовой роще, который установили в честь столетия города Макарова.

 

9. Трамвай у вокзала


«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

У вокзала Хабаровска в 1991 году.

 

10. Народное собрание


Народное собрание в Сусумане в 1992 году.

Народное собрание в Сусумане в 1992 году.

 

11. Юные велосипедисты


Юные велосипедисты на Советской улице в Сусумане.

Юные велосипедисты на Советской улице в Сусумане.

 

12. Уличная сцена


Магазин Престиж. Россия, Владивосток, 1993 год.

Магазин Престиж. Россия, Владивосток, 1993 год.

 

13. Мальчик на велосипеде


Уличные прилавки центрального рынка.

Уличные прилавки центрального рынка.

 

14. Толпы людей


Видеозал на улице Урицкого в Иркутске.

Видеозал на улице Урицкого в Иркутске.

 

15. День города


День города в Железногорске в 1993 году.

День города в Железногорске в 1993 году.

 

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«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

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«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССРПодписаться на мой Instagram
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