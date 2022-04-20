«Лихие 90-е»: фотографии, сделанные в России после распада СССР

Фотографии, сделанные в России после распада СССР.
1990-е годы в России были временем непростым - рушились устои, люди теряли веру в завтрашнем дне, а будущее было туманным. В те годы многие не жили, а выживали. Но всё же это были яркие годы, ставшие по-настоящему переломными в истории большой страны.
1. Граффити
Благодарность-граффити мэру Евгению Блинову.
2. Уличная торговля
Барахолка на улице Ленинской. Владивосток, 1993 год.
3. Триколор
Триколор уже стал частью оформления витрин. Владивосток, пассаж, 1993 год.
4. Очередь
Очередь в телефонную будку. Россия, Владивосток, 1992 год.
5. Центральная площадь
На центральной площади Владивостока в 1991 году.
6. Митинг против ГКЧП
Митинг на площади против ГКЧП.
7. В ожидании рейса
Отдых на сумках в аэропорту. Россия, Владивосток, 1992 год.
8. Православный крест
Православный крест в Берёзовой роще, который установили в честь столетия города Макарова.
9. Трамвай у вокзала
У вокзала Хабаровска в 1991 году.
10. Народное собрание
Народное собрание в Сусумане в 1992 году.
11. Юные велосипедисты
Юные велосипедисты на Советской улице в Сусумане.
12. Уличная сцена
Магазин Престиж. Россия, Владивосток, 1993 год.
13. Мальчик на велосипеде
Уличные прилавки центрального рынка.
14. Толпы людей
Видеозал на улице Урицкого в Иркутске.
15. День города
День города в Железногорске в 1993 году.
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