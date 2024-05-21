Выращивание орхидеи в пятилитровых бутылках

Одной из самых распространенных причин гибели орхидей является корневая гниль, возникающая из-за неправильного режима полива требовательных растений. Столкнувшись с данной проблемой, необходимо срочно принять меры по спасению орхидей.
А для того, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, можно использовать оригинальный способ выращивания орхидей на основе из пятилитровой бутылки.
Подготовка бутылок
Отметьте на пятилитровой бутылке место расположения горшочка, в котором будет расти орхидея. В зависимости от размеров горшка одна бутылка может стать подставкой для одного или двух растений. С помощью паяльника вырежьте отверстия по намеченным линиям.
Обработка орхидеи
Подготовьте орхидеи к восстановлению, предварительно удалив все поврежденные и засохшие корни. Тщательно промойте орхидеи и протрите листья мягкой тканью или ватным диском. Оставьте растения в сухом прохладном месте на сутки.
Помочь орхидее в процессе восстановления сможет алоэ вера, мякотью которого следует тщательно обработать листья, ствол и корни растения. Мякоть алоэ вера является хорошим стимулятором роста и корнеобразования, а также обладает антибактериальным действием.
Оставшиеся после обработки орхидеи листья алоэ вера поместите в блендер, залейте 0,5 литрами воды и измельчите. Процедите питательное средство, добавьте к нему еще 1 литр воды и используйте для полива любых растений из домашнего цветника.
Обработанные орхидеи поместите в горшочки и присыпьте сосновой корой, которая является отличной средой для восстановления корневой системы. Поставьте горшочки в тазик с водой и оставьте на 30 минут.
Процесс восстановления
Налейте в бутылку воду так, чтобы ее уровень был ниже уровня горшка с орхидеей. Разместите горшки с растениями на подготовленной основе из пятилитровой бутылки.
Раз в две недели поливайте растение водой с алоэ вера и в скором времени орхидеи нарастят здоровые и крепкие корни, у них появятся новые молодые листочки, начнут развиваться цветоносы.
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