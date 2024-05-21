Выращивание орхидеи в пятилитровых бутылках

Одной из самых распространенных причин гибели орхидей является корневая гниль, возникающая из-за неправильного режима полива требовательных растений. Столкнувшись с данной проблемой, необходимо срочно принять меры по спасению орхидей.

А для того, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, можно использовать оригинальный способ выращивания орхидей на основе из пятилитровой бутылки.

Подготовка бутылок

Обработка орхидеи

Процесс восстановления

Отметьте на пятилитровой бутылке место расположения горшочка, в котором будет расти орхидея. В зависимости от размеров горшка одна бутылка может стать подставкой для одного или двух растений. С помощью паяльника вырежьте отверстия по намеченным линиям.Подготовьте орхидеи к восстановлению, предварительно удалив все поврежденные и засохшие корни. Тщательно промойте орхидеи и протрите листья мягкой тканью или ватным диском. Оставьте растения в сухом прохладном месте на сутки.Помочь орхидее в процессе восстановления сможет алоэ вера, мякотью которого следует тщательно обработать листья, ствол и корни растения. Мякоть алоэ вера является хорошим стимулятором роста и корнеобразования, а также обладает антибактериальным действием.Оставшиеся после обработки орхидеи листья алоэ вера поместите в блендер, залейте 0,5 литрами воды и измельчите. Процедите питательное средство, добавьте к нему еще 1 литр воды и используйте для полива любых растений из домашнего цветника.Обработанные орхидеи поместите в горшочки и присыпьте сосновой корой, которая является отличной средой для восстановления корневой системы. Поставьте горшочки в тазик с водой и оставьте на 30 минут.Налейте в бутылку воду так, чтобы ее уровень был ниже уровня горшка с орхидеей. Разместите горшки с растениями на подготовленной основе из пятилитровой бутылки.Раз в две недели поливайте растение водой с алоэ вера и в скором времени орхидеи нарастят здоровые и крепкие корни, у них появятся новые молодые листочки, начнут развиваться цветоносы.