Правильная технология посадки и подготовка картофеля

Картошка, пожалуй, одна из самых популярных, любимых и простых в выращивании культур. Однако, если участок земли ограничен, а урожай хочется получить богатый, то воспользуйтесь правильной технологией посадки и подготовки картофеля.

Тогда даже с 4 кв. м. вы легко соберёте 12 десятилитровых ведер картофеля!







Прежде всего, следует уточнить, что хорошая, крупная картошка растёт в рыхлой и не кислой почве. Раскислять почву нужно постепенно, год за годом, внося в грядки необходимую органику: например, золу, мел, доломитовую муку. Также хороший результат даёт посадка картофеля в высокие грядки, расположенные с севера на юг.







Перед посадкой картофель следует подготовить. Желательно для посадки выбрать позеленевший картофель. Он содержит соланин — яд, который не желательно использовать в пищу человеку, но для посадки такой материал идеально подходит, ведь он будет отпугивать вредителей. Выше вероятность, что такая картошка дольше пролежит в земле и даст побеги. После покупки семенной материал за 1,5 месяца до посадки следует промыть в обычном розовом растворе марганцовки и далее поместить на яровизацию в стеклянные банки. Тогда картошка созреет и позеленеет. Банки установите на восточное окно на 2 недели.

Раз в 3 дня банку необходимо поворачивать, чтобы картошка получала равномерно солнечные лучи.Через 2 недели можно приступать к кербовке. Это такая процедура, которая пробуждает спящие глазки и даёт больше побегов на картофеле. Для этого около глазка следует сделать дугообразный надрез. Чтобы нижние глазки тоже проснулись, посередине вокруг картофеля сделайте надрез ножом глубиной 5 мм. После этого весь посевной материал верните в банки и оставьте на окне до тех пор, пока не придёт время посадки (обычно это майские праздники, но всё зависит от выбранной вами картошки — ранняя, средняя, поздняя). Периодически можно сбрызгивать картошку из пульверизатора, особенно если в вашем доме очень сухо.Перед посадкой в каждую лунку можно насыпать лопатку золы и пол лопаты перепревшего навоза. Свежий навоз закисляет почву, не используйте его. Если нет перепревшего навоза, можно использовать куриный помет. Перед посадкой сам картофель опрыскайте водой и посыпьте золой. Вместо воды можно использовать следующий эффективный раствор: 200 гр. суперфосфата + по 1/2 ч. л марганцовки, борной кислоты и медного купороса на 1 ведро воды. Клубни опустить в данный раствор на 1 час. После такой обработки будет отличный урожай.Для профилактики от фитофторы побеги картофеля следует обрабатывать дважды за весь сезон раствором фурацилина (3 таблетки на 1 л воды) по листьям. А в начале августа, для профилактики, обработайте картошку кальциевой селитрой (1 ст. л. на 10 л).Когда на картошке появятся цветы, постепенно убирайте их. Есть мнение, что каждый цветок, оставшийся на растении, забирает одну картошку, так как берёт на себя питание растения. После второго окучивания картошки хорошо присыпать грядку толстым слоем скошенной травы.Наконец, начинать подкапывать картофель можно тогда, когда нижние листья начали желтеть. Выкапывать следует в солнечный день, оставить выкопанную картошку на полдня на солнце для подсушивания. После этого урожай следует хранить в погребе, желательно со свеклой, или же можно пересыпать картофель рябиновым листом. Соблюдая все советы и правила, вы сможете получить отличный урожай с маленького кусочка земли!Подробнее о выращивании картофеля на маленьком участке земли смотрите в видео ниже: