7 архитектурных шедевров, которые сбивают с толку странной красотой

Бывают случаи, гуляя по улицам городов или деревень, можно наткнуться на здание, глядя на которое возникает мысль: «Как такое возможно?» В подобных проектах удивляет и восхищает все, начиная от внешнего вида и заканчивая осознанием того, что все, кто это спроектировал и воплотил в жизнь – настоящие гении. Эти неординарные строения настолько фантастически выглядят, что кажется они безбожно нарушают и законы физики, и архитектурно-строительные нормы.
1. Офисно-торговый центр Krzywy Domek в Сопоте (Польша)
Офисно-торговый центр Krzywy Domek (Сопот, Польша).
Это именно тот случай, когда удивляет все. Главным приоритетом этого проекта стала оптическая иллюзия, которую и воплотили в жизнь в 2004 г. на одной из улиц города Сопот. После появления этого шедевра архитектуры, спроектированного Шотинским и Залевским (Szotyscy & Zaleski), небольшой городок стал местом паломничества туристов.
Krzywy Domek стал главной и самой посещаемой достопримечательностью Сопота (Польша). | Фото: followthecolours.com.br.
Krzywy Domek («кривой домик» или «танцующее здание») похож больше на карикатурное здание, которое выглядит так, будто он начал таять от солнечных лучей или изрядно помяли всю его конструкцию великаны. И теперь в нем нет ни единого прямого угла или ровной плоскости. В действительности это так и есть, в столь неординарном проекте не предусмотрены привычная геометрия или традиционные каноны архитектуры и градостроительства. Но тем не менее этот торговый центр стал одним из знаковых проектов современности, который привлекает своей странной красотой.
2. Резиденция Capital Hill в Барвихе (Москва, Россия)
Уникальную резиденцию Capital Hill в Барвихе создавала сама Заха Хадид (Россия). | Фото: admiddleeast.com/ interestingengineering.com.
Это единственный в мире жилой дом созданный, самой Захой Хадид, которая всегда могла поразить мир своей фантастической работой. Резиденция Capital Hill, построенная для российского миллиардера Владислава Доронина, больше похожа на нереальный космический корабль из «Звездных войн» или на логово суперзлодея, который хочет быть в курсе всех событий. На такие ассоциации наталкивает известная на весь мир панорамная башня, расположенная на вершине сооружения.
Интерьер самого неординарного особняка в мире (Capital Hill в Барвихе). | Фото: ar.pinterest.com/ zaha-hadid.com.
Это то место, о котором всю жизнь мечтает большинство из нас – бесконечно любоваться облаками, при этом лишний раз не видя ...соседей. По сведениям редакции Novate.Ru, ориентировочная стоимость этого оригинального во всех отношениях проекта составила 140 млн. дол.
3. Casa Batlló в Барселоне (Испания)
Дом Бальо – бессмертное наследие Антонио Гауди в Барселоне (Испания). | Фото: symcodoces1984.byethost9.com/ planeta.turtella.ru.
При взгляде на это странно-великолепное здание, сразу же становится ясно, что подобный шедевр может быть делом рук только знаменитого Антонио Гауди. Этот зодчий является одним из самых влиятельных архитекторов в истории, причем не только в современной. Его любовь к природе и органическим структурам, проявившимся в дизайне, придавала неповторимый вид всему, к чему прикасался маэстро. И дом Бальо (Casa Batlló) в Барселоне – одно из таких зданий.
Интерьер Casa Batllo под стать самому зданию. | Фото: thebettervacation.com/ pinterest.com.
В этом творении явно просматриваются не только элементы каталонского модерна с использованием яркой керамики, камня и имитации железа, но и наличие ...костей (естественно, сделанных из специального бетона) на фасаде. Подобные отличительные особенности стали причиной появления народного прозвища – Casa de Los Ossos, или Дом костей.
4. Храм Лотоса в Нью-Дели (Индия)
The Lotus Temple – главный храм религии Бахаи (Нью-Дели, Индия). | Фото: vsya-planeta.ru/ interestingengineering.com.
Интересно наблюдать, до чего доводит творческий полет мысли архитекторов в стремлении создать особенный объект. И Храм Лотоса (The Lotus Temple) стал ярким тому подтверждением. Здание было создано иранским архитектором Фариборз Сахба, который спроектировал его в форме лотоса, поскольку он является общим символом для нескольких религий, включая индуизм и буддизм.
Масштабное и красивейшее в мире религиозное здание было построено из белоснежного пентелийского мрамора.| Фото: pinterest.com/ atozallnews.blogspot.com.
Известный своей красивой архитектурной композицией он отличается еще и удивительной атмосферой, которая привлекает около 10 тыс. посетителей в день. The Lotus Temple является частью широкой сети религиозных объектов, которые находятся в Сиднее, Австралии, Панаме, Западном Самоа, Уганде, Франкфурте в Германии и в США. Этот архитектурный шедевр по праву считается одним из самых красивых религиозных зданий в мире и является обязательным пунктом для посещения в Дели.
5. Фортепианный домик в Huainan (Китай)
Архитектурное чудо, состоящее из двух музыкальных инструментов гигантских размеров. | Фото: unusualplaces.org/ bambooclub.ru.
Фортепианный дом (Piano House) уже более 10 лет считается самым романтическим зданием в Китае, к которому устремляются не столько студенты консерватории или музыкального училища, сколько туристы со всего мира. Обычная, казалось бы, работа студентов архитектурно-технологического университета Хефта совместно с Huainan Fangkai Decoration произвела ошеломительный фурор и сделала город довольно привлекательным для потока туристов. Любителям всего неординарного здесь действительно есть, на что посмотреть.
В изящной скрипке расположен вход в Piano House. | Фото: twitter.com/ unusualplaces.org.
Полностью стеклянное сооружение повторяет форму и конструкцию рояля и скрипки, выполненных в соотношении 50:1. Благодаря точному воспроизведению, здание действительно выглядит как огромный рояль, возле которого стоит гигантская скрипка. При этом объект не является ни инсталляцией, ни оригинальным арт-объектом – это полноценное сооружение, в котором проходят различные музыкальные, культурные мероприятия и даже обряды бракосочетания. Также проводятся занятия студентов вышеупомянутых учебных заведений. Несмотря на внешнюю хрупкость, скрипка является своеобразным входом в здание, где расположена лестница и эскалатор. А внутри рояля из тонированного стекла создано несколько залов и учебных классов.
6. Идеальный дворец Фердинанда Шеваля в Отриве (Франция)
Идеальный замок французского почтальона Фердинанда Шеваля в Отриве (Франция). | Фото: sergeyurich.livejournal.com/ myharmony.ru.
Не только именитые архитекторы или дизайнеры могут похвастаться футуристическими сооружениями, которые они умудрились воплотить в жизнь. Этот фантастический и единственный в мире подобный дворец создал человек, не имеющий даже архитекторского образования. Его проектирование и создание стало делом жизни обычного французского почтальона Фердинанда Шеваля.
Идеальный дворец почтальона Шеваля – впечатляющий памятник наивной архитектуры. | Фото: venividi.ru/ az.sputniknews.ru.
Интересный факт: 33 года увлеченный человек собирал особенные камни, ракушки или осколки фарфоровой посуды. Потом из этого необычного материала, используя лишь проволоку для армирования конструкции и цемент, создал уникальный дворец. В его формах и конструкции слились стили направления различных культур, начиная с Востока, которые он скрупулезно изучал по ...маркам или книгам.
7. Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе (США)
Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе спроектировал сам Фрэнк Гери. | Фото: hospitalbooking.com/ pikabu.ru.
Странное во всех отношениях здание можно увидеть в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что это солидное медицинское учреждение, его форма и конструкция никак не укладывается в голове и приводит в недоумение. Но это до тех пор, пока не узнаете по очертаниям руку мастера, его создавшего. Кто хоть раз видел творения гениального архитектора современности, тот сразу поймет, что проектировал Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе сам гений деконструктивизма – Фрэнк Гери.
Оригинальной формы здание имеет 4 этажа и уютный внутренний дворик (Центр здоровья мозга Лу Руво, США). | Фото: archandarch.ru/ marhi.ru.
Несмотря на то, что архитектор создал немало выдающихся шедевров, это здание признано самым впечатляющим его творением. Конечно же, возможно сказывается предназначение центра, ведь в нем расположены не просто кабинеты рядовых врачей и палаты, где лечат больных с проблемами головного мозга, в нем находятся исследовательские лаборатории, призванные облегчать страдания людей.
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