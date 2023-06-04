7 архитектурных шедевров, которые сбивают с толку странной красотой

1. Офисно-торговый центр Krzywy Domek в Сопоте (Польша)

Офисно-торговый центр Krzywy Domek (Сопот, Польша).

Krzywy Domek стал главной и самой посещаемой достопримечательностью Сопота (Польша). | Фото: followthecolours.com.br.

2. Резиденция Capital Hill в Барвихе (Москва, Россия)

Уникальную резиденцию Capital Hill в Барвихе создавала сама Заха Хадид (Россия). | Фото: admiddleeast.com/ interestingengineering.com.

Интерьер самого неординарного особняка в мире (Capital Hill в Барвихе). | Фото: ar.pinterest.com/ zaha-hadid.com.

3. Casa Batlló в Барселоне (Испания)

Дом Бальо – бессмертное наследие Антонио Гауди в Барселоне (Испания). | Фото: symcodoces1984.byethost9.com/ planeta.turtella.ru.

Интерьер Casa Batllo под стать самому зданию. | Фото: thebettervacation.com/ pinterest.com.

4. Храм Лотоса в Нью-Дели (Индия)

The Lotus Temple – главный храм религии Бахаи (Нью-Дели, Индия). | Фото: vsya-planeta.ru/ interestingengineering.com.

Масштабное и красивейшее в мире религиозное здание было построено из белоснежного пентелийского мрамора.| Фото: pinterest.com/ atozallnews.blogspot.com.

5. Фортепианный домик в Huainan (Китай)

Архитектурное чудо, состоящее из двух музыкальных инструментов гигантских размеров. | Фото: unusualplaces.org/ bambooclub.ru.

В изящной скрипке расположен вход в Piano House. | Фото: twitter.com/ unusualplaces.org.

6. Идеальный дворец Фердинанда Шеваля в Отриве (Франция)

Идеальный замок французского почтальона Фердинанда Шеваля в Отриве (Франция). | Фото: sergeyurich.livejournal.com/ myharmony.ru.

Идеальный дворец почтальона Шеваля – впечатляющий памятник наивной архитектуры. | Фото: venividi.ru/ az.sputniknews.ru.

7. Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе (США)

Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе спроектировал сам Фрэнк Гери. | Фото: hospitalbooking.com/ pikabu.ru.

Оригинальной формы здание имеет 4 этажа и уютный внутренний дворик (Центр здоровья мозга Лу Руво, США). | Фото: archandarch.ru/ marhi.ru.