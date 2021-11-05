Знаменитые на весь мир ножи разных времён и народов, которые и сегодня нарасхват

Ножи, которые следует знать каждому.
Нож – это один из самых первых инструментов, который был создан человеком и не утратил своей востребованности и сегодня. У разных народов были свои ножи, каждый из которых создавался с оттенком «местного колорита». Вспомним те из них, что пользуются наибольшей популярностью и в наше время.
1. Наваха
Оружие мести из Испании.
Оружие мести. Именно так можно охарактеризовать наваху. Появился этот нож в Испании после введения запрета на ношение «серьезного» клинкового оружия. Имеет раскладную конструкцию и узкое продолговатое лезвие-перо. На обухе традиционно расположен надежный фиксатор для удерживания клинка в одном положении. Конечно, в наше время им лучше резать только колбасу.
2. Боуи
С таким ходил Крокодил Данди.
Нож появился в США во время Техасской революции. Выглядит нож как тесак внушительных размеров. Очень популярен среди фермеров Соединенных Штатов Америки. Кстати, именно таким ножом был вооружен знаменитый киногерой Крокодил Данди.
3. Керамбит
Страшная штука.
Если спросить профессиональных военных о том, какой именно нож является лучшим для реального боя, многие из них укажут на керамбит. Серповидная форма клинка делает этот нож невероятно смертоносным оружием в руках мастера рукопашного боя. Ценят нож за его компактность и очень удобный хват.
4. Балисонг
Знаменитая бабочка с Филиппин.
Знаменитая бандитская «Бабочка», которая была невероятно популярна во второй половине XX столетия, в том числе и на территории бывшего Советского Союза. Многие считают этот нож лучшим среди раскладных. На Филиппинах балисонг является популярным оружием в школах рукопашного и ножевого боя.
5. Боло
Очень большой нож.
Еще один популярный на Филиппинах нож, который приобрел невероятную славу и признание благодаря кровопролитной войне. Весьма иронично, что до этого момента боло считался одним из лучших и наиболее востребованных кулинарных ножей. С его помощью очень удобно разделывать тушу животного.
6. Кукри
Почти не изменился за историю.
Один из немногих средневековых ножей, который остается популярным боевым инструментом и в наше время. Очень важно, что за все прошедшие столетия конструкция кукри не претерпела каких-либо значительных изменений, настолько она удачна изначально.
7. Квайкен
Маленький и очень острый.
Удобный в ношении и настолько острый нож, что мог бы заменить бритву. Широкую популярность нож приобрел благодаря своему небольшому размеру.
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