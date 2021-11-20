Маленький инструмент размером с палец, который заменяет 25 полноразмерных ключей

Мал, да удал.
Инструменты много весят и занимают прилично места, особенно когда речь заходит о профессиональных наборах. Однако далеко не в каждой ситуации человек может себе позволить таскать с собой «дипломат» с гаечными ключами и отвертками. И тут на помощь мастерам спешат современные универсальные инструменты. Трудно поверить при первом знакомстве, но вот этот малыш заменяет четверть сотни ключей.
Полезный инструмент для каждого.
Действительно, все гениальное просто! Помните сказку про невероятно находчивого мальчика-с-пальчика? Мораль этой истории была о том, что внешность очень часто вводит нас в заблуждение. Так вот, слова «мал золотник, да дорог» как нельзя лучше подходят к новому универсальному инструменту - гаечному ключу, которые появился совсем недавно благодаря усилиям двух инженеров-энтузиастов.
По сути, это шведский ключ.
Миниатюрный инструмент получил название Ti EDC Wrench. Справедливости ради следует сказать, что за основу универсального гаечного ключа был взят уже существовавший мультитул, который появился достаточно давно. Мастера существенно доработали его конструкцию, в результате чего получилось эксклюзивное творение. Главная прелесть гаджета в том, что он с легкостью заменяет 25 полноразмерных ключей.
Пользоваться просто и удобно.
Каждый Ti EDC Wrench изготавливается из высококачественного титанового сплава. Внешне гаджет все еще напоминает классический шведский ключ с разводными губками, только меньше и с лучшей эргономикой. Габариты и дизайн инструмента стали на порядок лучше. В целом же конструкция инструмента невероятно проста – это планка с прочной рамкой 98х26 мм. Один конец инструмента – это шестигранник. Ответная часть движется внутри инструмента при помощи колесика, которое и позволяет подогнать ключ под нужную гайку.
Стоит также добавить, что создатели Ti EDC Wrench позаботились о нанесении на ключ как метрических, так и дюймовых обозначений размерности.
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