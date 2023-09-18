Как отстирать кухонные полотенца

Со временем кухонные полотенца загрязняются очень сильно, и обычная стирка в машинке уже не удаляет пятна. Такое случается у любой, даже самой чистоплотной хозяйки. Не спешите выбрасывать грязные кухонные полотенца — замочите их растворе, и они будут как новенькие!







В таз налейте 2-3 л кипятка. Сюда же отправьте 0,5 пластикового стаканчика обычного порошка, столько же отбеливателя (белизны), 1 ч. л. соды и 1 ст. л. растительного масла.







Замочите в растворе грязные полотенца. Вы заметите, что вода сразу же начинает окрашиваться: грязь выходит в первые же минуты! Оставьте до полного остывания (можно держать около 5 часов).







После этого постирайте кухонные полотенца, как обычно, в стиральной машинке.







Посмотрите на результат: вся грязь растворилась, а полотенчики выглядят, как раньше — яркие и чистые!





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