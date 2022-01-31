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Как быстро отстирать кухонные полотенца

Отстирать даже самые жирные, въевшиеся пятна на кухонных полотенцах можно без труда. После такого замачивания и стирки полотенца станут как новые!
Как быстро отстирать кухонные полотенца
В таз наберите горячую воду. Сюда же добавьте: 1 ст. л. любого жидкого или обычного порошка, 1 ст. л. отбеливателя без хлора, 2 ст. л. кальцинированной соды. Грязные кухонные полотенца, без предварительной стирки, замочить в полученном растворе минимум на 2 часа (можно оставить на ночь).
Как быстро отстирать кухонные полотенца
Спустя минимум 2 часа каждое полотенце отжать, расправить и переложить в стиральную машинку. Добавить обычный порошок и 1-2 ст. л. кальцинированной соды (или таблетку смягчителя для воды). Постирать в режиме «хлопок 90» (или 95 — самая возможно высокая температура в вашей машинке). Высушить и прогладить. На кухонных полотенцах не останется ни пятнышка!
Как быстро отстирать кухонные полотенца
Подробнее о том, как отстирать кухонные полотенца от пятен, смотрите в видео ниже:

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полотенцеСтирка
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