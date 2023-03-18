С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Автор забыл, что почти в 100% случаев производится вскрытие покойника.Как выбраться из ...
  • Алиса Майская
    Что за дура это написала, (или написал??)Мелочи для дома, ...
  • евгения кузина
    Я бабушка и это все не про меня7 по-настоящему г...

20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Подборка фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.

20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Я буду в лесу, но ты мне позвони.

У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.

Я случайно стер «Войну и мир».


Блин, не могу войти в почту.

Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?

Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.

Положи мне деньги на трубу.

Я завтра себе мозгов докуплю.

Я качаю эльфа.

Давай подарим ему домашний кинотеатр.

Я Вторую мировую за немцев прошел.

Да ты на телефоне посчитай.

Переименуй папку.

Дай мне 25 рублей на метро.

Воткни мне зарядку.

Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?

У меня винт полетел.

Меня взломали.

Пока на машине ехала, успела книгу послушать.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

И не забудьте:
20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдомПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх