20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Подборка фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.







Я буду в лесу, но ты мне позвони.



У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.



Я случайно стер «Войну и мир».





Блин, не могу войти в почту.



Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?



Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.



Положи мне деньги на трубу.



Я завтра себе мозгов докуплю.



Я качаю эльфа.



Давай подарим ему домашний кинотеатр.



Я Вторую мировую за немцев прошел.



Да ты на телефоне посчитай.



Переименуй папку.



Дай мне 25 рублей на метро.



Воткни мне зарядку.



Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?



У меня винт полетел.



Меня взломали.



Пока на машине ехала, успела книгу послушать.



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