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17 динамичных снимков, доказывающих, как важно оказаться в правильном месте в нужное время


Забавные снимки, сделанные в нужный момент.

Забавные снимки, сделанные в нужный момент.

Оказаться в нужное время, в нежном месте - настоящий дар или талант. Хотя, скорее всего, это просто удачное стечение обстоятельств. Неважно, как оно на самом деле. Куда важнее то, что собранные в новом обзоре снимки, еще раз докажут всю справедливость данного утверждения.

1. Конец, похоже, был печален, но она хотя бы оставила след в истории


След в истории.

След в истории.

 

2. «Своевременное» задержание



«Задержан во время стрижки».

 

3. Чудесное совместное фото за секунду до того, как рыбка стала обедом


Последнее фото.

Последнее фото.

 

4. «Гарри, держи себя в руках!»


Удачный ракурс.

Удачный ракурс.

 

5. «Ты не ты, когда голодный!»


Голодная гостья.

Голодная гостья.

 

6. «Беги, Форест, беги!»


Невезучий папарацци.

Невезучий папарацци.

 

 

7. А голубь, похоже, никакого дискомфорта не ощущает


Умная птица.

Умная птица.

 

8. Чудная парочка. Им стоит подружиться и везде ходить парой



«Монстр» и «Печенье».

 

9. А мужчина даже не понял, частью какого эпичного кадра он стал...


Эпичный снимок.

Эпичный снимок.

 

10. На своем месте



«Красная корова».

 

11. Пройтись по воде для влюбленного мужчины - раз плюнуть!


Волшебство.

Волшебство.

 

12. Похоже, там, что-то поинтересней, чем еда...


Любопытная обезьяна.

Любопытная обезьяна.

 

13. Отличная получилась экскурсия!


Не в том месте, не в то время.

Не в том месте, не в то время.

 

14. Это вам не солнышко на ладошке!


Иллюзия.

Иллюзия.

 

15. Драка за еду - обычное дело


Жадная птица.

Жадная птица.

 

 

16. Собаки и люди - лучшие друзья


Высказал мнение.

Высказал мнение.

 

17. Как опозорится, ничего не делая...


Показалось.

Показалось.

 

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