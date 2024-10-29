17 динамичных снимков, доказывающих, как важно оказаться в правильном месте в нужное время

Забавные снимки, сделанные в нужный момент.
Оказаться в нужное время, в нежном месте - настоящий дар или талант. Хотя, скорее всего, это просто удачное стечение обстоятельств. Неважно, как оно на самом деле. Куда важнее то, что собранные в новом обзоре снимки, еще раз докажут всю справедливость данного утверждения.
1. Конец, похоже, был печален, но она хотя бы оставила след в истории
След в истории.
2. «Своевременное» задержание
«Задержан во время стрижки».
3. Чудесное совместное фото за секунду до того, как рыбка стала обедом
Последнее фото.
4. «Гарри, держи себя в руках!»
Удачный ракурс.
5. «Ты не ты, когда голодный!»
Голодная гостья.
6. «Беги, Форест, беги!»
Невезучий папарацци.
7. А голубь, похоже, никакого дискомфорта не ощущает
Умная птица.
8. Чудная парочка. Им стоит подружиться и везде ходить парой
«Монстр» и «Печенье».
9. А мужчина даже не понял, частью какого эпичного кадра он стал...
Эпичный снимок.
10. На своем месте
«Красная корова».
11. Пройтись по воде для влюбленного мужчины - раз плюнуть!
Волшебство.
12. Похоже, там, что-то поинтересней, чем еда...
Любопытная обезьяна.
13. Отличная получилась экскурсия!
Не в том месте, не в то время.
14. Это вам не солнышко на ладошке!
Иллюзия.
15. Драка за еду - обычное дело
Жадная птица.
16. Собаки и люди - лучшие друзья
Высказал мнение.
17. Как опозорится, ничего не делая...
Показалось.
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