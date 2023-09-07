Япония – родина сексуальных извращений

Япония – удивительная страна и совершенно нам непонятная. Все эти манга, хентаи, буккаке, возведенные буквально в ранг искусства. Или, вот крайне популярное «эндзё косаи», не вполне, конечно, официальные, но практикующиеся веками, встречи взрослых мужчин с юными девочками за деньги, так называемые “оплачиваемые свидания”. Девочки получают первые сексуальные уроки (а также деньги, подарки, дизайнерскую одежду), взрослые дядечки – удовлетворяют свой инстинкт Гумберта Гумберта.
А что еще есть в Японии помимо всего вышеописанного и рыбы-фугу?
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Йобаи
До недавнего времени широко распространенный в японских глубинках обычай йобаи или «крадущийся в ночи» – был, так сказать, введением в сексуальность для многих молодых людей. Заключался йобаи в следующем: в комнату спящей девушки (ну, или уже не совсем девушки) проскальзывал таинственный незнакомец, пристраивался сзади и неоднозначно заявлял о своих намерениях. Если барышня была не против, парочка занималась сексом до самого утра, стараясь производить как можно меньше шума, после чего ночной посетитель так же незаметно удалялся. По логике, молодой человек-йобаист должен был бы быть знакомым и с девушкой и ее семьей. Часто йобаи – был некой прелюдией к дальнейшей свадьбе, и родители, якобы, не замечали тайных посещений и, якобы, ничего не слышали, пока не считали, что любовные игры закончены, «ловили» йобаиста, публично корили, тот краснел и на все соглашался, а через пару дней пара отправлялась под венец, чтобы предаваться сексу уже на законных основаниях.
Но часто бывало, что во время уборки урожая, когда крестьянин нанимал пришлых гастарбайтеров, так сказать, он должен был быть готов и к тому, что спящие под одной с ним крышей рабочие, вполне могли выбрать его дочь объектом для йобаи. В некоторых случаях группа молодых людей отправлялась за несколько километров в соседнюю деревню, и тогда йобаи становился захватывающим ночным приключением с абсолютной незнакомкой. Можно лишь предположить, что некоторым не особо везло с девушками, и они оказывались в странном положении – забравшись в дом и обнаружив спящую уродину, пути назад уже не было. Ведь в ином случае юношу могли обвинить в воровстве и, упаси боже, тут же на месте и убить.
По сути, твердого согласия девушки и не требуется, йобаи не считается изнасилованием, главное соблюсти некоторые правила: в дом нужно входить голым (в Фокуоке нельзя нападать на голого человека, проникшего в дом, потому что он, вероятнее всего, занимается йобаи, а не воровством). Даже будучи абсолютно голым, нужно стараться соблюдать тишину. Требуется практиковать безопасный секс – закрывать лицо тканью или маской, чтобы защитить себя и даму от позора, если она вдруг, по какой-то причине, начнет вопить «Спасите! Насилуют!»
Тамакери
Странная форма чисто японского БДСМ, когда обнаженного мужчину бьет … по гениталиям женщина. Особую популярность тамакери набрала в последние годы, заняв целую нишу в отделе японского порно. Не знаем, как там все устроено у среднестатистического японца, но если верить фильмам, за тамакери следует секс (может они у них металлические).
Шитаги доробоу
Нет, ну, конечно, в каждой стране найдется какой-нибудь извращенец, который ворует женские трусы ради сексуального удовольствия. Но только в Японии это возведено в ранг искусства, неудивительно, что шитаги – означает нижнее белье, а доробоу – вора. Несчастные жительницы мегаполисов, вынуждены прятать свое белье в пластиковые контейнеры и закрывать чуть ли не в сейфы, ведь повесишь на балконе сушиться – наверняка своруют. Но не спасает даже это.
Был зафиксирован случай, когда некий шитаги доробоу обзванивал женщин, представляясь полицейским, расследующим преднамеренное заражение нескольких мужчин триппером и требуя девушек предоставить ему свои трусы для проведения экспертизы. Власти решили бороться с этой проблемой самым элегантным образом – теперь кое-где установлены автоматы по продаже нестиранного женского белья, куда добропорядочные девушки добровольно отдают свои трусы за скромное вознаграждение. А ведь люди покупают, да еще как!
Но-пан кисса
В но-пан кисса (кафе «без трусов») официантки носят коротенькие юбочки и под ними – ничего. Посетители готовы платить за еду и напитки в два раза дороже, чем в остальных местах, лишь бы увидеть чуть больше, чем положено приличиями. А за щедрые чаевые можно попросить официантку достать что-нибудь с верхней полки, или, наоборот, попросить поднять с пола упавшую вилку или ложку. Многие подобные заведения отделаны зеркалами, чтобы посетители не вывихнули себе шею, разглядывая обслуживающий персонал. Кстати, от девочек, желающих работать официантками – отбоя нет: во-первых, платят много, во-вторых, вышеупомянутые чаевые, в-третьих, все заведения придерживаются политики «неприкосновений».
Первое но-пан кисса под названием «Джонни» открылось в Киото в 1978 году, а потом такие заведения, как грибы начали появляться по всей Японии. Более того, на смену кафе пришли вполне себе серьезные рестораны, подававшие, в основном, сябу-сябу или якинику (мясо, готовящееся прямо на столе самим клиентом). К сожалению, последнее время полиция все чаще прикрывает подобные заведения за «обнажение в общественных местах», но их хозяева не смущаются, устанавливая зеркальные полы, вмонтированные в них камеры, транслирующие все прямо на мини-экраны на столах, и заставляют девушек надевать трусы. Правда, абсолютно прозрачные.
Ниотаймори
Ниотаймори – это церемония поедания суши и роллов с обнаженного женского тела. Надо заметить, что интимные части тела всегда закрыты каким-нибудь гарниром, в крайнем случае – листом лотоса, в остальном – степень закрытости зависит от скромности модели. Но чаще всего, все-таки, никакого порно – чистая эстетика. Особую популярность боди-суши приобрела на Западе в 90-х, хотя в самой Японии заведения, где еду сервируют подобным образом, скорее исключение, часто принадлежащее мафиозным структурам, чем широко распространенный мейнстрим. Помимо просто красивого зрелища, считается, что женщина в качестве сервировочного стола, нагревает еду до температуры тела – самой естественной для усвоения организмом. Что позволяет едящим сосредоточится на текстуре и вкусе, отвлекаясь от прочих остальных факторов. Хотя многие попробовавшие вовсе не в восторге от теплых суши, слегка влажных от пота. Но мы же об искусстве, а не о еде, правда?
Профессия ниотаймори – крайне нервная и щекотливая во всех смыслах этого слова. Ведь им нужно быть тренированными, чтобы часами лежать без движения, не вздрагивая, разбрасывая еду в разные стороны от прикосновения, не всегда нежных, палочками или случайно попавшей на кожу холодной воды или горячего чая. Не будем говорить о том, что она должна быть тщательно выбрита и до скрипа вымыта (хотя многие рестораторы, заботясь о гигиене, накрывают, все-таки, тело девушки прозрачной пищевой пленкой). Но по логике, она должна быть еще и девственницей, потому что считается, что у них запах тела приятен и не портит пищу. Хотя сейчас этот пунктик почти не соблюдается. С другой стороны, в отношении клиентов тоже введены жесткие правила – с «тарелкой» нельзя разговаривать, досаждать ей или оскорблять. Зато можно хватать суши с тела прямо губами.
Ну, и завершая разговор о еде нельзя не упомянуть о вакаме саке. Теплый саке льют на тело девушки и пьют из «чаши», которую образуют ее крепко сжатые бедра. Вакаме – морские водоросли, в данном случае означают лобковые, извините, волоски, плавающие в напитке. Хотя, конечно, вакаме саке практикуется на так широко, как ниотаймори.
Секс с осьминогом
Пара женщина и осьминог настолько часто появляется в хентай, что, кажется, занимает воображение европейцев больше, чем самих японцев. Не избежал этого увлечения изображениями нетрадиционного во всех отношениях, даже Пабло Пикассо, создав серию картинок подобной тематики (да, отвечая на незаданный вопрос – иногда они выставляются на всеобщее обозрение, но не часто).
Сама идея секса с головоногими уходит корнями в древнее искусство шунга (эротических картинок). Например, самая растиражированная и популярная – работа Катсушика Хокусаи, датированная 1820 годом, под названием «Сон жены рыбака». Кстати, возрождение искусства секса с морскими обитателями, пришлась как раз на наши дни. Японское правительство, у которого воображения меньше, чем у древних порнографов, запретило изображение мужского члена. Надо заметить, что столь необычный вид секса получил такое распространение, что в 2001 году художник Масами Тереока создал картину «Волны и Чума», вдохновленный работами Хокусаи.
Имекура
От обычных борделей или «любовных отелей» имекура (имидж-клубы) отличаются тем, что потворствуют всем, самым низменным фантазиям местных особей мужского пола. Здесь всего несколько комнат, но все они декорированы по-разному, скажем, школьного класса (да, в Японии водится множество Гумбертов), офиса, раздевалки или другого вполне себе общественного места. Здешних мужчин, кажется, ничто не разжигает больше, чем перспектива заняться сексом в общественных местах. Само собой, каждый номер укомплектован и готовой на все «актрисой»: в больничной палате – медсестра, в офисе – секретарша, в классе – школьница или строгая училка. Каждая из них разыгрывает поначалу роль недотроги, как и полагается. Кстати, в совсем особых случаях, могут соорудить даже аналог вагона метро, где мечтающие о том, чтобы стать чиканом смогут пощупать якобы ничего не подозревающих школьниц.
Чикан
Чиканы – настоящее бедствие Японии, любители потискать в поездах девушек, за частично приличные или совсем уж неприличные места. Но, чаще всего, просто снимающие все на телефон, подсовывая его под юбку девушки, или, даже, крепя камеру на ботинки. Потом снимки или видео продают через интернет, часто зарабатывая на этом большие деньги. Каждый год в одном только Токио арестовывают около 4000 чиканов, но их количество не уменьшается. Отчасти, этому виной сами японки, настолько стыдливые и сдержанные в выражении эмоций, что, она, скорее, краснея будет молчать, чем заорет на весь вагон, привлекая к себе внимание. Поэтому власти даже сделали отдельные вагоны специально для особей женского пола. Где они будут чувствовать себя совершенно спокойно.
Токудаши
Токудаши – не совсем обычный стриптиз в понимании европейца. Представьте себе бар, где несколько обнаженных девушек, двигаясь синхронно, подползают к краю сцены и садятся, широко раздвинув ноги. Все – танец закончился. Мужчины, вооружившись фонариками и лупами, не могут оторвать глаз от раскрытых женских половых органов. Вся мужская аудитория впадает буквально в транс. Чем вызвана такая реакция? Да тем, что традиции японского секса не подразумевают полное обнажение. На классических японских гравюрах женщина всегда изображена одетой, всегда в кимоно, пусть даже и короткое. Именно эта условная защищенность одеждой действовала для мужчин Японии – абсолютная норма. А тут – такое раздолье!
Дач Ваифу
Японцы, как известно, повернуты на технологиях, поэтому не удивительно, что даже секс-куклы у них не надувные бабы с бессмысленно открытым ртом, а настоящие роботы из латекса, на ощупь похожего на человеческую кожу. Почему Дач Ваифу? Потому что Dutch Wife – «голландская жена», так моряки в стародавние времена называли бамбуковую подушку, позволявшую им даже во время удушающей жары не потеть во сне. Куклы продаются с пожизненной гарантией и стоят от $6000. В случае, если что-то пойдет «не так» и японец «не сойдется характерами» со своей Дач Ваифу, ее можно вернуть производителю для достойных похорон. Ага, самых настоящих. Или вы думали их потом перепродают?
Шибари
Шибари, или кинбаку – древнее японское искусство бондажа, занимающее главенствующую роль в японской эротике и искусстве секса, основой которого, как вы понимаете, является традиционная тема господства и подчинения. Но сама идеология шибари резко контрастирует с западным взглядом на связывание партнера. Потому что наваши («тот, кто связывает») делает это не абы как, а используя замысловатые ассиметричные веревочные конструкции.
Кроме того, все искусство шибари сосредоточено на том, что бы у жужун («тот, кто подчиняется связыванию») пробудилось сладострастие и он получил наибольшее удовольствие.
Между тем, искусство японского бондажа идет от хожожитсу – средневековой военной техники пленения врагов, когда самураи крепко и надежно связывали пленных, не причиняя им, однако, боли, но исключая возможность побега. Шибари стало намного более суровым во времена сёгуната Токугава, когда связывание начали применять для наказания. Связанную жертву затем либо пороли, либо забивали камнями, либо просто подвешивали, причиняя боль.
Чужеземцы часто бывают шокированы тем, с какой готовностью японки соглашаются на то, чтобы их связали. Однако практикующие шибари в один голос заявляют, что подчинение и унижение на самом деле освобождает женщину, по крайней мере, позволяет ей выбраться из рамок общепринятых условностей.
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