Япония – родина сексуальных извращений

Япония – удивительная страна и совершенно нам непонятная. Все эти манга, хентаи, буккаке, возведенные буквально в ранг искусства. Или, вот крайне популярное «эндзё косаи», не вполне, конечно, официальные, но практикующиеся веками, встречи взрослых мужчин с юными девочками за деньги, так называемые “оплачиваемые свидания”. Девочки получают первые сексуальные уроки (а также деньги, подарки, дизайнерскую одежду), взрослые дядечки – удовлетворяют свой инстинкт Гумберта Гумберта.



А что еще есть в Японии помимо всего вышеописанного и рыбы-фугу?







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