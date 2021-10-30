Автомобильные логотипы СССР: какой смысл зашифрован в эмблемах разных заводов

Любая эмблема или герб несет в себе смысл. Автомобильные логотипы советских заводов в этом отношении не являются исключением. В то время как одни предприятия меняли шильды на протяжении всей своей истории, другие прошли с одной единственной. Посмотрим же на логотипы знаковых заводов той эпохи.
1. Автозавод имени Ленинского Комсомола
Шпили и башня. |Фото: drive2.com.
Советский АЗЛК в разное время носил разные названия. Он успел побыть Московским автосборочным заводом, Коммунистическим Интернационалом Молодежи и Московским Заводом Малолитражных автомобилей. Однако географическое местонахождение предприятия не менялось, а вместе с ним и оформление эмблемы – башня со звездой и стена Московского кремля.
2. Волжский Автомобильный Завод
Это славянская ладья. |Фото: fishki.net.
Предприятие ВАЗ из Тольятти имеет одну из самых стильных эмблем. Большинство людей увидит в эмблеме все что угодно, но только не то, что нарисовано на самом деле. В действительности же на шильде изображена славянская ладья, парусное судно наших предков. Почему именно оно? Потому что Тольятти стоит на Волге.
3. Горьковский Автомобильный завод
Гордое и стремительное животное. |Фото: ru.gallery.world.
Большинство соотечественников настолько привыкло к оленю на эмблеме ГАЗ, что сильно удивляется, узнав, что данный символ был принят только после войны. Первым авто с таким логотипом стала модель ЗИМ ГАЗ-12. Поместил гордое, стремительное и пугливое животное на логотип советский дизайнер Лев Еремеев.
4. Ереванский Автомобильный Завод
Главный символ страны. |Фото: pinterest.pt.
Сегодня про завод ЕрАЗ помнят уже совсем не многие, однако когда-то он был очень важным автомобилестроительным предприятием Армении. Как можно легко догадаться, на эмблеме завода изображена гора. Учитывая, где именно находилось это предприятие, можно предположить, что это гора Арарат.
5. Курганский Автобусный Завод
И снова географическая достопримечательность. |Фото: fishki.net.
Завод КАвЗ также поместил на свою эмблему географическую отсылку. Предприятие находится в Кургане, что на Урале. Эмблема сильно походит на герб города. Собственно изображены на ней рядом находящиеся уральские горы. Когда-то данное предприятие было широко известно своими капотными автобусами.
6. Рижская Автобусная Фабрика
А зачем скрытый смысл? |Фото: drive2.ru.
В свое время этот завод считался главным поставщиком микроавтобусов в стране. С эмблемой РАФ все достаточно просто. Латинские буквы RAF помещены на изображение автобусного шасси. Никакого скрытого смысла, но ведь это и чудесно. Посмотрев на такую эмблему, сразу понимаешь, чем занимается производитель.
7. Запорожский Автомобильный Завод
Изображена Днепрогэс. ¦Фото: zaz.kiev.ua.
Советский завод «Коммунар» за свою историю сменил несколько эмблем. На всю страну предприятие прославилось созданием легендарной линейки «Запорожец». Самым удачным и известным логотипом, впрочем, считается вот этот с изображением местной достопримечательности – Днепрогэс.
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