Собор святого Марка - нетипичный для Италии храм и символ Венеции.

Базилика святого Марка на площади Сан-Марко. Автор: Рикардо Андре Франц

Оригинальный фасад базилики

Интерьер базилики - самой красивой из всех церквей в Венеции.

Великолепный пример итало-византийской архитектуры. Автор: Глен Скарборо

Обзор великолепных мозаик. Автор: Рикардо Андре Франц

С тех пор, как собор стал резиденцией патриарха Венеции, были сделаны многие дополнения. Автор: Майкл Вадон