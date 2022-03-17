Собор святого Марка - нетипичный для Италии храм и символ Венеции.
Собор святого Марка (или Базилика святого Марка) - одно из красивейших и самых посещаемых зданий в Венеции. Это кафедральная церковь римско-католической городской архиепископии, и один из самых великолепных примеров итальянско-византийской архитектуры в мире. Собор расположен на площади Сан-Марко, рядом с Дворцом Дожей. Первоначально это была придворная капелла при дворце, но с 1807 года святыня получила статус собора.
Собор святого Марка известен и как «золотая церковь». Самой удивительной частью его интерьера является мозаичный золотой пол, который обладает потрясающим мерцающим эффектом. Собор был построен рядом с Дворцом Дожей в 828 году. В 976 году он сгорел, но спустя буквально 2 года собор отстроили заново. К сожалению, сегодня практически ничего не известно о том, как выглядело здание первоначально, а дошедший до нашего времени облик сформировался в 1063 году.
Базилика святого Марка на площади Сан-Марко. Автор: Рикардо Андре Франц
В то время было сделано много дополнений, поскольку здание базилики стало резиденцией патриарха Венеции. Из Константинополя привезли алтарный образ «Пала д'Оро», который установили в 1105 году. Через год в базилике произошел пожар, и золотые мозаики были сильно повреждены. Сегодня уже не удастся полюбоваться оригинальными коллекциями, поскольку они находятся на восстановлении, а выставлены только некоторые работы XI века, которые сохранились на центральном крыльце.
Оригинальный фасад базилики
В течение XIII века была закончена большая часть мозаики, а также новый фасад и притвор. Основная конструкция собора с тех пор почти не изменилась, только с течением времени были переработаны украшения. К последним дополнениям к зданию собора относятся часовня Святого Исидора, пристроенная в начале XIV века, новые рисунки в ризнице, датируемые XV веком, а также достроенная в XVI веке капелла Дзен.
Интерьер базилики - самой красивой из всех церквей в Венеции.
Внешний вид западного (главного) фасада разделен на три регистра: нижний, верхний и купольный. В нижней части фасада расположено пять арочных порталов, окруженных мраморными колоннами, за которым находятся красивые двери из бронзы, ведущие в притвор (нартекс). В верхней части нижнего регистра находятся мозаики со сценами из жизни Христа. Люнеты латеральных порталов изобилуют мозаикой, которая показывает сцены из жизни святого Марка. В верхнем регистре есть несколько статуй, которые «смотрят на» город. Особо среди них выделяются статуи четырех Воинов-Святых: Феодосия, Св. Марка, Константина и Димитрия.
Великолепный пример итало-византийской архитектуры. Автор: Глен Скарборо
Под собором святого Марка есть статуя крылатого льва (он был символом этого святого), который держит книгу с цитатой «покойся с миром, Марк, мой евангелист». В центре балкона базилики можно увидеть четыре бронзовые лошади, которые были установлены примерно в 1254 году. При этом стоит отметить, что сегодня можно увидеть разве что бронзовые копии этих статуй а оригиналы хранятся в музее святого Марка, находящемся в соборе.
Обзор великолепных мозаик. Автор: Рикардо Андре Франц
Интерьер базилики основан на греческом стиле, а удивительные мраморные полы XII века украшены потрясающе красивыми рисунками животных и геометрическими узорами. Еще одна интересная вещь — интерьер базилики разделен на нижний и верхний регистры, разграниченные проходами, которыми заменили бывшие галереи. Интерьер верхних уровней полностью покрыт золотыми мозаиками.
С тех пор, как собор стал резиденцией патриарха Венеции, были сделаны многие дополнения. Автор: Майкл Вадон
Сегодня в соборе святого Марка можно увидеть мощи апостола Марка, а также множество ценных предметов искусства, которые были вывезены из Константинополя во время крестовых походов.
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