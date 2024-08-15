Плитка-мангал, которая заменит любой костер

Такая вот печь.
Готовить на природе нужно с домашним комфортам. Новая печь-горелка позволит сделать готовку пищи на открытом огне намного удобней, сохранив при этом всю романтику пребывания в дикой природе.
Нет ничего лучше, чем отправиться на природу и приготовить там еду на настоящем огне. Однако, разведение открытого огня процесс достаточно сложный, привередливый и конечно же опасный, не только для человека, но и для природы.
Просто и удобно.
Итак, как же устроена Solo Stove Bonfire и что это вообще такое? На деле все обстоит чрезвычайно просто. Сделано сие чудо техники из нержавеющей 304 стали. Конструкция имеет двойные стенки, которые предусмотрены не просто так. Сделаны они для осуществления поддува, совсем как в печи или в мангале. Для этого же в отдельных местах предусмотрены и небольшие отверстия.
Для всех и каждого.
Печь Solo Stove Bonfire прекрасно подойдет для выполнения самых разных целей и задач. Использовать можно как для обогрева, так и для приготовления пищи самыми разными способами. Топливо закладывается сверху. При необходимости рабочую область можно перекрыть крышкой для сбивания пламени. Предусмотрено несколько вариантов установки. Наконец стоит упомянуть о том, что весит Solo Stove Bonfire сравнительно немного – всего 20 кг.
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