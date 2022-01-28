Удивительная история маленькой рабыни, ставшей крестницей королевы
В истории она осталась лишь как Сара Форбс Бонетта, но вовсе не это имя получила при рождении девочка, в четырёхлетнем возрасте, проданная в рабство и благодаря причудливому сплетению событий ставшая крестницей королевы Англии. Глядя на фотографии этой прелестной молодой чернокожей женщины в викторианском платье, мы понимаем, что в истории викторианской Англии отведено место представителям не только белой расы.
Портрет Сары работы Октавиуса Окли
Сара была дочерью вождя племени клана Эгбадо, однако её родители погибли во время жестокого налёта на деревню, совершённого воинами Гезо, короля Дагомеи и известного работорговца. Сара попала в плен и при дворе жестокого короля её ожидала неминуемая смерть, но её судьба внезапно изменилась благодаря появлению капитана британского королевского флота. Посланному от имени королевы Виктории Фредерику Форбсу надлежало убедить короля Гезо прекратить подавать в рабство собственный народ. Переговоры не принесли желаемого результата, однако Гезо предложил подарок «от короля чёрных королеве белых» – и этим подарком была Сара. Теперь Форбсу предстояло доставить «дар». Он дал ребёнку свою фамилию и добавил «Бонетта» в честь названия своего корабля.
За время пути осиротевшая девочка-рабыня, оторванная от своих корней, освоила английский язык, демонстрируя высокий интеллектуальный потенциал. Будучи представлена королеве, юная туземная принцесса очаровала монархиню своими природно-царственными манерами. Сара быстро продолжала углублять свои познания английского, зачастую проявляя больше способности к обучению, чем её британские сверстники. Заметив таланты девочки, королева Виктория не только оплачивала её обучение, но и стала крёстной матерью бывшей рабыне.
Капитан Форбс писал о своей приёмной дочери:
«Она настоящий гений. Она теперь прекрасно говорит по-английски и проявляет значительный музыкальный талант. Она снискала расположение всех, кто её знает, за малым исключением; она далеко впереди любого белого ребенка её возраста, одарена в области учёбы, силы духа и эмоций».
К сожалению, Фредерик Форбс скончался спустя год после прибытия Сары в Англию. Было решено, что она должна отправиться обратно в Африку и продолжить обучение в миссионерской школе в Сьерра-Леоне. Однако быстро привыкшая к жизни в Британии Сара была не в восторге от новой школы, и когда ей исполнилось 12, королева Виктория согласилась на её возвращение в Англию, где она была поручена заботам семьи миссионеров.
В 18-летнем возрасте Сара получила предложение руки и сердца от Джеймса Пинсона Лабуло Дэвиса, богатого африканского бизнесмена, жившего в то время в Британии. Сперва она ответила отказом, но королева настойчиво порекомендовала ей согласиться. На пышную церемонию бракосочетания невеста приехала в компании 16 подружек в карете, влекомой десятью лошадьми.
Свадьба Сары Форбс Бонетты в Брайтоне
После свадьбы пара вновь уехала в Сьерра-Леоне, на родину Дэвиса, где Сара некоторое время преподавала в школе в Фритауне. Вскоре у супругов Дэвис родился первый из трёх детей. Дочери дали имя Виктория в честь королевы, которая стала крёстной матерью и этому ребёнку.
Сара с дочерью несколько раз посещали Британию, каждый раз встречаясь с королевой Викторией. Даже после смерти Сары монархиня поддерживала тесную связь с юной африканской крестницей, которая, как и её мать, обладала недюжинным музыкальным талантом. После кончины Сары королева писала в своём дневнике: «Видела бедняжку Викторию Дэвис, мою чернокожую крестницу, которая сегодня утром узнала о смерти своей матери».
Исторические хроники полны законов, королей и сражений, тогда как судьба африканской крестницы королевы Виктории не получила большой известности. Однако эта история меняет наше представление о викторианской Англии – ведь оказывается, что в то время представители африканского континента общались с самыми высшими слоями общества и даже с самой королевой. И, несмотря на тяжёлые утраты, понесённые Сарой в юные годы, она являет собой образец стойкости, с которой следует встречать и невзгоды, и неведомый новый мир.
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