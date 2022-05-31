Девять естественных способов отбелить зубы

Многие люди мечтают об ослепительной голливудской улыбке, но, к сожалению, далеко не у всех красивые белые зубы.
Поэтому некоторые даже прибегают к дорогому лазерному отбеливанию или пользуются тоже недешевыми отбеливающими полосками. Но оба способа могут повредить эмаль, что приведет к повышению чувствительности зубов и вызовет резкие боли.
Тем не менее, есть вполне безопасные способы отбеливания, которые сохранят ваши зубы (и деньги).
Использование пищевой соды
Пищевая сода является естественным отбеливателем благодаря своим окислительным свойствам, она входит в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой, нанесите полученную кашицу на зубную щетку и почистите зубы. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.
Ешьте клубнику
В этих сладких ягодах содержится много яблочной кислоты, которая является натуральным отбеливателем. Так что, ешьте клубнику на здоровье!
Теплая соленая вода
Соль помогает отбеливать зубы естественным образом и ухаживать за деснами, ведь она обладает антибактериальным воздействием. Добавьте чайную ложку соли в стакан теплой кипяченой воды и используйте раствор в качестве жидкости для полоскания рта.
Ешьте белые продукты
Это очевидно, ведь чем белее пища, которую вы едите, тем белее будут ваши зубы. Чтобы сохранить ваши зубы жемчужно-белыми, ешьте курицу, рис и рыбу. Избегайте употреблять в пищу свеклу, чернику, морковь, а также китайскую/индийскую еду на вынос, в которую часто добавляют куркуму или пищевые красители.
Ешьте яблоки
Яблоки являются одним из лучших натуральных отбеливателей для зубов. Они помогают очистить поверхность эмали от налета и, подобно клубнике, яблоки, конечно же, содержат яблочную кислоту, которая повышает эффективность процесса отбеливания.
Пейте воду или молоко
Кальций в молоке способствует укреплению зубной эмали, а также делает сами зубы и кости челюсти более прочными. А вода – отличный природный очиститель, она поможет смыть бактериальный налет.
Ешьте сыр
Еще один продукт, который и почистит и укрепит зубы – это сыр. В нем, конечно же, содержится много кальция, который сохраняет зубы крепкими, но, в добавок, структура его поверхности обладает очищающими свойствами — особенно эффективны в этом случае сыры твердых сортов, например, чеддер.
Используйте кокосовое масло в качестве ополаскивателя
Для полоскания достаточно будет одной столовой ложки кокосового масла. Полощите рот в течение 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Масло удаляет бактерии и помогает предотвратить зубной налет.
Древесный уголь
Как бы странно это ни звучало, но древесный уголь является еще одним эффективным средством чистки и отбеливания зубов. Этот 100% натуральный очиститель получают из скорлупы кокосового ореха. Он укрепляет десна, удаляет токсины из полости рта, поглощает бактерии — и к тому же это доступное средство.
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