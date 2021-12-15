19 забавных проголодавшихся животных, глядя на которых невозможно не рассмеяться

Смешные животные, которые сильно проголодались.
Животные могут быть невероятно милыми, а еще они могут быть забавными. Именно о таких зверьках, домашних и не очень сегодня пойдет речь. Каждый из героев отобранных фотоснимков может довести до смеха, сделав день лучше. И не стоит волноваться, в случившихся курьезах пострадавших "хомо сапиенс" нет. Ну, или почти нет.
1. Когда съел что-то мерзкое...
Аж скривился.
2. «Не знаю что ты за фрукт, но я тебя съем!»
Большая добыча.
3. «Спагетти просто супер!»
Забавный хомяк.
4. «Нет, не лопну!»
Полные щеки.
5. «Здоровое питание? Насыпайте прямо в рот!»
Здоровое питание.
6. «Лучше не приближайтесь, а то и вас съем!»
Кровожадная черепаха.
Видео-бонус:
7. «Что ты говоришь? Съесть тебя? С удовольствием!»
Забавная сцена.
8. Кто не рискует, тот не пьет молока!
Рисковый кот.
9. Спагетти с хомяком заказывали?
Хомяк в спагетти.
10. «Какой милашка, но гладить его почему-то не хочется!»
Пугающий кролик.
11. «Вам что, блинчик жалко!?»
Застали врасплох.
12. Тортик, что надо!
Сладкоежка.
13. «Не отдам, это мои сосиски!»
Добыча.
14. «А не сходить ли мне на рыбалку!»
Маленький рыбак.
15. «А что, пятница!»
Талантливый котик.
16. «А что я?! Я ничего не крал!»
Непутевый воришка.
17. «Сжалься, хозяин, я пять лет ни ел...»
Безумный взгляд.
Видео-бонус:
18. «Хорошо, что у меня язык длинный!»
Неудобная тара.
19. Вот он - рай!
Наслаждение.
Видео-бонус:
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