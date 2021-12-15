С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!пользуюсь некоторые советы очень помогли👍Полки и стеллажи,...
  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...

19 забавных проголодавшихся животных, глядя на которых невозможно не рассмеяться


Смешные животные, которые сильно проголодались.

Смешные животные, которые сильно проголодались.

Животные могут быть невероятно милыми, а еще они могут быть забавными. Именно о таких зверьках, домашних и не очень сегодня пойдет речь. Каждый из героев отобранных фотоснимков может довести до смеха, сделав день лучше. И не стоит волноваться, в случившихся курьезах пострадавших "хомо сапиенс" нет. Ну, или почти нет.

1. Когда съел что-то мерзкое...


Аж скривился.

Аж скривился.

 

2. «Не знаю что ты за фрукт, но я тебя съем!»


Большая добыча.

Большая добыча.

 

3. «Спагетти просто супер!»


Забавный хомяк.

Забавный хомяк.

 

4. «Нет, не лопну!»


Полные щеки.

Полные щеки.

 

5. «Здоровое питание? Насыпайте прямо в рот!»


Здоровое питание.

Здоровое питание.

 

6. «Лучше не приближайтесь, а то и вас съем!»


Кровожадная черепаха.

Кровожадная черепаха.

 

Видео-бонус:


 

7. «Что ты говоришь? Съесть тебя? С удовольствием!»


Забавная сцена.

Забавная сцена.

 

8. Кто не рискует, тот не пьет молока!


Рисковый кот.

Рисковый кот.

 

9. Спагетти с хомяком заказывали?


Хомяк в спагетти.

Хомяк в спагетти.

 

10. «Какой милашка, но гладить его почему-то не хочется!»


Пугающий кролик.

Пугающий кролик.

 

11. «Вам что, блинчик жалко!?»


Застали врасплох.

Застали врасплох.

 

12. Тортик, что надо!


Сладкоежка.

Сладкоежка.

 

13. «Не отдам, это мои сосиски!»


Добыча.

Добыча.

 

14. «А не сходить ли мне на рыбалку!»


Маленький рыбак.

Маленький рыбак.

 

15. «А что, пятница!»


Талантливый котик.

Талантливый котик.

 

16. «А что я?
! Я ничего не крал!»


Непутевый воришка.

Непутевый воришка.

 

17. «Сжалься, хозяин, я пять лет ни ел...»


Безумный взгляд.

Безумный взгляд.

 

Видео-бонус:


 

18. «Хорошо, что у меня язык длинный!»


Неудобная тара.

Неудобная тара.

 

19. Вот он - рай!


Наслаждение.

Наслаждение.

 

Видео-бонус:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





19 забавных проголодавшихся животных, глядя на которых невозможно не рассмеяться

И не забудьте:
19 забавных проголодавшихся животных, глядя на которых невозможно не рассмеятьсяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх