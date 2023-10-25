10 психологических уловок, которые помогут склонить на свою сторону самого упрямого собеседника

Говоря по правде, со многими людьми невероятно сложно иметь дело, потому что зачастую мы не знаем, как их переубедить. Мы изо всех сил пытаемся склонить их на свою сторону, уговариваем, убеждаем в чём-то очень важном или просто стараемся удержать от неправильного решения. Однако ничего не помогает!







Попробуем тогда прибегнуть к следующим психологическим уловкам, которые позволяют «достучаться до сердца» собеседника и, в конечном счёте, добиться желаемого.



Управляйте разговором

Расположите к себе собеседника

Избавьтесь от надоевшего мотива

Будьте милым

Обнаружьте преследователя

Освободите себе дорогу

Проделайте трюк с брокколи

Заговорите собеседника

Сыграйте в старую китайскую игру «Камень Ножницы Бумага»