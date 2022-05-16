18 действительно крутых фотографий, которые каждый должен привезти из своего отпуска

Непревзойденные фотографии из отпуска.
Заканчивается отпускной сезон, и социальные сети просто заполоняют фотографии с пляжей, дачных участков и экзотических стран. Но всё же среди огромного количества шаблонных фотографий, встречаются настоящие шедевры. Можно не сомневаться, у людей, которые делали эти снимки, отличное чувство юмора, а в тот момент было ещё и прекрасное настроение.
1. «Будешь себя плохо вести - отпущу!»
Впечатляющий снимок на скале.
2. «На этом отдыхе я, буквально, потерял голову!»
Песочный фокус.
3. «Сейчас запущу тебя подруга в открытое море!»
Игры с перспективой.
4. «Эх, хорошо стоим...»
Прикопанные на мели.
5. Вот это я понимаю - экзотический коктейль!
Друзья в бокале.
6. «Вы не понимаете, он мне почти, как брат!»
Только мы с гусем...
7. Ну, что сказать - персик!
Креативное виденье.
8. «Это моя подруга! Просто я похудела к лету, а она - нет!»
Подруга свинка.
9. На расстоянии вытянутой руки
Сквозь воду.
10. «Так не доставайтесь вы никому!»
Фото с достопримечательностью.
11. Бутылочка в самый раз, чтобы утолить жажду в такую жару
Мега Кола.
12. Вези меня, колесница, вези!
Живая колесница.
13. «Помогите, он хочет затащить меня в море!»
Крик о помощи.
14. Когда пришел на пляж, а там русалки!
Русалки на берегу.
15. «Собрались с мужиками на подводный пикник...»
Пикник под водой.
16. Всегда найдеться такой человек, который испортит фотографию
Неуклюжее падение.
17. Лето - лучшее время, чтобы нарушать правила!
Злостная нарушительница порядка.
18. Отдыхающие бывают разные...
Морской котик на отдыхе.
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