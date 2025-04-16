Бесполезные кухонные девайсы, о которых хозяйки сначала мечтают, а потом не знают, куда деть

С каждым годом в магазинах появляется все больше разнообразных гаджетов и девайсов для кухни, мимо которых мы не можем пройти. На первый взгляд кажется, что они здорово облегчают жизнь, но на деле совсем не оправдывают своих функций.







Сегодня мы расскажем, без какой бытовой техники вполне можно обойтись, особенно если у вас маленькая кухня.

1. Кухонный комбайн

2. Мороженица

3. Фритюрница

4. Соковыжималка

5. Подогреватель посуды

6. Винный шкаф

7. Рисоварка

8. Фондюшница

9. Хлебопечка

10. Паста-машина

Комбайн может заменить сразу несколько кухонных помощников.Чем руководствуются хозяйки, когда покупают кухонный комбайн? В первую очередь их привлекает многофункциональность устройства, а также то, что он способен заменить несколько бытовых приборов. Согласны, штука действительно полезная, но если у вас маленькая кухня и вы готовите не на роту солдат, а на двух-трех членов семьи, кухонный комбайн будет больше вредить, чем помогать.Самый главный минус состоит в том, что он очень громоздкий и занимает много места. Придется каждый раз относить его в кладовку или на балкон, ведь в шкафчик, где едва хватает места для базовых вещей, он точно не поместится. Также кухонный комбайн достаточно сложно мыть – после каждого использования появляется огромное количество деталей, которые нужно привести в порядок, и на это уходит много времени.И самое главное – многие хозяйки пользуются прибором первые несколько месяцев, так сказать, на энтузиазме от нового приобретения, а потом забывают о его существовании. В итоге дорогая бытовая техника стоит без дела.Домашнее мороженое полезнее магазинного.Еще один спорный прибор, который чаще всего оказывается абсолютно бесполезным на кухне. Можно долго убеждать себя, что домашнее мороженное гораздо полезнее и экологичнее, чем покупное, но не стоит забывать, что все продукты для него вы находите в супермаркете, и вряд ли они полностью сделаны из натуральных ингредиентов. И давайте будем честными: как часто вы едите мороженое? Раз в неделю? Тогда может имеет смысл покупать его в магазине, а не забивать морозилку своими кулинарными шедеврами? Поверьте, маленькая кухня скажет вам спасибо, если вы откажитесь от мороженицы.Картофельные дольки во фритюрнице.Любите картошку фри, луковые колечки, куриные крылышки и сырные палочки, приготовленные во фритюре? Это отличный повод заказать их в пабе с бокалом пенного, когда будете собираться в следующий раз с друзьями. А вот покупать домой фритюрницу, чтобы регулярно готовить в ней эти блюда – плохая затея.Врачи рекомендуют максимально сокращать количество жирной пищи, чтобы не вредить своему здоровью, и особенно это касается еды, приготовленной в большом количестве масла. Поэтому на вашей кухне фритюрница точно будет лишней.Не убедили? Тогда подумайте, сколько времени вам придется каждый раз тратить на ее мытье. Убрать с посуды остатки растительного масла – тот еще квест, даже бытовая химия не всегда помогает.Соковыжималку можно использовать для приготовления овощного и фруктового сока.В отличие от блюд, приготовленных во фритюре, свежевыжатый сок является полезным для здоровья. Но покупать для его приготовления отдельный прибор не слишком разумно. Да, это быстро, удобно, но при желании вы вполне можете справиться и с помощью обычной механической соковыжималки. Также для этих целей можно использовать блендер – сок, конечно, не получится, а вот фреш – вполне. Кстати, а вы знали, что они гораздо полезнее, чем соки, потому что содержат фруктовый жмых, в котором концентрируется большая часть необходимых нашему организму веществ? Повод задуматься.Подогреватель посуды встраивают в кухонный гарнитур.В какой-то момент идея подогрева посуды из абсурдной перешла в разряд жизненно необходимой. Эту тему настолько распиарили, что появились даже специальные устройства, предназначенные для того, чтобы подогревать тарелки перед трапезой. Изначально производители предлагали компактные настольные варианты, но потом они пошли дальше, и представили покупателям встроенные модели для кухонного гарнитура.Возможно, есть из теплой посуды действительно приятнее, чем из холодной, но покупать для этих целей отдельный прибор – сомнительная затея. Тем более, вы вполне можете подогреть тарелку и в микроволновке, если это так принципиально. А ведь этот девайс гораздо полезнее и функциональнее, чем подогреватель.В винном шкафу можно хранить и охлаждать алкоголь.Стоит дорого, выглядит громоздко, места занимает прилично, да еще и смотрится странно на кухне в среднестатистической квартире. Конечно, если вы коллекционируете вина и постоянно пополняете свои запасы качественным алкоголем, это приобретение может оказаться логичным. Но во всех остальных случаях тратиться на него не имеет никакого смысла. Охладить вино вы вполне можете и в холодильнике, а для хранения бутылок подойдет обычный стеллаж или несколько полок в кухонном гарнитуре.По принципу работы рисоварка напоминает мультиварку.А вы никогда не задумывались, что этот прибор по сути является обычной электрокастрюлей, в которой варится рис? И только он. Мы понимаем, почему девайс востребован в азиатских странах – там рис едят на завтрак, обед и ужин. Но зачем устройство конкретно вам? Хотите готовить вкусный рис? Так для этого не нужен отдельный агрегат – результат чаще всего непосредственно зависит от качества купленной крупы. Плюс не стоит забывать, что для каждой цели нужен свой сорт: например, для ризотто идеальным вариантом станет арборио, а для суши – круглозерный нешлифованный рис. И да, его вполне можно сварить в обычной кастрюле или же в мультиварке, если вам хочется по минимуму контролировать процесс.В фондюшнице можно делать ягоды, фрукты или сыр в шоколаде.Еще один модный прибор, который по факту оказывается абсолютно бесполезным. Фондю можно приготовить на какой-нибудь праздник или, когда к вам в гости заглянули друзья, но и без него ваш вкусный ужин ничего не потеряет. В конце концов, расплавить сыр и растопить шоколад можно в микроволновой печи либо на водяной бане – не обязательно покупать для этих целей отдельный прибор.В хлебопечке получается пышный домашний хлеб.А вы тоже раньше мечтали подавать на стол горячий, свежеиспеченный хлеб с румяной корочкой, который испекли своими руками? Наверное, именно поэтому в вашем арсенале и появилась хлебопечка. Действительно, домашняя выпечка получается вкуснее, плюс ее можно приготовить в любой момент, не идя в магазин. Да и многим это решение кажется более экономным.Но на практике оказывается, что хлебобулочные изделия гораздо проще покупать в пекарнях и супермаркетах по мере необходимости, чем торчать несколько часов на кухне, в попытке приготовить вкусные хлеб или булочки. Кстати, по цене выпечка домашнего хлеба не настолько выгодна, как можно подумать, ведь качественная мука стоит дорого, и у нее большой расход. Если вы хотите поэкспериментировать в этом направлении – отлично, но если поймете, что хлебопечка просто пылится на полке, смело выставляйте на продажу.Паста-машина раскатывает и разрезает тесто.Мечтаете готовить дома такую же вкусную пасту, которую подают в ресторанах? Тогда вам точно нужна профессиональная бытовая техника. Но перед тем, как ее покупать, хорошо подумайте, сколько раз в неделю вы готовы радовать членов семьи собственноручно приготовленной пастой? Не стоит забывать, что это блюдо входит в категорию сложных и требует большого количества времени и сил. Может все-таки быстрее и проще сварить макароны из пачки?