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4 пистолета, опередивших свое время, которые используются даже сегодня


Пистолеты, которые обогнали свое время.

Пистолеты, которые обогнали свое время.

Развитие оружия и научно-технический прогресс – это две вещи, которые неотделимы друг от друга. В наши дни уже мало кого можно удивить беспилотными аппаратами, самонаводящимися высокоточными ракетами, лазерными установками. Несмотря на все это, в мире все еще встречаются образцы огнестрельного оружия, которыми продолжают пользоваться, несмотря на то, что они были созданы почти 100 лет назад.

1. «Кольт 1911»


Живая легенда американской промышленности.

Живая легенда американской промышленности.

 

Самый яркий представитель пистолета-долгожителя на рынке. Наиболее известный самозарядный пистолет американского производства. Оружие стреляет патронами калибра .45 ACP. Разработан и создан образец оружейным конструктором Джоном Мозесом Браунингом еще в 1911 году, о чем красноречиво сообщает индекс в названии. Безопасность, надежность, практичность и неприхотливость – вот те качества, за которые это оружие полюбили американские солдаты и офицеры. Настоящий американский «Автомат Калашникова» от мира пистолетов.

Модель оказалась настолько удачной, что стояла на вооружении 74 года. Только в 1985 году 1911-ый стали менять на более совершенные образцы пистолетов. Несмотря на это, Кольт 1911 сохранял свою популярность (и продолжает сохранять).
У этого оружия сформировалась настолько добрая слава, что правительство США разрешает полицейским и военным использовать его по сей день.

2. «Маузер»


Отличное оружие и символ нескольких эпох.

Отличное оружие и символ нескольких эпох.

 

Немецкий самозарядный пистолет «Маузер К96» - оружие действительно гениальное. Он стал одним из символов революции в России 1917 года. К сожалению, он же является лицом таких событий, как Гражданская война и последовавший за ней «террор». Пистолет был запатентован еще в 1895 году. Оружие получилось весьма эффективным и очень надежным. Деревянная кобура, которая использовалась в качестве приклада, позволяла превратить пистолет в карабин. Скорострельность оружия могла достигать 900 выстрелов в минуту.

Сегодня, даже спустя 123 года с момента изобретения, «Маузер» продолжают использовать в некоторых уголках мира. Используют пистолет даже в России, впрочем в наши дни, исключительно в качестве наградного оружия.

3. Револьвер Нагана


Не идеальный, но имеющий добрую славу.

Не идеальный, но имеющий добрую славу.

 

Семизарядный револьвер Нагана также очень тесно связан с историей России. Сконструировано оружие было бельгийскими промышленниками Эмилем и Леоном Наганами. Над пистолетом братья начали трудиться еще в 1878 году. Тогда револьвер вышел очень «сырым», и его пришлось дорабатывать. Облик легенды сформировался только к 1892 году. Как раз тогда армия Российской Империи начала перевооружение.

Впрочем, у армии Российской Империи были особые запросы. Страна не только заказала большую партию «наганов», но также выкупила у братьев права на производство револьвера на своей территории с измененным механизмом спуска и другим калибром. Делали револьверы на Тульском оружейном заводе. Несмотря на далеко не самые лучшие характеристики, Наган приобрел огромную популярность. По данным сайта Novate.ru, использовался этот пистолет вплоть до 2006 года.

4. «Парабеллум»


Дорогой, но невероятно эффективный.

Дорогой, но невероятно эффективный.

 

Еще одна живая легенда. «Парабеллум» или пистолет Люгера под калибр 9х19 был разработан Георгом Люгером в год 1989. За основу оружия был взят пистолет конструктора Хуго Борхардта «Borchardt C93» (этот пистолет, кстати, был первым удачным автоматическим пистолетом в истории оружейного дела). Главным достоинством этого оружия была высокая дальность и точность стрельбы (среди пистолетов). Этот пистолет действительно опередил свою эпоху.

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4 пистолета, опередивших свое время, которые используются даже сегодня

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4 пистолета, опередивших свое время, которые используются даже сегодняПодписаться на мой Instagram
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