Неудобство в стиле рококо: как придворные дамы носили пышные платья мантуя

Модные тенденции частенько поражают своими необычными поворотами - то, что было настоящим писком сегодня, завтра может оказаться моветоном. А иногда она просто полностью отвечает веяниям времени. Ярким примером такой тенденции была эпоха рококо, которая требовала максимально пышности и богатства в том числе в одежде., что именно тогда появился один из самых объёмных фасонов платья - мантуя. Вот только выглядит оно так, как будто надевать и носить его было вряд ли удобно.
Настолько же неудобное, насколько и роскошное платье. /Фото: bigpicture.ru
Мода эпохи барокко и рококо представляет собой воплощение пышности во всех смыслах. Одежда вельмож пестрила самыми разными завитушками и узорами, отличалась пышностью и рельефностью, ажурностью и нарочитым богатством. Это отражалось на всём образе тогдашнего модника: напудренные завитые парики с бантиками сзади, мужские пёстрые камзолы, которые украшались яркими жабо или яркими платками, и, конечно, женские пышные платья, украшенные всевозможными рюшами, лентами или перьями.
Мода рококо - яркая и запоминающаяся во всех смыслах. /Фото: fashion.artyx.ru, pinterest.com
Самым выдающимся примером платья стиля рококо была мантуя, также известное как гранд-панье, которое представляет собой колоссальных размеров платье, иногда достигавшее в ширину более двух метров. Такой необычный силуэт требовал определённого каркаса, который в данном случае располагался под нижними юбками и поддерживают их при помощи кринолина или фижм — конструкции из китового уса, лозы и даже проволоки, по виду являющейся конструкцией из скреплённый на определённом расстоянии обручей.
Оригинальный кринолин для платья мантуя. /Фото: fishki.net
Собственно, нет ничего удивительного в том, что продержалось данное платье в моде сравнительно недолго, пока существовала сама эпоха барокко и рококо. Можно назвать две основные причины недолговечности гранд-панье. Так, силуэт этого платья был направлен на то, чтобы соответствовать тогдашним традициям и негласным правилам. Например, основной задачей платья мантуя было создание пространства вокруг дамы, а отдельный шарм образу дамы придавался тем, что из-под юбки виднелся кончик женской туфельки.
Одевание и носка этого платья были настоящим испытанием. /Фото: tkaner.com
А вот вторая причина была чисто практическая - это платье было страшно неудобным, да и процесс его надевания был трудоёмким и долгим: по данным редакции Novate.ru, зачастую на это тратили по меньшей мере полтора-два часа. Гранд-панье одевали по следующему алгоритму: вначале надевался корсет и панталоны, после надевали обручи, на них повязывали нижние юбки, а после - само платье. А носить эту конструкцию приходилось целый день. Весила мантуя довольно много, и более-менее удобно в нём было разве что стоять. Однако женщинам приходилось терпеть, ведь ношение гранд-панье в те времена возводилось в настоящий культ.
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