Продукты, которые в одних странах уплетают за обе щеки, а в других днём с огнем не сыщешь

Предпочтения в еде у жителей разных стран могут сильно отличаться. Вместе с тем ассортимент в магазинах способен вызвать недоумение туристов не только из-за специфических вкусов местных, но и из-за того, что многие привычные приезжим продукты оказываются в этих государствах под запретом.

Одни не употребляются из этических или культурных соображений, а другие были объявлены вредными или даже опасными для здоровья.

Мы провели небольшое гастрономическое исследование и выяснили, какие популярные и любимые миллионами продукты вы не найдете в иностранных супермаркетах или ресторанах.



Булочки для гамбургеров и хот-догов

Ежевика и малина

Пюре быстрого приготовления

Желе в чашечках

Маргарин

Конфеты Skittles

Стейки и бургеры слабой и средней прожарки

Сырой миндаль

Коктейльная вишня

Стевия

В состав этих изделий часто входит пищевая добавка бромат калия. Она отбеливает тесто и придает ему эластичности. В то же время бромат калия может вызвать проблемы с почками, щитовидной железой и нервной системой. Поэтому хлебобулочные изделия с данной добавкой находятся под запретом в Канаде, Китае и странах ЕC.В Израиле эти ягоды зачастую обходят стороной. Дело в том, что в них могут прятаться маленькие жучки и другие насекомые. По еврейским канонам употреблять их в пищу запрещено, поэтому малина, ежевика, шелковица и некоторые другие ягоды считаются некошерной пищей.Большинство производителей добавляют в картофельный полуфабрикат консервант бутилгидроксианизол. Во многих странах, включая Японию и государства ЕС, он запрещен и относится к потенциальным канцерогенам.Этой сладостью вам вряд ли удастся полакомиться в США, Австралии и Канаде. Импорт фруктового желе в пластиковых чашечках запрещен в данных странах из-за риска для здоровья и жизни детей, которые могут им подавиться.Этот продукт широко применяется для приготовления выпечки и десертов, а кто-то его даже на хлеб намазывает. Но в некоторых странах маргарин — настоящее табу. В частности, в Дании и Канаде, где продажа изделий с содержанием трансжиров строго запрещена, поскольку они могут способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.Норвегия и Австрия полностью отказались от продажи этих популярных конфет. А все из-за входящих в их состав красителей, которые, согласно исследованиям, могут оказывать негативное воздействие на организм человека.Согласно новым требованиям к приготовлению пищи в Новой Зеландии, в ресторанах позволяется подавать только хорошо прожаренное мясо. Именно такой продукт, по мнению правительства, представляет минимум угрозы для гостей заведений.В штате Калифорния (США) строго запрещена продажа сырого миндаля. С 2007 года министерство сельского хозяйства обязало производителей пастеризовать либо обрабатывать фумигантом весь урожай этого ореха. А все из-за двух вспышек сальмонеллеза в начале 2000-х годов, виновником которых стал сырой миндаль.Ярко-красный цвет этому лакомству придает краситель Red Dye 40. Из-за риска возникновения проблем со здоровьем, которые он может вызывать, коктейльная вишня и другие продукты, содержащие этот пигмент, запрещены во Франции, Бельгии, Швейцарии и Дании.Казалось бы, какую угрозу может представлять натуральный заменитель сахара, причем один из самых популярных? Тем не менее стевия оказалась под запретом в странах Европейского Союза и в Великобритании. По некоторым данным, употребление этого продукта в больших количествах может привести к мужскому бесплодию и даже заболеванию некоторыми видами рака.