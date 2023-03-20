«Резиновый» остров в Африке: почему многие хотят жить на самой густонаселенной территории в мире

Африка у многих людей вызывает достаточно противоречивые чувства. Но есть здесь и очень даже необычные для нас места, которые просто не могут не вызвать интерес. Одним из них является совсем миниатюрный остров с огромным количеством проживающих на нем людей.
Ни в одном уголке мира такого не сыщешь
Мигинго - остров, расположенный на озере Виктория в Африке / Фото: forum.pravda.com.ua
Мигинго – остров, который расположен на озере Виктория. Сам водоем является местом небезопасным. В нем очень много бегемотов и крокодилов, да и другой живности здесь предостаточно. Поэтому купаться в нем особого желания ни у кого не возникает, особенно, если речь идет о туристах.
Споры о принадлежности острова между Угандой и Кенией уже длятся более 20 лет / Фото: tourweek.ru
Именно в таком недружелюбном по отношению к человеку месте и находится этот островок. Мигинго считают своим и Уганда, и Кения. Спор на этот счет ведется между ними без малого двадцать лет и на сколько еще затянется, неизвестно.
Площадь острова сравнима с половиной небольшого футбольного поля / Фото: news2.ru
Но даже это не самое интересное. Есть и другие моменты, вызывающие истинное удивление людей. Островок Мигинго имеет площадь две тысячи метров квадратных (для сравнения, это половина небольшого футбольного поля).
Мигинго - самый густонаселенный остров в мире / Фото: news.myseldon.com
На этой крохотной территории проживают около пятиста человек, что и делает ее наиболее густонаселенным местом во всем мире (имеются в виду острова). Конечно, не увидев картину собственными глазами, представить ее себе сможет не каждый, но это действительно так и есть.
Остров по форме круглый и имеет скалистый берег / Фото: independent.co.uk
По своей форме остров круглый и имеет скалистый берег. Деревья здесь полностью отсутствуют. По сути, здесь вообще нет буйной растительности. На островке земли стоят лачуги, в которых живут люди. Среди других построек – мечеть, церковь и «разливайки», гордо именуемые барами.
Единственное занятие на Мигинго, приносящее доход - ловля рыбы / Фото: pronedra.ru
На острове у людей есть одно занятие, которое приносит доход – ловля рыбы. Как оказалось, дело довольно прибыльное. Местным рыбакам приходится платить два налога: один из них отправляется в казну Уганды, а второй – Кении. Но уезжать отсюда никто не собирается, даже с учетом этого.
Население острова увеличивается, желающих жить на нем становится все больше / Фото: jescodenzel.com
Все происходит с точностью до наоборот. Начиная с 1991 года, когда Мигинго стал активно заселяться, количество желающих переехать с материка на островок только растет. За последние 10 лет население острова увеличилось более чем в 4 раза. Достаточно интересная загадка с очень простой разгадкой.
А ларчик просто открывался
Местные рыбаки получают хорошие деньги / Фото: antipriunil.ru
Здесь рыбаки ловят нильского окуня в большом количестве. Рыба была завезена и выпущена в озеро в середине шестидесятых годов прошлого столетия. В настоящее время ее много в водоеме, что для рыбаков крайне важно. Островные рыбаки зарабатывают в два-три раза больше, чем те, кто трудится на материке. Рыбак за одну неделю может получить доход в триста долларов. По местным меркам это огромнейшие деньги.
Жители острова живут в достатке по местным меркам / Фото: timeallnews.ru
Еще один плюс заключается в том, что платят людям зачастую наличными деньгами. Согласно местным критериям оценки, первые два рыболова, поселившиеся на острове, уже стали богачами. Что касается принадлежности Мигинго кому-то, то страсти в этом отношении не утихают.
Политические баталии мало волнуют местных жителей / Фото: mapme.club
Сами же рыбаки на политические баталии не обращают никакого внимания. Они друг друга могут называть «Кения» или «Уганда», но это всего лишь приятельские подначки, которые звучат абсолютно без злобы. Как говорят сами люди, они просто хотят зарабатывать, продавая рыбу. Все остальное их не волнует.
На расположенном рядом острове Усинго никто жить не хочет из-за духов, которые покинули Мгинго / Фото: fotojoin.ru
Есть и еще одна странность. Рядом с Мигинго, напротив, находится еще один остров под названием Усинго. Но он совершенно пустой. Для нас это явление кажется очень странным, а вот для африканцев это норма. Они уверены, что духи с Мигинго поселились на острове Усинго, а значит людям там селиться нельзя.
Чтобы туристу попасть на остров, надо не только получить разрешение, но и заплатить «главному» по местному бизнесу / Фото: atlasnews.ru
А вот туристы на остров просто так не попадут. Для начала им понадобится взять разрешение в столице Кении Найроби, также нужно делать запрос и в Уганде. После приезда следует зарегистрироваться у местного полицейского и придется заплатить «главному» по местному бизнесу.
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