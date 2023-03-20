«Резиновый» остров в Африке: почему многие хотят жить на самой густонаселенной территории в мире

Ни в одном уголке мира такого не сыщешь

Мигинго - остров, расположенный на озере Виктория в Африке / Фото: forum.pravda.com.ua

Споры о принадлежности острова между Угандой и Кенией уже длятся более 20 лет / Фото: tourweek.ru

Площадь острова сравнима с половиной небольшого футбольного поля / Фото: news2.ru

Мигинго - самый густонаселенный остров в мире / Фото: news.myseldon.com

Остров по форме круглый и имеет скалистый берег / Фото: independent.co.uk

Единственное занятие на Мигинго, приносящее доход - ловля рыбы / Фото: pronedra.ru

Население острова увеличивается, желающих жить на нем становится все больше / Фото: jescodenzel.com

А ларчик просто открывался

Местные рыбаки получают хорошие деньги / Фото: antipriunil.ru

Жители острова живут в достатке по местным меркам / Фото: timeallnews.ru

Политические баталии мало волнуют местных жителей / Фото: mapme.club

На расположенном рядом острове Усинго никто жить не хочет из-за духов, которые покинули Мгинго / Фото: fotojoin.ru

Чтобы туристу попасть на остров, надо не только получить разрешение, но и заплатить «главному» по местному бизнесу / Фото: atlasnews.ru