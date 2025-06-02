Танцы, музыка и другие особенности ганских похорон

Похороны в Гане – целое событие, сопровождаемое смелыми и неожиданными ритуалами. Я не преувеличу, если сравню это мероприятие с вечеринкой, в которой найдется место и для танцоров, и для песен, и для соболезнований. Заинтересовались? Я тоже. Так что предлагаю не затягивать и погрузиться с головой в этот «дивный новый мир».
Начнем с самого очевидного:
1. Песни и танцы
Кадр, иллюстрирующий особое настроение ганских похорон / Источник: lugaland.com
Для многих стран похороны – мрачное и траурное событие. Жители Ганы имеют альтернативное мнение, предпочитая разбавлять трагедию положительными эмоциями. Ведь в их понимании смерть – это не конечный этап жизни, а, своего рода, переход в новое начало. Самим ганцам остается лишь попрощаться с усопшим с честью и… танцами.
Чаще всего похороны в Гане сопровождаются традиционной музыкой. Особую популярность имеют звуки барабанов. Слушая музыку, они танцуют, выражая через танцы не только скорбь, но и уважение с радостью.
Носильщики гроба за дополнительную плату могут поддержать танцевальную традицию, продемонстрировав не только танцевальные, но и акробатические навыки. Возможно, вы даже видели вирусный ролик с таких похорон: тот, в котором несколько мужчин задорно переносили гроб.
2. Плакальщики
Рабочие будни плакальщиков / Источник: travelask.ru
Несмотря на оптимизм ганцев, соболезнования и скорбь являются неотъемлемой частью прощания с усопшим. С одной стороны – многие из приглашенных выражают семье сочувствие, с другой – активизируются плакальщики, которые и задают настроение похоронам (точнее, определенному этапу похорон).
Что стоит знать о плакальщиках?
2.1. У плакальщиков есть своя иерархия: главный плакальщик и все остальные.
2.2. Главный плакальщик помогает семье составлять некролог для газеты, а также участвует в работе над списком гостей.
2.3. Все тот же «главный плакальщик» берет на себя планирование мероприятия.
2.4. Не поверите, но судьбой наследства тоже распоряжается главный плакальщик.
Интересно, что ни супруга, ни дети, ни сам усопший (при жизни) не могут повлиять на выбор столь ответственной роли. Этим занимаются кровные родственники покойного. При желании, жена усопшего или ее дети могут подкупить родственников подарками, чтобы те позволили им самостоятельно заниматься похоронами. Но есть нюанс: родственники могут отказаться. И это еще в лучшем случае. В худшем – обозленные родственники могут обвинить вдову в убийстве, и тогда процесс прощания превратится в унизительную церемонию.
Что ж, с главными плакальщиками все понятно. Что насчет более «классических» плакальщиков? В их обязанности входит поддержка семьи усопшего, танцы, пение и выражение скорби. Они также принимают участие в ритуалах и процессах захоронения.
3. Ритуалы
Традиционная музыка используется не только во время похоронного шествия, но и в момент ритуалов / Источник: bbci.co.uk
Ритуалы ганцев зависят от религиозных соображений усопшего. Одни ганцы возливают на могилу алкоголь или воду, другие – для того, чтобы позаботиться о душе умершего, совершают жертвоприношения. В качестве жертв могут быть выбраны курицы, козы или крупный рогатый скот.
Стоит отменить, что далеко не все в Гане одобряют жертвоприношения. Многие осуждают эту практику и считают ее дикой. И все же закон не запрещает использовать животных в ритуалах.
4. Стилизованные гробы
Один из примеров стилизованного гроба / Источник: kulturologia.ru
Гробы в Гане отличаются оригинальностью и, если позволите, эксцентричностью. Чтоб вы понимали, форму гроба ограничивает лишь воображение заказчика. Хотите форму фрукта, рыбы или телефона – опытные мастера реализуют любую фантазию. Главное, чтобы финальный вариант отражал личность усопшего, его профессию или увлечения.
Есть ли ограничения по размерам? Конечно нет. Как мне кажется, единственное ограничение – это бюджет семьи. В остальном – есть где разгуляться.
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