Танцы, музыка и другие особенности ганских похорон

1. Песни и танцы

Кадр, иллюстрирующий особое настроение ганских похорон / Источник: lugaland.com

2. Плакальщики

Рабочие будни плакальщиков / Источник: travelask.ru

3. Ритуалы

Традиционная музыка используется не только во время похоронного шествия, но и в момент ритуалов / Источник: bbci.co.uk

4. Стилизованные гробы

Один из примеров стилизованного гроба / Источник: kulturologia.ru