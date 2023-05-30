Как Нарцисс погубил Эхо: Трагическая история о любви и одержимости

Миф об Эхо и Нарциссе исследует границы между любовью и одержимостью, и предупреждает о том, что навязчивая любовь, в том числе к себе, имеет далеко не самые приятные последствия. Когда Лириопа спросила Тиресия, могущественного оракула, будет ли её новорождённый ребёнок жить долго и счастливо, она получила весьма неоднозначный ответ...
Миф о Нарциссе — это история о нарциссизме в его самой крайней форме. Однако Нарцисс — не единственный герой этой истории. Эхо тоже играет важную роль. История Эхо и Нарцисса — это история о силе любви, любви настолько сильной, что она может превратиться в одержимость.
1. Эхо и Нарцисс
Нимфа Эхо. \ Фото: livejournal.com.
Когда Лириопа увидела своего сына, она поняла, что он невероятно красив. К тому времени, как Нарцисс вырос, это стало очевидно всем. Мужчины и женщины пытались привлечь его внимание и любовь, но никто, казалось, не интересовал его.
Одной из женщин, влюбившихся в Нарцисса, была нимфа Эхо (от греческого слова «звук»). Когда-то Эхо была женщиной, которая любила говорить и была известна тем, что перебивала других в разговоре. Однако она совершила ошибку, помогая Зевсу, царю греческих олимпийских богов, скрывать свои любовные похождения от своей жены Геры.
Нарцисс, Леписье Николя Бернар. \ Фото: stydiai.ru.
Всякий раз, когда Гера была близка к тому, чтобы поймать Зевса с кем-то другим, Эхо дезориентировала богиню длинными историями, давая Зевсу время уйти. Как только Гера поняла, что делает Эхо, она прокляла её, чтобы она никогда больше не могла высказывать свои мысли вслух. Вместо этого Эхо сможет только повторить последние слова, сказанные кем-то другим.
2. Встреча
Эхо, следящая за Нарциссом. \ Фото: twitter.com.
Однажды Эхо увидела Нарцисса в лесу и, очарованная его внешностью, начала шпионить за ним. Девушка следовала за молодым человеком и всё больше и больше тянулась к нему, но была одна проблема. Эхо не могла говорить с Нарциссом. Единственный способ дать ему знать о своих чувствах — это дождаться, пока он что-нибудь скажет. В какой-то момент Нарцисс понял, что за ним следят.
Самовлюблённый Нарцисс. \ Фото: arts.nccri.ie.
- Здесь, - повторила Эхо, всё ещё скрываясь».
Нарцисс, не видя, кто его зовёт, предложил незнакомке показаться. Эхо не теряла ни секунды и выскочила. Она раскрыла объятия и подошла, чтобы обнять Нарцисса. Однако энтузиазма у него не было:
«- Убери руки! Ты не должна обнимать меня. Лучше смерть, чем такая, которая когда-либо ласкала меня!
- Приласкай меня, - неохотно ответила потрясённая Эхо и снова исчезла в лесу».
3. Трагическая судьба Эхо
Эхо и Нарцисс, Джон Уильям Уотерхаус, 1903 год. \ Фото: pinterest.co.kr.
Эхо побежала в лес со слезами на глазах. Отказ был слишком жестоким, чтобы с ним смириться. Любовь, которую она испытывала к Нарциссу, была такой сильной и навязчивой, что Эхо не могла смириться с тем, как он обошёлся с ней, и решила жить одна в пустыне. В конце концов, её чувства были настолько сильны, что её тело увяло, и единственное, что осталось позади, были её кости и голос. Голос Эхо продолжал жить в лесу, и холмы - то место, где её всё ещё можно было услышать.
Немезида - богиня возмездия. \ Фото: vk.com.
Тем не менее трагический конец Эхо не остался незамеченным. Так как она была очень популярна среди других нимф и лесных созданий, многие были разгневаны поступком Нарцисса, который причинил ей столько ненужных страданий. Немезида, богиня мести, услышала голоса из леса, призывающие к мести, и решила помочь.
4. Одержимость
Нарцисс у источника. \ Фото: ru.toluna.com.
Немезида привлекла Нарцисса к источнику с кристально чистой и спокойной водой. Нарцисс, устав от охоты, решил сделать перерыв и выпить воды. Напившись из родника, он заглянул в водную гладь и увидел своё лицо яснее, чем когда-либо прежде. Чем больше он пил воды, тем больше смотрел на своё отражение, любуясь им. Любование превратилось в чудо, чудо - в любовь, а любовь - в одержимость. Нарцисс не мог пошевелиться. Его образ полностью нейтрализовал его, когда он сгорал от желания к человеку, которого видел в воде источника. Так, он стал прикованным к собственному отражению. Так и не сумев совладать со своим влечением к себе самому, он лёг на траву и медленно стал умирать, превратившись в цветок нарцисс.
Нарцисс, Хелен Торникрофт. \ Фото: le-blog-de-mcbalson-palys.over-blog.com.
5. Амейний
Миф об Эхо и Нарциссе, Николя Пуссен, ок. 1630 года. \ Фото: wikioo.org.
По словам Конона, греческого мифографа, жившего между I веком до н. э. и I веком н. э., Эхо была не единственной, кто нашёл трагический конец после любви к Нарциссу. Амейний был одним из первых, кто действительно настойчиво пытался завоевать любовь Нарцисса. Последний отверг Амейния и послал ему меч. Амейний использовал этот меч, чтобы покончить с собой на пороге Нарцисса, прося Немезиду отомстить за него. Затем Немезида заманила Нарцисса к источнику, заставив его влюбиться в себя.
6. Альтернативные версии
Эхо и Нарцисс, Бенджамин Уэст. \ Фото: es.artsdot.com.
Ко всему прочему, существует несколько альтернативных версий мифа об Эхо и Нарциссе.
Согласно Парфению Никейскому, Нарцисс не превратился в цветок, потеряв волю к жизни. Вместо этого Парфений представляет версию, в которой миф заканчивается кровавым самоубийством Нарцисса.
Павсаний также представляет альтернативную версию, в которой у Нарцисса была сестра-близнец. Они выглядели совершенно одинаково, носили одинаковую одежду и вместе охотились. Нарцисс был безумно влюблён в свою сестру, и после её смерти он посетил источник, чтобы посмотреть на своё отражение, думая, что это его сестра.
По словам Лонгуса, греческого писателя II века н. э., Эхо жила среди нимф, которые научили её петь. По мере того, как она росла, её голос становился все более и более прекрасным, пока она не смогла петь лучше, чем даже боги. Великий бог Пан не мог смириться с тем, что простая нимфа поёт лучше его, поэтому он наказал её. Пан сводил с ума животных и людей вокруг Эхо. В своём безумии они напали на нимфу и сожрали её.
Затем голос Эхо разнёсся по всему миру, разнесённый животными и людьми, поглотившими её. В конце концов, Гея (богиня Земли) спрятала голос Эхо внутри себя. Жестокое наказание Эхо за её божественные художественные способности напоминает миф об Арахне, которая также была наказана Афиной за то, что превзошла богиню в искусстве ткачества.
7. Миф об Эхо и Нарциссе в искусстве
Метаморфозы Нарцисса, Сальвадор Дали, 1937 год. \ Фото: kooness.com.
Миф об Эхо и Нарциссе был особенно популярен в искусстве на протяжении веков. Трудно уследить за всеми произведениями искусства, вдохновлёнными этой историей. От средневековых пересказов, таких как «Ложь Нарцисса» (XII век) до «Нарцисса и Гольдмунда» Германа Гессе (1930), эта история продолжает очаровывать и вдохновлять.
Важную роль в рецепции мифа сыграл также психоанализ и, более конкретно, эссе Зигмунда Фрейда 1914 года «О нарциссизме». Там Фрейд описал состояние чрезмерного эгоизма и стандартизировал название нарциссизма, производное от Нарцисса, чтобы описать стадию между аутоэротизмом и объектной любовью.
Эхо и Нарцисс выбрали смерть или, скорее, небытие после того, как были разбиты их сердца. Однако, в то время как Эхо потерял волю к жизни после того, как её отверг понравившийся ей человек, Нарцисс решил отказаться от жизни, поняв, что он не может любить никого, кроме себя. Если хорошенько подумать, то миф Нарцисса вовсе не о мальчике, который любил своё отражение в воде. Речь идёт о неспособности мальчика любить других, кроме себя. Прежде всего, истории трансформации Эхо и Нарцисса могут быть прочитаны как предупреждение о том, что любовь и одержимость часто идут бок о бок.
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