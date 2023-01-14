Самый жадный миллиардер Пол Гетти пожалел денег на лечение сына

Нефтяной магнат Жан Пол Гетти в 1957 году был объявлен самым богатым человеком на земле и сохранил этот титул до самой смерти. Гетти был известен благодаря своей маниакальной скупости. История о том, как он отказался платить выкуп за похищенного внука, легла в сюжет фильма «Все деньги мира», который выйдет в российском прокате 22 февраля 2018 года. Но в реальности одержимость Гетти деньгами была еще страшнее.











Пол Гетти



К 1966 году состояние Гетти оценивалось в 1,2 миллиарда долларов, что на сегодняшний день эквивалентно почти 9 миллиардам долларов. Все эти деньги он заработал благодаря нефтяной компании Getty Oil. Но скупость его была просто безгранична и распространялась даже на самых близких людей. Жадность Гетти сыграла трагическую роль в жизни его тяжелобольного сына Тимоти. Он был сыном пятой и последней жены Пола Гетти — Тедди Гетти Гастон (Луизы Дадли). В своих мемуарах бывшая жена нефтяного магната рассказала о его благосостоянии и патологической жадности.







Тедди Гетти Гастон и Тимоти Гетти



Гетти жаловался, что ему пришлось оплачивать больничные счета сына, когда тот ослеп из-за опухоли мозга. Пока Тимми боролся за жизнь, отец не видел его четыре года. Когда Тимоти умер в возрасте 12 лет, Гетти даже не пришел на его похороны. Тем не менее Тимми обожал отца.



«Он был полон любви к отцу. Тимми не знал, что его отец — самый богатый человек в мире. Конечно, он слышал об этом, но говорил: “Это то, что видит мир. Я же вижу в нем дорогого отца, которого люблю”. Так он скучал по отцу», — написала Тедди Гетти Гастон.







«Однажды, когда я тихонько сидела рядом с ним, он задумался и сказал: “Когда он вернется домой? Мне жаль, что у меня нет папы, как у других мальчиков. Как думаешь, он действительно меня любит? Я бы хотел поговорить с ним”. Он никогда не просил каких-то материальных вещей. Все, чего он хотел, — это увидеть своего отца. Он никогда не обижался, что Пол не приходил. Он слишком любил его, но все же нуждался в отце».



Тедди так и не простила Пола за то, что тот не навещал сына во время болезни, и назвала это причиной развода в 1958 году. В письмах, которые Тедди посылала в те годы мужу, она умоляла его приехать и поддержать сына, но он так этого и не сделал. В 1954 году Тедди написала Гетти:



«Я знаю, что ты не приезжаешь к нам, потому что не хочешь. Я пришла к трагическому осознанию, что ты не очень беспокоишься обо мне и Тимми».



В то время Пол Гетти находился в Англии и вел переговоры о сделке с Саудовской Аравией и Кувейтом, которая должна была сделать его первым американским миллиардером. И Гетти не просто отказывался приезжать домой, а еще и дал маленькому сыну ложную надежду. Он регулярно обещал навестить Тимми в больнице, но не делал этого. А по телефону он жаловался жене на счета от врачей.







Предполагалось, что Пол проведает сына в 1952 году. Но нефтяной магнат не ступил на борт лайнера Queen Mary, о чем даже не сообщил семье. Позже в этом году он написал Тедди письмо:



«Я надеюсь, что Тимми будет держаться подальше от врачей, за исключением 10-долларовых визитов. Не думаю, что врачи теперь смогут для него что-то сделать, кроме осмотров, которые не должны стоить дороже 25 долларов».



Кроме того, он сказал жене, что она сама должна оплатить счет за пони, которого купили Тимми.



«Я всегда удивлялась, почему Пол никогда не приезжал, чтобы повидаться с Тимми. Это убивало меня изнутри и заставило развестись с мужем. После смерти Тимми Пол сказал: “Не оставляй меня, и ты будешь богаче самой королевы”. А я отказалась, мне было слишком больно».



Позже Тедди вышла замуж за своего друга Уильяма Гастона, у них родилась дочь Луиза, которая работает режиссером в Лос-Анджелесе. Тедди умерла 8 апреля 2017 года в возрасте 103 лет.



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