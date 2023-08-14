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Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Живописные пейзажи с маяками — что может быть прекраснее для тех, кого зовёт море и свежий ветер? Предлагаем вашему вниманию 15 маяков Европы и США, которые стоит увидеть.

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Хорнби, Новый Уэльс, Австралия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Port Fairy Lighthouse, Великая океанская дорога, Австралия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Маяк Большого мыса (Faro de cabo Mayor), Сантандер, Кантабрия, Испания

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Mouro Island Light, Испания

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Маяк на мысе Ортегал, Галисия, Испания

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Lighthouse Westerheversand, Германия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Андрос, Греция

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Англия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Fjøløy Lighthouse, острова Рогаланд, Норвегия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Alnes, остров Йиске, Норвегия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Garðskagi, Исландия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Baily Lighthouse, Ирландия

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Cape Elizabeth, Камберленд, штат Мэн

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Heceta Head Lighthouse, штат Орегон, США

Для ценителей морских пейзажей: 15 самых красивых маяков Европы и США

Point Betsie Light, штат Мичиган, США

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