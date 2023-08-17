10 увлекательных книг о запретных чувствах

Книги о чувствах, возникающих между мужчиной и женщиной, всегда интересны и увлекательны. Кто-то находит в них ответы на свои вопросы, кто-то перенимает опыт литературных героев. К сожалению, как в жизни, так и в литературе, отношения между двумя людьми далеко не всегда укладываются в общепринятые рамки и законы. В нашей подборке – увлекательные книги о чувствах, которые приходится по каким-либо причинам скрывать.
Майкл Ондатже, «Английский пациент»
Майкл Ондатже, «Английский пациент». / Фото: www.aystatic.by
Книга Майкла Ондатже вместила в себя столько событий и воспоминаний, что история запретной любви английского пациента к замужней даме кажется не основной. Однако оставить равнодушным эта песнь о любви не может никого. В романе тесно переплетаются четыре истории людей, волею судьбы оказавшихся на одной вилле, но таинственный незнакомец остаётся центром всего произведения. При этом почему-то хочется его историю прочесть отдельно, наслаждаясь тягучими и счастливыми воспоминаниями человека, искалеченного войной.
Анна Тодд, «После»
Анна Тодд, «После». / Фото: www.youla.io
Подростковая любовь, которая живет, несмотря на родительские запреты и осуждение со стороны друзей, - тема вечная. Правильная девочка, влюбившаяся в «плохого парня», – история вечная. В романе Анны Тодд она имеет все шансы закончиться вполне благополучно. Однако читателю всё же стоит задуматься о том, насколько возможен и в жизни столь радостный финал.
Кристина Гептинг, «Плюс жизнь»
Кристина Гептинг, «Плюс жизнь». / Фото: www.bookvoedka.ru
Главный герой повести Кристины Гептинг - 18-летний ВИЧ-инфицированный юноша. Он любит и хочет быть счастливым, он мечтает о профессии хирурга и постоянно продирается сквозь заросли мифов и предрассудков, пытается доказать свою «нормальность» и страдает от одиночества и непонимания. Его лишили права на любовь ещё в утробе матери, но разве можно лишить человека права на счастье и понимание?
Рокси Купер, «Больше чем слова»
Рокси Купер, «Больше чем слова». / Фото: www.shop.kp.ru
Главная героиня знала, что непременно встретит свою настоящую любовь. Мама рассказала ей о том, как это будет, ещё в детстве. Но если бы могла знать та девочка, весело смеявшаяся над предсказанием мамы, что встреча эта произойдёт слишком поздно. Два человека, предначертанные друг другу, не смогли дождаться главной встречи в своей жизни. Он давно женат, она замужем. И каждая их встреча – это маленькое предательство.
Оуэн Дэмпси, «Белая роза, Черный лес»
Оуэн Дэмпси, «Белая роза, Черный лес». / Фото: www.7books.ru
Героине Оуэна Дэмпси всего 26 лет, и она совершенно устала от жизни и потерь. У неё больше нет семьи, её свобода оказалась просто иллюзией. Девушке остаётся лишь добровольно покинуть этот мир, навсегда избавив себя от страданий и сомнений. Но в лесу, где Франка Гербер собиралась закончить свой земной путь, она встречает раненого лётчика, который говорит на незнакомом языке. Желание спасти человека оказывается сильнее желания покончить с собой.
Кортни Коул, «Ноктэ»
Кортни Коул, «Ноктэ». / Фото: www.instagram.com
Имеет ли право на любовь девушка, которая взяла на себя ответственность за своего психически нездорового брата? Нужно ли ей следовать зову сердца или всё же посвятить себя тому, кто в ней нуждается? Все тайны будут раскрыты лишь к концу мрачно-мистической книги о Калле Прайс, её возлюбленном по имени Дэр ДюБрэй и родном брате-близнеце Финне. Сможет ли девушка сделать правильный выбор, не навредив никому из всех участников этой истории?
Клэр Макфолл, «Нарушители»
Клэр Макфолл, «Нарушители». / Фото: www.fantasywiki.ru
Они вернулись в мир живых, погибшая в железнодорожной катастрофе девушка и тот, кто вёл её в царство мёртвых. Они могли бы быть счастливы, если бы не нарушили границы миров своим возвращением. Двое влюблённых просто хотят быть счастливыми, но, как оказалось, счастье может быть слишком хрупким и зависеть от множества факторов. Смогут ли влюблённые сохранить свои чувства и отстоять право на любовь?
Брюно Комб, «Потому что это был ты»
Брюно Комб, «Потому что это был ты». / Фото: www.labirint.ru
Камилла вполне счастливая жена и мать, она кажется всем образцом благопристойности. Однако внутри этой очаровательной женщины бушует настоящий ураган. Она не может (да и не слишком хочет) избавиться от давней своей страсти. Тайком она спешит на свидания к Стивену, который когда-то был её соседом.
Патрик Гейл, «Место, названное зимой»
Патрик Гейл, «Место, названное зимой». / Фото: www.eksmo.ru
Драматическая история Гарри Зоунта, который лишился всего, приняв собственное отличие от других людей. Роман об однополой любви на самом деле не только о ней. Он об отношениях между разными по своей природе людьми, об умении находить компромиссы, чувственность и ответственность. Произведение переполнено болью, но оно заставляет читателя думать и вести внутренний спор с самим собой.
Наталья Алексеева, «Четыре самолета»
Наталья Алексеева, «Четыре самолета». / Фото: www.inlibris.ru
Книга Натальи Алексеевой не просто о любви. Она – об испытании любовью и о попытках выйти достойно из состояния зависимой любви. Автор пытается найти свой собственный ответ на вопрос, что же такое любовь, бывает ли она запретной и стоит ли ради неё рушить всё и начинать жизнь с чистого листа.
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