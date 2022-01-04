Три музы Кристиана Диора: Идеальные женщины великого кутюрье

Легендарный кутюрье и его музы – Марлен Дитрих и Митца Брикар | Фото: vplate.ru и iledebeaute.ru

Семья Кристиана Диора | Фото: vplate.ru

Кристиан Диор в детские и юношеские годы | Фото: vplate.ru

Кристиан Диор (крайний слева в верхнем ряду) со своей семьей | Фото: iledebeaute.ru

| Фото: style.rbc.ru Первый показ Christian Dior, Париж, 12 февраля 1947 г.| Фото: style.rbc.ru

Муза великого кутюрье Митца Брикар | Фото: iledebeaute.ru

Митца Брикар | Фото: cosmo.ru

Кристиан Диор и Митца Брикар за работой в ателье Christian Dior на авеню Монтень, Париж 1957 г. | Фото: style.rbc.ru

Муза великого кутюрье Митца Брикар | Фото: styleinsider.com.ua

Кристиан Диор и Митца Брикар | Фото: styleinsider.com.ua

Муза легендарного модельера Марлен Дитрих | Фото: iledebeaute.ru

Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: cosmo.ru

Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: style.rbc.ru

Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: liveinternet.ru и critique-film.fr

Легендарный кутюрье Кристиан Диор | Фото: vplate.ru

Французский модельер-дизайнер Кристиан Диор | Фото: vplate.ru

Кристиан Диор с моделями | Фото: wherewoman.ru