Три музы Кристиана Диора: Идеальные женщины великого кутюрье

Легендарный кутюрье и его музы – Марлен Дитрих и Митца Брикар | Фото: vplate.ru и iledebeaute.ru
60 лет назад ушел из жизни выдающийся французский дизайнер-модельер Кристиан Диор, который стал одной из самых влиятельных и авторитетных фигур в мире моды. Он восхищался женщинами, хотя ни одной из них не мог отдать своего сердца. Тем не менее в жизни великого кутюрье были музы, вдохновлявшие его на создание шедевров.
Семья Кристиана Диора | Фото: vplate.ru
Кристиан Диор в детские и юношеские годы | Фото: vplate.ru
Когда Кристиан был маленьким, однажды гадалка сказала ему, что он разбогатеет благодаря женщинам. Он запомнил ее слова, хотя в семье никто не воспринял их всерьез – его родители были обеспеченными людьми, и в своем сыне видели будущего дипломата. Однако занятия в школе политических наук не приносили ему никакого удовольствия – он мечтал заниматься изучением изящных искусств. В 23 года при финансовой поддержке отца Кристиан Диор открыл художественную галерею, которая просуществовала всего 3 года и была закрыта из-за смерти матери и болезни отца.
Кристиан Диор (крайний слева в верхнем ряду) со своей семьей | Фото: iledebeaute.ru
Первый показ Christian Dior, Париж, 12 февраля 1947 г. | Фото: style.rbc.ru
Смерть Мари-Мадлен Диор от рака стала для Кристиана настоящим ударом. Она была для него не только матерью, но и эталоном красоты и идеалом женственности. Мари-Мадлен очень любила ухаживать за цветами в своем зимнем саду. С ней он мог часами гулять, собирая цветы и запоминая их названия и ароматы, а потом составлять из них букеты. Любимыми цветами матери были ландыши, и Кристиан считал их своим талисманом. Позже кутюрье вышивал цветочки ландышей на подолах платьев из своих коллекций на удачу, а на показах украшал этим цветком петлицу своего пиджака. Мари-Мадлен воспитала у сына хороший вкус, став для него источником знаний и вдохновения. Именно ей он посвятил свою первую коллекцию вечерних платьев и ароматов, а созданный Диором образ женщины-цветка появился под влиянием воспоминаний детства.
Муза великого кутюрье Митца Брикар | Фото: iledebeaute.ru
Митца Брикар | Фото: cosmo.ru
Близким другом, коллегой, главным советником и музой Диора на протяжении многих лет оставалась Митца Брикар, которая с момента основания его модного дома была главным стилистом и специалистом по аксессуарам. Без ее одобрения ни один эскиз не шел в работу. Диор говорил, что она «сделала элегантность единственной целью своего существования».
Кристиан Диор и Митца Брикар за работой в ателье Christian Dior на авеню Монтень, Париж 1957 г. | Фото: style.rbc.ru
Муза великого кутюрье Митца Брикар | Фото: styleinsider.com.ua
Кристиан Диор и Митца Брикар | Фото: styleinsider.com.ua
Арт-директор журнала «Vogue» Александр Либерман говорил о ней и Диоре: «Она была его танцовщицей, его куртизанкой. Шелест её голоса, её жемчуг, точка зрения обо всём и одновременное безразличие к происходящему. Она была воплощением женственности и соблазна». Митца Брикар любила меха, леопардовую расцветку, шляпки с вуалью и туфли на шпильке. Она вдохновила Диора на создание коллекции с хищными принтами, и даже после ее смерти модный дом «Dior» продолжал выпускать ароматы и ювелирные украшения, посвященные музе великого кутюрье.
Муза легендарного модельера Марлен Дитрих | Фото: iledebeaute.ru
Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: cosmo.ru
«Нет Dior – нет Дитрих!» – эта фраза знаменитой кинозвезды стала крылатой после того, как во время съемок в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» у нее возникли разногласия с режиссером по поводу ее внешнего облика и она поставила ультиматум: либо стиль от Dior, либо она уходит. Хичкок вынужден был согласиться на ее условия. После завершения съемок Дитрих подарили все костюмы, в которых она появлялась в кадре.
Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: style.rbc.ru
Марлен Дитрих в фильме *Страх сцены*, 1950 | Фото: liveinternet.ru и critique-film.fr
Многих удивил новый подчеркнуто женственный стиль Марлен Дитрих, ведь до этого она отдавала предпочтение брючным костюмам и была постоянной клиенткой Коко Шанель. Но когда она попала на первый показ от Dior, была поражена элегантностью его коллекции и решила, что ее собственный образ нуждается в изменениях. С тех пор она снималась только в нарядах от французского модельера.
Легендарный кутюрье Кристиан Диор | Фото: vplate.ru
Всю жизнь дизайнер восхищался женской красотой, повторяя: «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела». Но это восхищение не было продиктовано ни любовью, ни страстью. В личной жизни знаменитый модельер был глубоко несчастным человеком. Главной проблемой была даже не его нетрадиционная ориентация, а то, что он почти никогда не находил взаимности в ответ на свои чувства. Диор был несчастен в любви, и это было причиной длительных депрессий и нервных срывов, о которых публика даже не подозревала.
Французский модельер-дизайнер Кристиан Диор | Фото: vplate.ru
Только на склоне лет кутюрье встретил свое счастье, но оно было очень недолгим. Ради любимого человека он решил похудеть, но его слабое сердце не выдержало строгой диеты, и в 52 года Кристиан Диор скончался от внезапной остановки сердца.
Кристиан Диор с моделями | Фото: wherewoman.ru
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