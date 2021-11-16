Забудьте о насморке на долгие годы

Каждый из нас знает все тяготы весенней перемены погоды, сегодня летняя жара, а завтра – крещенские морозы. Именно поэтому в народе весну называют сезоном простуд. Кто-то пьет дорогие лекарства, а кто-то закаляет ноги и пробует справиться с болезнью «бабкиными» методами. Однако многие уже забыли о старом и достаточно эффективном методе, который смог вылечить не одну сотню насморков.









Есть мнение, что этому методу под силу даже избавить вас от хронического насморка. Буквально каких-то три дня, и вы забудете о насморке на долгие годы. Звучит неправдоподобно?! Напротив, все именно так. По словам практиков, данный метод может существенно облегчить даже протекание ОРВ.







Для начала хочется заметить, что в целом метод состоит из нескольких этапов. Итак, приступим: старое доброе промывание носоглотки раствором с содой. Готовится это дело из расчета: одна чайная ложка соды на стакан воды. Сложив ладони в виде ковша, следует из него втягивать носом этот раствор и сплевывать все через рот. Если по каким-либо причинам втягивать жидкость носом из ладошек не получается, то можно попробовать другой метод. Взяв какой-нибудь ковшик или чайничек, главное, чтобы в нем был носик, и попытаться промыть уже с его помощью.

Да, и еще момент. Прежде чем начинать, необходимо как следует высморкаться и приготовить несколько салфеток, поскольку выделение слизи может длится около пяти-десяти минут . Далее у нас следует этап номер два. Так, нужно растереть ложкой одну таблетку стрептоцида до состояния порошка. И затем, вспомнив лихой блокбастер, втянуть поочередно каждой ноздрей весь образовавшийся стрептоцидовый порошок. «Снюхивать» лекарство можно либо прямо с ложки, либо приспособить для этих дел бумажную трубочку. И еще одно уточнение. Вдыхать нужно не столько сильно, сколько горлом. Чтобы порошок попал именно в горло, а не по канальцам вдохнули его вовнутрь.Также стоит заметить, что всю таблетку «снюхивать» не следует . Одной будет вполне достаточно для трех-четырех процедур. В день таких процедур нужно делать около 6 штук. Буквально за каких-то три-четыре дня с таким способом вы забудете о рините на долгие годы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)