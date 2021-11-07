10 ножей американского спецназа, которые не раз выручали своих хозяев в реальных конфликтах

Последние десятилетия показали, что американская армия, участвующая в военных конфликтах почти по всему миру обожает одерживать победу за счет своего технического превосходства. Однако, несмотря на все стремление «стрелять золотыми ракетами в деревянные танки», американцы не сбрасывают со счетов такую важную часть солдатской экипировки, как нож – последнее средство бойца, за исключением кулаков, способное дать ему превосходство над противником.
1. Camillus Jet Pilots' Survival Knife
Очень старый нож. /Фото: wunder-store.com.
Один из самых старых (среди все еще использующихся) ножей американской армии. Особую популярность этот инструмент приобрел в стане летчиков ВВС США. На вооружении стоит с 1957 года. Специфичная рукоятка с набалдашником может использоваться для очень мощных калечащих ударов по суставам противника.
2. Camillus Medium Boot knife Tan
Широко применялся в Заливе. /Фото: popscreen.com.
Нож «последнего шанса», который был разработан специально для бойцов, участвовавших в операции «Буря в пустыни». Благодаря компактным размерам и общей надежности заслужил добрую славу среди американских солдат.
3. Becker Knife & Tool BK2 Campanion
Огромный тесак. /Фото: allzip.org.
Нож из очень прочной стали, который преимущественно берут в свой набор бойцы американского спецназа. Куда реже инструмент встречается в общевойсковых сухопутных подразделениях. Имеет дифференцированную заточку.
4. Ontario Mk.3 Mod.0 Navy Seal Knife
Легенда спецвойск. /Фото: lastday.club.
Нож, который был разработан специально для бойцов Корпуса морской пехоты США. Предназначен в первую очередь для самообороны. Может использоваться как саперно-инженерный инструмент, на лезвии имеется специальная заточка-пилка для перерезания проволоки.
5. Ontario SP6 Fighting Knife
Отличный инструмент. /Фото: miliru.com.
Огромный американский нож, своеобразный армейский аналог ножа боуи. Отличается высокой прочностью и надежностью. Используется преимущественно войсками специального назначения, куда реже – обычной пехотой. Одинаково хорошо режет, колет и рубит.
6. Smith & Wesson HRT Military Boot
Популярный ножик у спецназа. /Фото: survival-mastery.com.
Нож, который разрабатывался по специальному заказу ФБР США. Предназначен для войск специального назначения, а также полицейского спецназа страны. Аббревиатура HRT означает, что данный инструмент используется отрядами по спасению заложников.
7. Colt CT45 Jungle Commander
Маленький, но эффективный. /Фото: dnpmag.com.
Данный инструмент куда больше походит на мачете, нежели на нож. Используется исключительно специальными войсками США. Несмотря на то, что Colt CT45 Jungle Commander может применяться как оружие, чаще всего его используют как обычный инструмент для расчистки зарослей.
8. Pro Tech Elite Combat Dagger
Пользуется большим признанием. /Фото: lenta.co.
Неофициальная «игрушка» американского спецназа. Этот нож не стоит на вооружении США, однако имеет добрую славу среди ветеранов специальных войск. По уставу бойцам разрешается использовать подобные инструменты со стороны, правда покупать Pro Tech Elite Combat Dagger спецназовцы должны уже за свои кровные.
9. Fallkniven G1 Garm Fighter
Буквально крошечный. /Фото: fishki.net.
Еще один нож Морских пехотинцев США, который используется в качестве оружия «последнего шанса». Адаптирован для скрытого ношения и метания. Несмотря на малые габариты имеет экстремально высокую эффективность.
10. Strider SMF Marsoc
Специально для армии. /Фото: io.ua.
В этом может быть сложно поверить, но на вооружении спецвойск США стоят даже перочинные ножи. Само собой, они разработаны специально по заказу армии и адаптированы для ее реалий. Один такой используется бойцами SOCOM, элитного отряда морской пехоты.
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