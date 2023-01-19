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Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Они не потребуют от вас много времени, денег и сноровки. Вам не придётся звать на помощь профессионалов и пользоваться специальными инструментами и материалами. Всё это вы можете сделать своими руками.

Разбросайте сосновые шишки вокруг цветов или кустарников на клумбе или на даче. Шишки выступят в качестве барьера и не дадут собакам и кошкам рыть там землю. Слизняки также уползут с вашего участка.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Используйте держатель для бумажных полотенец в качестве органайзера, нанизывая на него катушки с малярной лентой, тесьмой, клейкой лентой и прочее.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Перед малярными работами добавьте несколько капелек ванильного экстракта в краску. На цвет краски это не повлияет, зато в доме будет пахнуть не краской, а ванилью.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Используйте пустую бутылочку из-под лосьона или шампуня, чтобы сделать стильный держатель для зарядки мобильного телефона. Срежьте верхнюю часть бутыли и прикрепите днище к стене чуть ниже розетки. Перед креплением вы можете украсить держатель на свой вкус.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Воду, в которой вы варили овощи, яйца или макароны, можно использовать для поливки растений. Точно также можно использовать воду из аквариума после его чистки. Налицо экономия, к тому же, такая вода полна питательных веществ.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Если вы хотите покрасить стены в комнате в горошек, то для этого подойдет старый пластиковый контейнер для белья с дырочками по бокам или в днище. Отрежьте боковую часть контейнера или дно, приложите к стене и начинайте смело красить. Таким же образом можно сделать и другой узор, в зависимости от вида отверстий на самом контейнере.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Если вы не хотите тратиться на дорогую мебель, сколотите оригинальную кушетку, стул или кровать из деревянных ящиков.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Ecли вам нужна охлаждающая подставка под ноутбук, а вы опять же не хотите тратить наличные, то можете взять картонный лоток из-под яиц и поставить на него ноутбук.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Вы легко можете сделать разделочную доску со встроенным отделением для отходов и отверстием, через которое они попадают внутрь. Не нужно разрываться теперь между мусорным ведром и рабочим столом. Достаточно будет в самом конце вынуть ящичек и выбросить мусор.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Приклейте на торец рукоятки молотка магнит и гвозди всегда будут под рукой, как в прямом, так и в переносном смысле.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Если деревянную подставку для хранения СD/DVD дисков положить на бок, то получится отличная полочка-органайзер для ванной комнаты.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Приклейте магнит к малярной кисти. Теперь, прерывая работу, вы можете оставить кисть на банке или в банке с краской, прикрепив ее с помощью магнита у внутреннего края. Капельки краски будут стекать в банку и не запачкают пол.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Вешалки для одежды можно использовать не только по прямому назначению. Вкрутив несколько шурупов, вы уже получите вешалку-органайзер для хранения бус, браслетов, колец и других украшений. А также их можно будет использовать в качестве держателей для обуви.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

После окончания малярных работ, слейте оставшуюся краску в маленькую банку и не прячьте далеко. Рано или поздно вам всё равно придется подкрашивать места, где краска слезет.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Много вещей можно сделать из пустых пластиковых бутылок. Если у вас имеется достаточное их количество, вы даже можете соорудить плот или лодку, просто связав бутылки вместе веревкой.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Вешалку-держатель для брюк можно использовать как кухонный органайзер для хранения пакетиков с чипсами, сухариками и т.д. Если вы даже открыли пакет, зажимы не дадут содержимому высыпаться.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Прикрепив старую дверную ручку к стене, вы получите вешалку для полотенца или для одежды.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Покрасьте ключи разными лаками для ногтей, чтобы было легче найти нужный ключ.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Из винной бочки можно сделать очаровательную колыбель. Вы сами потом решите, будете ли вы ее подвешивать с помощью веревок к потолку или установите на полу. Главное, убедитесь, чтоб даже запаха вина в бочке не осталось.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Из старых ставней-жалюзи для окон можно сделать держатель для почтовых открыток, которых у вас, конечно же, собралось немало.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Если вы храните ножи просто в кухонном ящике, это опасно для ваших пальцев. Наполните стакан бамбуковыми палочками для еды и поместите туда ножи. У вас получится прекрасный держатель для ножей.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Любители вина могут использовать корковые пробки, сделав оригинальную доску для объявлений. Для этого надо приклеить пробки к деревянному основанию.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Покрасьте пустые жестяные банки в свой любимый цвет, закрепите их возле письменного стола или на самом столе в виде пирамидальной конструкции и используйте в качестве органайзера для письменных принадлежностей.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Лестницы можно использовать не только для того, чтобы взбираться наверх. С помощью нескольких досок вы превратите лестницу в удобные полочки.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Не торопитесь выбрасывать старый свитер. Сделайте из него теплую подстилку для своего питомца. Просто набейте свитер еще другой старой одеждой и зашейте отверстия.

Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

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