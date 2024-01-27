Что означают 10 самых странных крестов из христианской (и не только) символики

Сегодня даже те, кто не является верующим христианином, знаком с учением Иисуса и со многими христианскими символами. Безусловно, самым главным из них является крест. Однако, мало кто знает, что знакомый всем символ далеко не всегда выглядит так, как все привыкли. Более того, существует множество других крестов, которые иногда выглядят очень необычно, используются по-разному и наполнены совершенно другим смыслом. В списке ниже - десять малоизвестных религиозных символов: каково их скрытое предназначение, что значат они для людей, которые черпают в них надежду, веру и силу?
1. Голгофский крест
Голгофский крест. / Фото: Wikimedia Commons
Голгофский крест выглядит довольно запутано, но скрывает в себе невероятно глубокий символизм. Его вид чем-то напоминает греческий православный крест, но заложено в нём несоизмеримо больше. Главной особенностью, отличающей его от других, является ещё одна линия на вершине. Слева находится копьё Лонгиния, направленное по диагонали вверх, справа от него палка с губкой. Копьём римский солдат пронзил висящего на кресте Иисуса, а вместе с губкой Мессии подвали уксус во время распятия.
Самый поразительный элемент этого религиозного символа находится внизу — это человеческий череп. Он указывает собой на место на горе Голгофа, где Христос был распят и прошёл перед Своим воскресением. Также крест украшает надпись на нескольких языках о том, что он Царь, а Голгофа на самом деле — это не место, где умирают, а место, где, наоборот, обретают жизнь. Столько разных и глубоких смыслов несёт в себе этот сложный символ!
2. Папский крест
Папский крест. / Фото: Wikimedia Commons
Из самого названия уже становится понятно, что этот крест является символом Папы. Этот символ разрешено использовать только мировому лидеру римско-католической церкви. Он указывает на верховенство его власти и близость к Богу. Папский крест призван продемонстрировать всем, что Папа — это наместник Бога на Земле. Впервые этот крест был вручен тамплиерам. Рыцари-крестоносцы пронесли его через все сражения.
Конструкция этого религиозного символа довольно проста. Она напоминает латинский крест, только вместо одной горизонтальной линии, его украшают три. Они символизируют собой Святую Троицу - Отца, Сына и Святого Духа. Также они интерпретируются, как три сферы власти самого Папы: вверху на Небесах, внизу на Земле и внутри Церкви.
3. Скандинавский крест
Скандинавский крест украшает флаги северных государств. / Фото: Wikimedia Commons
Этот символ украшает собой государственные флаги таких стран, как Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия и Фарерские острова. Интересно то, что если поставить все их в вертикальное положение, то окажется, что изображение — это обычный латинский крест! То есть всем известный символ просто развернули боком. Конечно же, это не случайное совпадение.
Скандинавский крест, который на самом деле является латинским крестом, призван отражать очень долгую и гордую историю этих стран как христианских наций. Истоки этого символа берут своё начало в Дании. Там впервые начало зарождаться христианство и распространялось оно очень быстро. Однако ему приходилось конкурировать с популярностью различных языческих скандинавских религий и религий викингов. Именно для того, чтобы продемонстрировать свою верность Христу и христианской вере, правители северных стран стали использовать в геральдике крест. Прошли века, а северный крест по-прежнему украшает флаги всех скандинавских стран.
4. Крест Хи-Ро
Крест Хи-Ро. / Фото: foma.ru
Крест Хи-Ро также иногда называют Крестом Константина, Хризмой или Хрисмоном. В религиозной и связанной с ней иконографии христограммы — это то, что происходит, когда буквы образуют аббревиатуру имени Иисуса Христа. А крест Хи-Ро является одной из древнейших и первых христограмм, когда-либо созданных. Первые христиане изображали этот символ на стенах катакомб, где скрывались от преследований властей. Дело в том, что «хи» и «ро» — это греческие буквы, которые используются для написания слова «Христос». Древнеримский император Константин считал, что этот символ принесёт победу ему и его армии, а потому в своё время украсил ими все знамёна.
На протяжении веков символ несколько видоизменился. Его украсил дополнительный элемент — венок. Собой он символизирует победу Иисуса Христа над дьявольскими искушениями и последующее воскресение.
5. Тау-крест
Тау-крест. / Фото: рускатолик.рф
Крест Хи-Ро — это не единственная христограмма в религиозной иконографии. Тау — это буква греческого алфавита. Некоторые современные историки считают, что именно на кресте такой формы был распят Иисус Христос. Своё начало она берёт в Книге пророка Иезекииля. Она была тем знаком, что Господь наносил на чело людям, которых избирал ко спасению. Позже этот крест стал символом религиозного Ордена Францисканцев. По сей день многие чтут этот символ, как знак богоизбранности.
6. Крест Анкх
Крест Анкх. / Фото: iia-rf.ru
Анкх — это древнеегипетский символ, представляющий собой крест с овалом наверху. Значение его очень простое — это ключ к вечной жизни. На древних изображениях Анкх часто вручали людям боги.
Анкх часто на древнеегипетских изображениях людям вручали боги. / Фото: магазинодин.рф
За много веков до завоевания Египта мусульманами, египтяне исповедовали христианство. Они называли себя «коптами» и поклонялись Иисусу Христу. Анкх стал их религиозным символом. Сегодня, несмотря на подавление исламом, в Египте остались христиане-копты, которые поклоняются Богу так же, как и столетия назад. Они признают Анкх, как символ бессмертия, вечной жизни и духовного перерождения.
7. Коптский крест
Коптский крест. / Фото: golosameriki.com
Кроме Анкха у коптов был ещё один символ в форме креста, он так и называется — коптский крест. Это совершенно иной символ, никак не связанный с Анкхом. Сегодня коптский крест является весьма популярным во всём мире тату. Историки говорят, что коптский крест на самом деле был создан с учётом Анкха. При этом он более замысловатый и более богато украшенный. Означает он Страсти Христовы, а также воскресение Иисуса после распятия.
Коптский крест - популярное во всём мире тату. / Фото: k-dvor.ru
8. Солнечный Крест
Солнечный крест. / Фото: slavabogam.ru
В отличие от многих других крестов в этом списке, солнечный крест изначально предназначался для целей, к христианству никакого отношения не имеющих. Восходит он к бронзовому веку и связан с древним язычеством. В древности он означал солнце, которому поклонялись язычники и символизировал собой рождение.
В древние времена солнечный крест также олицетворял собой царскую власть. Его круглая форма, представляющая собой колесо, должна была являть миру всеобъемлющее могущество правителей того времени.
Солнечный крест и сегодня является очень важным символом. Астрологи, виккане и другие верующие-нехристиане используют его для обозначения сил природы и Земли. Христиане тоже используют его. Они говорят, что круг солнечного креста представляет собой нимб ангела. Эти ангелы помогают людям и охраняют их в земной жизни.
9. Литовский крест
Литовский крест. / Фото: Wikimedia Commons
Литовский крест, также известный как «крест Витиса», имеет древнее происхождение. Он берёт своё начало в прибалтийских странах Восточной Европы. Этот двойной крест служил гербом польских королей Ягеллонов с 14 века. Он символизировал собой власть короля, могущество его армии и монаршую верность христианству. С течением времени этот крест превратился в символ Литовского государства и его народа. С особенным энтузиазмом Литовский крест стали использовать политики в конце 20 века, когда Литва вышла из состава СССР.
10. Индийская свастика
Мало найдётся на Земле людей, которые никогда не видели свастику. К сожалению, этот прекрасный индийский символ, благодаря Адольфу Гитлеру, во всём мире сегодня ассоциируется исключительно с нацистами.
Гитлер испортил прекрасный символ. / Фото: spadok.org.ua
Тем временем, на древнем санскрите «свастика» — это слово, означающее «пожелание благоденствия и удачи». На протяжении всей истории человечества этот символ использовался буддистами и не нёс в себе никакого негатива. Свастика могла стать любимым символом людей во всём мире, но вместо этого стала символом фашизма и всего с ним связанного. На самом деле миролюбивый символ совсем не заслужил той жуткой репутации, которой обладает сейчас. Это несправедливо, но история внесла свои коррективы и сегодня его использование запрещено во многих странах мира.
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