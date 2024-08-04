С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Дебилы б**ть. 2016 год! Нож фуфло. Рукоятка под углом к лезвию, при резке будешь в стол пальцами биться. Нос и скос н...Высокопрочный нож...
  • Mika Gers
    https://social.steaklovers.menu/blog/43195430808Как ориентировать...

Как почистить лук и не заплакать


Как почистить лук и не заплакать

Как почистить лук и не заплакать

Красные глаза, бегущие по щекам слёзы и ненавистный лук в руках – знакомая всем картина. А всё происходит потому, что при повреждении клеток лука освобождаются соединения серы. Это защита, которую луку подарила сама природа, и с ней придётся бороться.

Острый нож - главное оружие

Острый нож - главное оружие

 

1. Берём острый нож. Чем он острее, тем быстрее проходит процедура нарезания, да и меньше клеток повреждается.
лук отправляем в морозилку

лук отправляем в морозилку

 

2. Охлаждаем лук. Лучше всего его положить в морозильную камеру или миску с ледяной водой хотя бы на 30 минут. Если класть в холодильник, то на пару часов.
Вода - смоет все раздражители

Вода - смоет все раздражители

 

3. Разрезаем лук пополам и отправляем его под струю холодной воды на минуту. Благодаря этому смоется часть раздражителей.
Жуём хлеб и не плачем

Жуём хлеб и не плачем

 

4. Берём в рот кусочек хлеба, жуём и нарезаем лук. Забавный способ, но вполне рабочий. Можно попробовать.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх