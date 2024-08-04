Как почистить лук и не заплакать
Красные глаза, бегущие по щекам слёзы и ненавистный лук в руках – знакомая всем картина. А всё происходит потому, что при повреждении клеток лука освобождаются соединения серы. Это защита, которую луку подарила сама природа, и с ней придётся бороться.
Острый нож - главное оружие
1. Берём острый нож.клеток повреждается.
лук отправляем в морозилку
2. Охлаждаем лук. Лучше всего его положить в морозильную камеру или миску с ледяной водой хотя бы на 30 минут. Если класть в холодильник, то на пару часов.
Вода - смоет все раздражители
3. Разрезаем лук пополам и отправляем его под струю холодной воды на минуту. Благодаря этому смоется часть раздражителей.
Жуём хлеб и не плачем
4. Берём в рот кусочек хлеба, жуём и нарезаем лук. Забавный способ, но вполне рабочий. Можно попробовать.
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