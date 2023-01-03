Топор против пули: что будет, если выстрелить из пистолета прямо в лезвие

Блоггеры с YouTube-канала Slow Mo Guys одержимы слоу-мо: они проводят невероятные по зрелищности эксперименты и снимают все происходящее на камеры в замедленной съемке. В очередной раз парни решили удивить зрителей противостоянием топора и пистолета: что будет, если выстрелить прямо в лезвие?











Конечно, никто не стал рисковать и пытаться поймать пулю ударом топора. Инструмент надежно закрепили, пистолет также был размещен в специальном устройстве.







Посмотрите, как четко разрубает наточенное лезвие топора пулю. В замедленной съемке даже выстрел похож на реальное произведение искусства!



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