10 невероятных отпечатков стоп и их поразительные секреты

Самые невероятные следы.
Окаменевшие следы встречаются на нашей планете достаточно редко, а поэтому представляют особый интерес для археологов. Ведь древние окаменелости могут раскрыть тайны о предках людей, и о том, что происходило на нашей планете в доисторический период. В этом обзоре собрана невероятная десятка окаменелостей, которые будут интересны даже людям, далёким от научных изысканий.
1. Лаэтольские следы
Загадочные следы стоп: лаэтольские отпечатки.
В 1976 году антрополог Мэри Лики обнаружила в Лаэтоли, Танзания древнейшие человеческие следы в мире. Они были выдавлены в слое вулканического пепла возрастом 3,6 миллиона лет. Ученые приписывают эти отпечатки ног австралопитеку афарскому, древнему гоминиду, чьи останки были найдены в том же слое отложений. Последующее извержение вулкана погребло под собой и сохранило в веках эти отпечатки. Изначально ученые посчитали, что следы ног принадлежат двум людям (точнее, их предкам), но в настоящее время считается, что они принадлежат четырем различным австралопитекам.
Эти следы являются самым ранним примером гоминида прямоходящего, который стал настоящим скачком в эволюции. Ноги австралопитека афарского были больше похожи на ноги современных людей, чем обезьян. Тем не менее, средняя длина их шага была значительно короче (длинные нижние конечности развились только у Homo erectus).
2. Следы дьявола
Загадочные следы стоп: отпечатки дьявола.
На западном склоне вулкана Роккамонфина в Южной Италии, можно найти «Следы дьявола» - древние отпечатки ног в застывшем вулканическом потоке возрастом примерно 385 000 — 325 000 лет. Эти следы были оставлены гуманоидами, которые спускались с вулкана по крутому склону, причем сохранились даже редкие отпечатки рук там, где они опирались о склон для равновесия. Никто не знает, кто их сделал, но ученые подозревают, что наиболее «вероятным кандидатом» является Homo erectus или Гейдельбергский человек.
3. Следы Евы
Загадочные следы стоп: отпечатки Евы.
Следы, которые были найдены в 1997 году на пустынном участке западного побережья Южной Африки, являются самыми старыми известными окаменевшими следами Homo sapiens. Они датируются возрастом в 117 000 лет и получили название «следы Евы». Что интересно, они почти ничем не отличаются от отпечатков ног современного человека, за исключением того, что оставивший их гоминид был ростом около 140 сантиметров (причем, считается, что это был взрослый человек).
4. Отпечатки ног в Хаписберге
Загадочные следы стоп: отпечатки ног в Хаписберге.
В 2014 году благодаря шторму на английском пляже обнажились самые старые человеческие следы за пределами Африки. Отпечаткам 850 000 лет, т. е. они на полмиллиона лет старше, чем самые древние люди (как предполагали ранее ученые), которые начали заселять Европу,. Эксперты полагают, что их сделали какие-то из предшественников людей. В то время Англия была связана с континентальной Европой сухопутным перешейком, а климат в ней был похож на современный скандинавский.
Это вызывает вопросы о том, когда на самом деле были изобретены одежда, кров и огонь. Также эти отпечатки изменяют всю картину того, как человечество мигрировало из Африки. Эксперты теперь считают , что гоминиды, возможно, колонизировали Британию целых десять отдельных раз.
5. Охотники Турканы
Загадочные следы стоп: отпечатки близ кенийского озера Туркана.
В 2009 году исследователи обнаружили человеческие следы близ кенийского озера Туркана, которые датируются 1,5 миллионами лет. Отпечатки ног были слишком старыми, чтобы принадлежать современным людям, поэтому исследователи посчитали, что они принадлежат Homo erectus, которые считаются первыми гоминидами с длинными ногами и короткими руками — т. е. приспособленными для вертикальной ходьбы.
Наличие отпечатков нескольких мужских особей рядом свидетельствует о том, что эти гоминиды занимались совместной работой, предположительно охотой. Исследователи изучили другие следы животных в этом районе и определили, что рядом с озером раньше были луга. Травоядные обычно перемещались по прямой линии от травы к воде, в то время как люди подобно хищникам жили вдоль берега. Вполне вероятно, что они были более плотоядными, чем современные люди.
6. Следы на острове Калверт
Загадочные следы стоп: отпечатки на острове Калверт в Британской Колумбии.
Следы на острове Калверт в Британской Колумбии могут быть самыми старыми следами человека в Северной Америке. Их возраст составляет 13 200 лет, а принадлежали они трем особям, которые, как считают ученые, были семьей. Исследование отпечатков чрезвычайно затруднительно, поскольку они находятся в приливной зоне. Нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить подлинность их возраста, поскольку соседние породы датируются всего 2000 годами.
Тем не менее, предыдущий радиоуглеродный анализ показал возраст следов в 13 тысяч лет, а это является доказательством того, что Северная Америка была впервые заселена вдоль побережья Тихого океана. Ранее эксперты считали, что люди расселялись на юг через свободный ото льда коридор к востоку от Скалистых гор.
7. Отпечатки ног Хохокам
Загадочные следы стоп: отпечатки ног Хохокам.
В 2015 году строительная бригада раскопала окаменевшие древние следы возле Тусона в США. Их возраст составляет 2500 - 3500 лет и принадлежат они людям из поселения культуры Хохокам (которая считается переходной между охотниками-собирателями и сельским хозяйством). Отпечатки принадлежат мужчинам, женщинам, детям и собакам. Они были глубоко вдавлены в мягкую землю орошаемого поля, которое впоследствии было затоплено.
Сейчас идут споры относительно того, является ли орошение в земледелии собственным изобретением Хохокам или эта методика впервые появилась в Мезоамерике. Некоторые даже полагают , что это поселение — мигранты из Мексики. Другие не согласны с этой теорией, указывая на то , что нет никаких доказательств существования древнего орошаемого земледелия в Мезоамерике.
8. Отпечатки близ горы Бога
Загадочные следы стоп: отпечатки близ горы Бога.
В тени танзанийского вулкана, который масаи называют «Гора Бога», исследователи обнаружили 400 окаменевших древних следов, которые датируются 19 000 годами. Некоторые из следов показывают, что люди бежали трусцой, у других людей, оставивших эти следы, были сломаны пальцы, а третьи принадлежат матерям с детьми. Исследователи первоначально подумали, что следы были сделаны в золе, которая падала с неба после извержения вулкана. Это означало бы, что отпечаткам 120 000 лет, но позже их возраст пересмотрели.
9. Рыбаки каменного века
Загадочные следы стоп: отпечатки рыбаков каменного века.
5000-летние отпечатки ног двух людей на острове Лолланд в Дании показывают, как древние люди мигрировали вдоль моря и сталкивались с его разрушительной силой. Отпечатки показывают жизнь двух рыбаков каменного века, которые расставляли ловушки на рыбу на отмелье. Также следы свидетельствуют о том, что рыбаки были вынуждены заходить в ледяную воду Балтики в попытке спасти свои ловушки от наводнения (в то время, как были сделаны отпечатки, уровень Балтийского моря резко возрос из-за таяния ледников Северной Европы).
10. Отпечатки ног близ озера Уилландра
Загадочные следы стоп: отпечатки ног близ озера Уилландра.
В 2003 году местные аборигены нашли самые старые известные следы в Австралии. Найденные среди дюн края высохших озер Уилландра, отпечатки датируются 20 000 годами. Они являются самой большой коллекцией человеческих следов эпохи плейстоцена в мире (было найдено почти 700 следов, 400 из которых сгруппированы в 23 цепочки). Сохранились мельчайшие детали: грязь, которая просочилась между пальцами ног, дырка от копья, на которое опирался человек и загогулины, которые могли быть нарисованы ребенком.
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