Почему необходимо срочно заняться бегом

Бег — чуть ли не лучший тип спортивной активности, которым только может заняться человек. По уверениям многих специалистов, именно бегу наш вид обязан своим развитием и существованием в принципе. На сегодняшний день, многие люди этот вид активности игнорируют, предпочитая заниматься в тренажерных залах и фитнес-центрах.
И совершенно зря. У бега есть целый ряд несомненных преимуществ, пренебрегать которыми просто глупо. К тому же, заняться этим спортом может абсолютно каждый. Для бега не требуется ни специального снаряжения (хотя хорошие кроссовки не повредят), ни первоначальной подготовки, ни даже сколь-нибудь значительного количества времени. Вот и еще целых десять причин отбросить подальше свою лень и начать бегать ежедневно.
Опорно-двигательный аппарат
Движение обеспечивает нашим суставам необходимую выработку суставной жидкости — она защищает их от трения. Без занятий бегом, к которому человеческое тело органично приспособлено самой природой, организм начинает медленно разрушаться. Со временем, без достаточного количества суставной жидкости, может развиться деградация чуть ли не всей опорно-двигательной системы. К тому же, бег отлично укрепляет кости и связки.
Иммунитет
Честно говоря, укрепление иммунитета можно назвать, скорее, побочным действием бега. И, тем не менее, мы вполне можем включить его в наш список: бег на природе очень закаляет тело, вынужденный не только прилагать значительные физические усилия, но и ограждать организм от возможных инфекций. Несколько месяцев постоянных утренних пробежек заменят вам зимой целые килограммы противопростудных средств.
Депрессия
Большая часть жителей мегаполисов страдает от постоянных депрессий. Виной тому может быть как неблагоприятная окружающая обстановка, так и небольшие, но перманентные стрессы. При беге организм начинает вырабатывать эндорфины, которые успешно справляются со всеми синдромами депрессии.
Мышцы
Многие люди думают, что занятия бегом помогут прокачать только мышцы ног. На самом деле, при регулярных занятиях бегом (лучше, конечно, прибегать к интервальным тренировкам), работает практически все тело. Одни мышцы отвечают за движение тела, другие поддерживают баланс — без дела не остается ни одна часть организма. Обратите внимание на внешний вид бегунов, ведь они выглядят максимально органично.
Выносливость
Первые несколько дней занятия бегом не будут казаться вам такой уж удачной мыслью. Одышка, боль в ногах, усталость — через это придется пройти. Однако, примерно недели хватает для того, чтобы на смену усталости пришло повышение выносливости. Не только в беге: вы почувствуете, что легче стало справляться вообще со всеми делами.
Лишний вес
Давайте смотреть правде в глаза: большая часть людей начинает заниматься бегом потому, что стремится убрать лишний вес. Бег — лучшее, что можно придумать для коррекции своей формы. Само собой, настоящим атлетом вам не стать, если кроме бега спортивных занятий в вашей жизни не предусмотрено. Но о свисающем животе и дряблых мышцах можно будет забыть как о страшном сне.
Мозги
Вы наверняка слышали от многих бегунов о так называемом состоянии потока, в которое они входят спустя десять-пятнадцать минут бега. Эта своеобразная медитация очищает ваш мозг от лишних мыслей, позволяет легче фокусироваться на действительно важных делах и не тратить времени на лишнюю рефлексию. Собственно, только этого пункта хватает для того, чтобы перестать откладывать занятия на потом и пойти бегать прямо сейчас.
Пищеварительная система
Странно, но бег положительно влияет даже на наш желудок. Бегая, вы стимулируете перистальтику кишечника. Активнее начинают работать желудок и поджелудочная железа, а печень, куда попадает более насыщенная кислородом кровь, выполняет свои функции значительно лучше.
Сердечно-сосудистая система
Насыщение кислородом крови важно и еще для одной системы — сердечно-сосудистой. Перекачивая такую кровь, сердце работает гораздо лучше, его стенки укрепляются и снижается риск инфаркта.
Мотивация и самоуверенность
Человек, решивший заняться бегом, гарантированно получает, бонусом, все растущую уверенность в себе. Дело в том, что бег — это не метафизическая яхта, которую вы хотите когда-нибудь получить. Бег — это результат, которого вы добиваетесь каждый день. Как действует на человека постоянное чувство выполненного дела? Правильно, повышает его самоуверенность. Это непреходящее ощущение будет оставаться с вами во всех аспектах жизни: я смог пробежать несколько километров — смогу и достигнуть большего.
