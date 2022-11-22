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Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

Чтобы даже застарелые пятна исчезли с кухонных полотенец, обязательно проведите одну процедуру. Понадобится небольшой набор ингредиентов, чтобы сделать чистящую смесь, но все они доступны любому человеку!

Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

В кастрюлю наберите не менее 1 л воды. Добавьте 2 ч. л. растительного масла без запаха (подсолнечного), 3 ч. л. раствора натрия гипохлорита (продаётся в аптеке). Всыпьте 100 гр. любого, даже самого дешёвого сухого порошка.

Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

И 1 пакетик разрыхлителя для выпечки. Доведите воду до кипения.

Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

Погрузите полотенца, прокипятите буквально 5 минут, выключите. Накройте крышкой, дайте полотенцам полностью остыть вместе с водой. Затем воду слейте, полотенца слегка отожмите, но не полоскайте. В таком виде мыльные полотенца переложите в стиральную машинку, добавив 1 ст. л. соды (можно обычной, но лучше — кальцинированной). Дополнительно порошок можно не добавлять — полотенца и так достаточно мыльные. Включите обычный цикл стирки. После такой обработки кухонные полотенчики освежатся, а все пятна с них удалятся!

Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна
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Полотенцесмесь
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