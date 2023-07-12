Фильмы, которые заставили время остановиться

В суматохе повседневности мы иногда не замечаем, как время проносится мимо нас, какие чудеса нас окружают. Не успеваем послушать шелест листьев на ветру и пропускаем те минуты, когда багряная луна висит у самого горизонта. Перед вами 10 фильмов, в которых отразились красота и многообразие нашего мира. Смотришь такое кино и забываешь обо всем.
Букет (Kytice)
7 сказок-баллад по мотивам чешского фольклора сняты красочно и поэтично. Они переносят в то время, когда люди были ближе к природе, верили в чудеса и духов леса, когда страшное и прекрасное были слиты воедино.
Пепел и снег (Ashes and Snow)
Документальный фильм Грегори Колбера не имеет сюжета, но он притягивает своей потрясающей, ничем не скованной красотой, отражающей единение человека с природой. Фильм снимался в течение 13 лет в самых экзотических уголках нашей планеты: в Бирме, Эфиопии, Индии, Антарктике, на Шри-Ланке, островах Тонга и во многих других живописных местах.
Фонтан (The Fountain)
Главный герой Томас пытается найти лекарство для своей жены Изабель. С каждым днем ей становится хуже, а он не может быть рядом, поскольку ставит опыты в лаборатории. В душе его борются любовь, стремление быть с Изабель рядом и желание продлить ее жизнь. Философская драма Даррена Аронофски снята очень красочно, притом что режиссер не пользовался компьютерными спецэффектами.
Самсара (Samsara)
Это красивое полуторачасовое путешествие по самым удивительным местам планеты. Режиссер Рон Фрике показал неразрывную связь всех людей и событий на земле, круговорот смертей и рождений, многогранность нашего мира, где прекрасное соседствует с убогостью, а конец означает начало.
Медведь (L’ours)
История о медвежонке, потерявшем свою мать и прибившемся к большому раненому медведю. Вместе им приходится пройти через много испытаний, самое страшное из которых — встреча с охотниками. Прекрасный сюжет фильма соединен с потрясающей музыкой, которая помогает погрузиться в мир природы и почувствовать ее всем телом.
Счастливые люди: Год в тайге (Happy People: A Year in the Taiga)
Суровая сибирская природа, не тронутая человеком, величественная река Енисей и маленький поселок Бахта с незамысловатым бытом. Люди живут и выживают в этих краях, надеются только на себя и спрашивают тоже только с себя. Четыре времени года — четыре стиля жизни для каждого из них.
Август Раш (August Rush)
Юный музыкант Август Раш не знает своих родителей, но очень хочет их найти и почему-то уверен, что, если он будет играть, они услышат и узнают его по музыке. Завораживающая музыка пронизывает весь фильм и творит чудеса, помогая развеять злые чары разлуки.
Барака (Baraka)
Шедевр документального кино, философское эссе, сопровождаемое великолепной операторской работой и музыкой, идет без слов. Единственный и главный актер здесь — жизнь во всем ее многообразии и единстве. Взгляд обезьяны сидящей в горячем пруду равен всем глубинам холодного космоса, а танцы аборигенов синхронны движениям леса.
Весна, лето, осень, зима… и снова весна (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)
Это красивая и неторопливая философская притча о колесе времени, совершающем движение в бесконечность. Каждый раз, с началом нового цикла вращения, жизнь на земле обновляется, и у каждого есть возможность для нового перерождения. В фильме корейского режиссера Ким Ки Дука рассказывается о двух монахах — учителе и его ученике — и о тех препятствиях, которые приходится преодолеть на пути к обретению гармонии.
Хронос (Chronos)
Главные герои документального повествования — памятники культуры и истории. Они впитали в себя жизнь людей, их создавших, и остались в веках как отпечаток давно ушедших эпох.
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