10 фактов о людях, которые выжили, чтобы умереть

1. Девушка избежала пожара, но разбилась в автокатастрофе
В январе 2013 года 21-летняя Джессика де Лима Рол участвовала в организации студенческой вечеринки в одном из клубов Санта-Марии. Девушка сама собиралась хорошо отдохнуть вместе со всеми, но ей позвонил бойфренд Адриано и упросил не ходить туда. Предчувствие парня сбылось: ночью в клубе произошёл пожар, многие посетители задохнулись от токсичного дыма, а кого-то просто раздавили при попытке спастись от огня. Джессика осталась дома и избежала мучительной смерти, однако пять дней спустя она и Адриано погибли в автокатастрофе при столкновении с грузовиком на высокой скорости.
2. Убита спасателями
Китаянка Йе Менг Юань смогла выжить в катастрофе при посадке Asianа Airlines в Сан-Франциско, но погибла под колёсами пожарной машины. Спасатели видели девушку, залитую пеной, однако посчитали мертвой и не сообщили водителю, который случайно наехал на неё во время тушения самолета. Все остальные пассажиры рейса № 214, кроме друга девушки Ван Линья, остались в живых.
3. От пули не уйти
Молодая блогерша и спортивный комментатор Джессика Редфилд чудом не попала в перестрелку в торговом центре в Торонто, но месяц спустя была убита во время бойни в одном из кинотеатров в Колорадо. После происшествия в Торонто девушка написала в своём дневнике, что её не покидает странное чувство, будто бы она должна была умереть. Предчувствия редко нас обманывают. Смерть нашла Джессику спустя всего несколько недель…
4. Спаслась от одного самолета, но погибла в другом
Хильде Йоланде Майол удалось выжить во время атаки террористов на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Девушка работала в одном из ресторанов на первом этаже и успела вовремя выбежать из него. Но Хильда не смогла обмануть смерть: через два месяца она погибла вместе с 260 пассажирами рейса American Airlines 589 во время катастрофы в Квинсе, когда у самолёта оторвался двигатель и он упал в пригороде Нью-Йорка.
5. Избежал смерти в авиакатастрофе, но попал под колеса пьяного водителя
13 декабря 1977 года в аэропорту Эвансвилля, Индиана, на взлёте разбился самолёт DC-3. На его борту находилась баскетбольная команда университета этого города. Избежать гибели удалось только Дэвиду Фарру, который остался дома из-за серьёзной травмы лодыжки. Однако две недели спустя он и его младший брат были сбиты насмерть пьяным автомобилистом.
6. Опоздавшая на рейс
Считается, что на обречённые рейсы пассажиры не успевают чаще, чем на любые другие, но это не всегда спасает от смерти. Иоханна Ганталер с мужем проводила отпуск в Бразилии и опоздала в аэропорт всего на несколько минут. Самолет Air France, рейс 447, на котором должна была лететь Ганталер, разбился ночью в Атлантическом океане. Все 228 человек, находившихся на борту, погибли. Супруги вернулись в Европу следующим утром, а через две недели Иоханна Ганталер погибла под колесами грузовика, когда её автомобиль выбросило на встречную полосу.
7. Мальчика, пережившего торнадо, загрызла собака
Пятилетнего мальчика, пережившего страшное торнадо в Оклахоме в 2013 году, взяла к себе Линн Геллинг из Арканзаса, когда его родители вернулись на старое место в попытке начать всё с начала. Пережитое потрясение сказалось на нервном состоянии ребёнка, и он сильно расплакался. Это не понравилось собаке Линн. Огромный мастиф в ярости набросился на мальчика и прокусил ему голову и шею. После долгой борьбы супругам Геллинг удалось отогнать взбесившегося пса, но мальчик умер в больнице на следующий день.
8. Наступил на мину — выжил. Погиб, когда спасали
В марте 2009 года три друга палестинца устроили пикник близ посёлка Сде-Трумот, Израиль. Один из них, Алла Ахмад Салах Агбария, случайно зашёл на соседнее поле и наступил на мину. Несмотря на почти неминуемую смерть в такой ситуации, Абгария пережил взрыв и отделался только оторванной ступнёй. Военные спасатели и сапёры прибыли на вертолете достаточно быстро, однако сесть не рискнули, а решили эвакуировать парня при помощи каната. На высоте ста метров от земли узел непонятным образом развязался, и Алла Ахмад упал на всё то же минное поле, где почти сразу же скончался.
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