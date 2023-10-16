Красиво жить не запретишь

А кому роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 95 миллионов долларов? Шикарный дом построили в этом году архитекторы Рафаэль Виньоли и Дебора Берк.



Давайте прогуляемся по этой квартирке класса люкс. Захотели бы вы жить в такой?



















































































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