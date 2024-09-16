Каким богам поклонялись и во что верили древние римляне, или что такое Капитолийская триада

Политеистическая система верований

Венера и Марс, древнеримская фреска из Помпей, I век нашей эры. \ Фото: i.pinimg.com.

Слева направо: Бог Марс, римская статуя I в. по Р . Х. \ Бог Юпитер, мраморная статуя I века.

Греческие боги в древнеримской религии

Парфенон в Риме, храм Афины, богини войны. \ Фото: lonelyplanetitalia.it.

Слева направо: «Афина Маттеи» (Mattei Athena) в Лувре (возможно, римская копия I в. до н.э. с греческого оригинала IV в. до н.э., приписываемого Кефизодоту или Евфранору)

богиня стратегии и мудрости. \ Культовая статуя Афины (конец I века до н. э. — начало I века н. э.).

Слева направо: Минерва на фреске из Геркуланума (I век). \ Минерва Джузеппе Вольпини во Дворцовом парке Нимфенбург, Мюнхен.

Капитолийская триада — Минерва, Юпитер и Юнона (слева направо). \ Фото: wordpress.com.

Слева направо: Рождение Афины из головы Зевса. Рисунок с краснофигурной древнегреческой вазы. \ Этрусская фигурка Менрвы, 500—480-е гг. до н. э.

Слева направо: Руины храма Минервы на форуме Нервы в Риме. \ Руины храма Минервы Медика на Эсквилинском холме в Риме.

Слева направо: Афина Ника. \ Минерва Виктрикс.

Слева направо: Минерва на реверсе ауреуса Домициана 90—91 года. \ Реверс ста итальянских лир 1957 года.

100 долларов Конфедеративных Штатов Америки с изображением Минервы. \ Фото: papermoneybuyers.com.

Выдуманные божества

Янус (лат. Ianus) — двуликий бог в древнеримской мифологии. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Культ Весты, Густав Суран, XIX век. \ Статуя Флавии Публиции в Доме весталок.

Картина Рубенса «Храм Януса» 1635 года, Эрмитаж, Санкт-Петербург. \ Фото: wikimedia.org.

Двуликий Янус со своими основными атрибутами — ключами и посохом, Фреска Паоло Фаринати 1550-х годов. \ Фото: wikimedia.org.

Религиозные священники

Римский храм Аполлона, бога солнца. \ Фото: flickr.com.

Христианство

Иудейский триумф (рельеф на арке Тита). \ Фото: wikipedia.org.