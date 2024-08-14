Ломаем стереотипы: 10 самых страшных серийных убийц в истории человечества
Когда речь заходит об убийстве, первое, что приходит на ум, это образ мужчины в маске с ножом в руках. Этот стереотип привили многочисленные фильмы и сериалы с животрепещущим сюжетом о серийных убийцах, которые проникают в дом к беззащитной женщине и убивает ее.
10. Вальтрауд Вагнер
Вальтрауд Вагнер
Вагнер была зачинщицей, но только одна из четырех медсестер была наказана за совершение многих убийств в результате передозировки лекарствами и других причин. Убийца работала в госпитале в Вене в 80-х годах. Она убила более 200 пациентов, ее даже стали называть «Ангел смерти». Вагнер была осуждена к пожизненному заключению за 15 доказанных убийств и 17 попыток.
9. Мэри Энн Коттон
Мэри Энн Коттон
Коттон родилась в 1832 году и была медсестрой, а также самым известным серийным убийцей в Британии. За 20 лет она убила до 20 человек, включая трех мужей, родных и усыновленных детей. С помощью мышьяка. 24 марта 1873 года она была повешена в тюрьме.
8. Дженин Энн Джонс
Дженин Энн Джонс
В 1984 году Джонс была признана виновной в совершении убийства малолетней Челси Макклеллан в Сан-Антонио, Техас, в больнице, где и работала медсестрой. Дженин отвечала за выдачу препарата сукцинилхолин, которым она и совершила убийство ребенка. Она была уволена с предыдущего места работы, где ухаживала за 20 младенцами, которые таинственным образом умерли. Джонс была приговорена к 99 годам заключения. Некоторые люди были уверены, что на ее счету около 42 душ невинных детей.
7. Хелен Джегадо
Хелен Джегадо
Хелен Джегадо была француженкой и работала домработницей. Известно, что за 18 лет она отравила с помощью мышьяка 23 человека. Активно она совершала убийства в период с 1833 по 1841 год, после чего она вроде бы остановилась, но снова продолжила убивать с 1851 года. В 1851 года Хелен Джегадо была осуждена в городе Ренн и казнена в 1852 году. Ей отсекли голову за её варварские преступления.
6. Джейн Топпан
Джейн Топпан
Нора Келли, рожденная в Бостоне, известна, как Джейн Топпан (1854-1938). Она работала медсестрой. После того как большинство ее пациентов, за которыми она ухаживала, умерли, ее стали подозревать, и эксгумировали тела для экспертизы. В телах были найдены следы морфия и атропина. Медсестру арестовали и позже обвинили в 30 убийствах. Умерла Джейн 17 августа 1938 года в возрасте 84 лет.
5. Гезина Маргарет Готфрид
Гезина Маргарет Готфрид и её посмертная маска
После того как Гезина отравила своего первого мужа и двоих детей мышьяком в 1815 году, немка по происхождению на этом не остановилась. Она убила своих родителей, второго мужа на смертном одре, за которого вышла замуж, чтобы унаследовать его имущество. Когда деньги закончились, она совершила еще серию убийств, включая брата, кредитора банка и большинство членов семьи мастера Рамфа, у которого работала экономкой. После того как Рамф начал ее подозревать, в 1828 году Готфрид арестовали. После суда, на котором она призналась в совершении 30 убийств, ее повесили.
4. Белл Соренсон Ганнесс
Белл Соренсон Ганнесс
Белл Соренсон Ганнесс, одна из самых страшых убийц, была норвежкой по происхождению, но родилась в США. Говорят, что она убила своего мужа, Петера Ганнесса, чтобы получить страховку, хотя сама Белл утверждала, что топор упал с полки мужу на голову сам. Позже она соблазнила от 16 до 28 мужчин и убила их. 28 апреля 1908 года на ее рабочем месте произошел пожар, после которого там нашли обгорелое обезглавленное тело. Оно принадлежало Ганнесс, ее и троих детей убил сожитель Рэй Ламфер. Но многие верят в то, что это не ее тело, что сама Белл жива, а смерть была инсценирована.
3. Дельфина и Мария Гонсалес
Дельфина и Мария Гонсалес
В 1964 году сестры Гонсалес были признаны виновными в совершении более 80 убийств, и приговорены к 40 годам тюрьмы. Останки 80 женщин и 11 мужчин были найдены на их земельном участке в Мексике. Сестры были проститутками, владелицами борделя, а потом еще и убийцами. Как особенно страшных убийц сестер занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
2. Сюзанна Ол
В возрасте 40 лет Сюзи Ол, медсестра и акушерка, прибыла в Нагорев, деревушку в Венгрии. В течение следующих нескольких лет она успешно совершала убийства с помощью мышьяка. Количество убитых достигло 100 человек. Многие жители в селе поняли, что женщина, прозвище которой было Ангел, является убийцей. Она убивала людей разных возрастов. На ее счету младенцы, старики, дети-инвалиды, а так же мужья многих женщин в деревне. Когда в 1929 году меч правосудия вознесся над ее головой, то Сюзи покончила жизнь самоубийством.
1. Графиня Елизабета Батори
Графиня Елизабета Батори
Эта единственная титулованная убийца в списке самых плодовитых убийц находится в нём не просто так. Батори (1560-1614) убила от 300 до 650 молодых девушек. Она призналась в убийстве 610, так как убивала, чтобы пить их кровь и не стареть. В 1611 году графиня была арестована, отдана под суд и признана виновной. Графиня умерла 21 августа 1614 года и была замурована в стене собственного дома. В 1970 году был снят фильм «Графиня Дракула», в котором рассказывалось о жизни Елизаветы Батори и ее жертвах.
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