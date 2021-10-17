От 1960-х до 1990-х : Как наши папы и дедушки улучшали свои автомобили

В СССР водители также любили тюнинговать свои автомобили. | Фото: stmed.net.
Когда новые автомобили сходят с конвейера, то они очень похожи друг на друга. А популярные отечественные модели и вовсе идентичны, поскольку отличаются только цветом. Поэтому неудивительно, что российские водители во все времена старались приукрасить своих «железных коней», сделать их хоть чем-то отличающимися от сотен таких же экземпляров. Все это время мода на внешний тюнинг постоянно изменялась, и то, что было престижно в 1960-е, сейчас может показаться смешным и нелепым. Как же видоизменялись машины в СССР и в России – далее в нашем обзоре.
С минимальными доработками советские автомобили выглядят не хуже лучших иномарок тех лет. | Фото: drive2.ru.
В СССР по-настоящему массовые автомобили, доступные простым людям, появились только после войны. Это были «Победы» и «Москвичи», выпускавшиеся большими партиями. Позже, уже при Никите Хрущеве, отечественные автозаводы стали выпускать новые массовые модели - «Волга» и «Запорожец».
Украшение ручки КПП «розочкой» уже стало классикой. | Фото: avtoall.ru.
До 1960-х годов автомобилей в СССР было довольно мало, а большая их часть обслуживала партийных чиновников, начальство на предприятиях и важных работников. Во времена «оттепели» в стране началась программа автомобилизации, и легковые машины наконец стали попадать в руки простых рабочих. Именно тогда владельцы личного транспорта стали мастерить всяческие «украшательства» и улучшать свои автомобили. А все потому, что автомобили, как правило, приобретались на десятилетие, а то и на всю жизнь.
Одним из первых улучшений можно назвать чехлы для сидений. Это было очень практично, к тому же в чехлах делались карманы для вещей.
На новых машинах такое украшательство уже и не встретишь. | Фото: drive2.ru.
Следующее улучшение, которое было не только красивым, но и очень полезным – это оплетка на рулевое колесо. В те годы на большинстве машин руль был очень тонкий, из жесткого скользкого пластика. «Нарастив» толщину руля, управлять машиной становилось проще и удобнее.
Оплетку делали из цветной электропроводки или из мягких пластиковых жгутов, словом, в ход шел любой подходящий материал, который только можно было «достать» или вынести с места работы.
Из красочных ручек для КПП можно собрать целую коллекцию. | Фото: drive2.ru.
В конце 1960-х среди советских автомобилистов появилась мода на нестандартные набалдашники для ручки переключения передач. Их делали из прозрачного пластика, эпоксидной смолы, других материалов, которые тащили с заводов. Наиболее популярные мотивы: цветы (особенно розы), пауки, модельки машин. Такие рукоятки ставили как на личные машины, так и на рабочий транспорт.
Такие шторки делали кооперативы для разных моделей автомобилей. | Фото: drive2.ru.
В 1970-е годы на советских автомобилях начали вешать шторки. Такую идею владельцы «Москвичей» и «Жигулей» наверняка подсмотрели у членов партийной элиты, которые ездили на черных «Волгах» и «Чайках». Стоит заметить, что шторки, прикрывающие заднее стекло, – это действительно очень практичная вещь, которая не только создает интимную обстановку, но также спасает салон от солнечных лучей летом.
«Москвич» с декоративным элементом от «Волги». | Фото: drive2.ru.
Также в СССР водители часто делали то, что сейчас пренебрежительно называют «колхоз-тюнинг». Так, большой популярностью пользовались элементы автомобиля «Волга», особенно деталь с крышки багажника, напоминающая птичку, а также знаменитые «олени».
Фигурка оленя с капота 21-й «Волги» всегда была предметом вожделения советских водителей. | Фото: drive2.ru.
Четырехфарная Волга ГАЗ-24 – необычная переделка советских умельцев. | Фото: pikabu.ru.
Следующую переделку сложно назвать распространенной, наоборот, она считается очень редкой, даже легендарной. Речь идет о машине ГАЗ-24 «Волга», которая отличалась от обычных «Волг» тем, что у нее было четыре фары. В СССР ходили истории о том, что это версия с двигателем V6, либо же экспортный вариант. Но 4-фарная ГАЗ-24 серийно никогда не выпускались. Все известные экземпляры – это работа отечественных умельцев.
Благодаря умелым рукам на этой «Оке» появились дополнительные приборы. | Фото: drive2.ru.
Накидка из деревянных роликов и салон украшает, и спине помогает. | Фото: drive2.ru.
Дорабатывалась также приборная панель. Чтобы было красивее, ее обтягивали бархатом, а для расширения функциональности – устанавливали дополнительные приборы. Так на «Запорожцах» и «Жигулях» мог появиться тахометр, вольтметр, амперметр. А на передние кресла цепляли накидку, сделанную из деревянных роликов. Это был не столько предмет интерьера, сколько полезная штуковина, якобы расслабляющая спину при долгих поездках.
Заднюю часть «Зубила» ВАЗ-2108 поднимали и в 90-х, и в 2000-х. | Фото: drive2.ru.
Две трубы всегда лучше, чем одна. | Фото: drive2.ru.
Но советские автолюбители занимались не только внешним видом, но также пытались улучшать и «железо». Так, в систему питания ставились проставки, якобы улучшающие смешивание бензина и воздуха. Подвеска автомобиля, в отличие от нынешней моды, не занижалась, а наоборот завышалась. В те годы это считалось красиво, а также очень практично. Также очень ценился раздвоенный выхлоп. Но все эти доработки меркнут в сравнении с обыкновенной белой наклейкой, на которой есть всего две черные буквы SU. А все потому, что такую овальную бумажечку клеили на заднее стекло машины, выезжающей за рубеж.
Иметь такую наклейку было очень престижно. | Фото: moymotor.ru.
«Жигули» со спортивным обвесом. | Фото: vancello.blog.hu.
Большой популярностью у советских водителей пользовался спортивный обвес. Слова «спойлер» и «антикрыло» в те годы звучали весьма таинственно. Естественно, практически никто не знал, насколько они действительно эффективны. Главный же критерий выбора – красиво или нет.
Внешний вид этого «ГАЗона» - просто мечта многих советских водителей. | Фото: yaplakal.com.
Водители грузовиков и автобусов также улучшали свои рабочие автомобили. Как и водители легковушек, они шили чехлы на сиденья и шторки, придающие домашний уют. Большой популярностью пользовались настенные календари (особенно на тему ню), эмблемы легковушек, молдинги.
У водителей грузовиков были собственные уникальные фишки, - под уплотнитель лобового стекла подсовывали монетки, а на брызговики цепляли разноцветные катафоты.
Монетки под стеклом – классическое украшение советских грузовиков. | Фото: auto.onliner.by.
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