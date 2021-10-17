От 1960-х до 1990-х : Как наши папы и дедушки улучшали свои автомобили

В СССР водители также любили тюнинговать свои автомобили. | Фото: stmed.net.

С минимальными доработками советские автомобили выглядят не хуже лучших иномарок тех лет. | Фото: drive2.ru.

Украшение ручки КПП «розочкой» уже стало классикой. | Фото: avtoall.ru.

На новых машинах такое украшательство уже и не встретишь. | Фото: drive2.ru.

Из красочных ручек для КПП можно собрать целую коллекцию. | Фото: drive2.ru.

Такие шторки делали кооперативы для разных моделей автомобилей. | Фото: drive2.ru.

«Москвич» с декоративным элементом от «Волги». | Фото: drive2.ru.

Фигурка оленя с капота 21-й «Волги» всегда была предметом вожделения советских водителей. | Фото: drive2.ru.

Четырехфарная Волга ГАЗ-24 – необычная переделка советских умельцев. | Фото: pikabu.ru.

Благодаря умелым рукам на этой «Оке» появились дополнительные приборы. | Фото: drive2.ru.

Накидка из деревянных роликов и салон украшает, и спине помогает. | Фото: drive2.ru.

Заднюю часть «Зубила» ВАЗ-2108 поднимали и в 90-х, и в 2000-х. | Фото: drive2.ru.

Две трубы всегда лучше, чем одна. | Фото: drive2.ru.

Иметь такую наклейку было очень престижно. | Фото: moymotor.ru.

«Жигули» со спортивным обвесом. | Фото: vancello.blog.hu.

Внешний вид этого «ГАЗона» - просто мечта многих советских водителей. | Фото: yaplakal.com.

Монетки под стеклом – классическое украшение советских грузовиков. | Фото: auto.onliner.by .