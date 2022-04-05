Белка и Стрелка - знаменитые советские собаки, которым досталась слава всех животных-космонавтов

Белка и Стрелка - космические собаки СССР.

Фотография Белки и Стрелки с их первой пресс-конференции. Открытка 1960 года.

Спичечная этикетка, СССР, 1957 год . Это первое из многих последующих изображений советских собак в космосе.

Волчок японской фирмы S. I. Toys, 1958 год. Собака Лайка стоит на «ракете», отдаленно похожей на космический аппарат «Спутник-2».

Художник Л. Аристов изобразил Белку и Стрелку в «кабине» ракеты. Открытка 1972 года.

Белка и Стрелка летят на ракете. Новогодняя открытка 1960 года художника Свешникова.

Белка и Стрелка выглядывают из иллюминаторов ракеты. Керамический кувшин , Гжель.

Жестяная коробка для конфет , украшенная изображениями Стрелки и Белки. Такие подарки вручались юным посетителям Кремлевской елки 1961 года.

«Приключения Белки и Стрелки», популярная детская книга Юрия Гальперина, 1961 год.

Космический полет собаки на Луну. Этикетка спичечного коробка 1959 года.

Космический агитационный плакат художника К. Иванова, 1960 год.

Собака Звездочка на жестяной коробке для конфет, 1960 год.

Космическая собака Козявка на итальянской открытке 1960 года.