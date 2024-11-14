10 самых безумных патронов и снарядов в мире, удивляющих бойцов

Чем может удивить оружейный мир? Люди постоянно придумывают новые виды боеприпасов для самых разных потребностей – от самообороны до охоты, проявляя при этом недюжинную фантазию. Существуют такие необычные боеприпасы, которые могут сильно удивить.
Познакомьтесь с десяткой самых сумасшедших патронов и снарядов, которые оружейных дел мастера представили миру за последние годы.
1. Патроны «Дыхание дракона»
«Дыхание дракона» образуют струю пламени с белым свечением/ Фото: youtube.com
Эти крутейшие патроны для ружья-дробовика 12 калибра обладают свойствами огнемета – в их составе осколки и магниевые капсулки, которые в момент выстрела вступают в реакцию с кислородом. Из ствола при выстреле вырывается струя пламени с белым свечением, видимым даже на расстоянии тридцати метров. Все это напоминает огонь, испускаемый разъяренным драконом, отсюда и название этого необычного патрона.
И точно так же, как и огнедышащий дракон, эти убийственные боеприпасы способны воспламенить все, что попадает в зону их действия. Температура горения достигает 1650 С, поэтому патрон может превратить в факел любую цель, а также сухие деревья и траву, дома и даже самого стрелка. В некоторых штатах США боеприпасы «дыхание дракона» запрещены, и их применение незаконно.
2. Экспансивная пуля с полой оболочкой
Экспансивная пуля при попадании в цель разрывается на мелкие части/ Фото: wikimedia.org
Это самая убийственная пуля, на конце которой имеется пустое углубление. Когда такая пуля попадает в цель, происходит ее разрыв с разделением на мельчайшие частицы, вследствие чего поражающие возможности возрастают многократно.
Если обычная пуля оставляет один канал и выходит напролет, то экспансивная оставит внутри тела множество повреждений, и наружу при этом она не выходит, застревая внутри.
Такие пули запрещены для обычных владельцев оружия, но силовые ведомства применяют их для того, чтобы остановить правонарушителя. К тому же, поскольку эти пули не покидают тело жертвы, то не могут попасть в случайного прохожего, снижая риск для окружающих при проведении операций.
3. Снаряд для электромагнитной рельсовой пушки
Рельсотрон поражает объекты на дистанции до 200 км/ Фото: wikimedia.org
Мощное оружие ближайшего будущего – рельсотрон, работающий как ускоритель в электромагнитном поле. Оружие разгоняет снаряд до огромных скоростей и поражает цель на дистанции до 200 км. Сейчас рельсовая пушка находится на стадии эксперимента, но над ней работают не только США, но и другие страны – в частности, Россия и Китай.
Для ускорителя нужны легкие снаряды, и американцы такие создали. Вес такого боеприпаса 3,2 кг, теплота сгорания 33 МДж – а только один мегаджоуль равен количеству энергии, которая образуется при столкновении автомобиля весом 1 тонна, едущего на скорости 160 км/час.
Гиперзвуковой снаряд способен лететь со скоростью 6-14 Махов, то есть в 6-14 раз быстрее скорости звука. А стоит он 25 тыс. долларов, в то время как томагавки и гарпуны обходятся в 1 млн долларов за одну ракету.
4. 577 «Тираннозавр»
«Тираннозавр» создали специально для африканских охотников/ Фото: wikimedia.org
Огромный и смертоносный – действительно «тираннозавр» среди патронов, этот крупнокалиберный боеприпас (его калибр 14,9) создали в США специально для охотников в африканской саванне Зимбабве в 1993 году. Он должен был быстро и эффективно поразить крупное животное, которое проявляло агрессию к туристам во время сафари.
Гигант 577 «Тираннозавр», длина которого – 94 мм и вес 48,6 грамма, с первого выстрела способен уложить слона. Но стрелять из него может не всякий – из-за увеличенной отдачи, которая способна свалить с ног стрелка. Поэтому применяется этот патрон только в специальных охотничьих целях.
5. Атомные пули
Пули наполняются калифорнием/ Фото: asiaplustj.info
Достоверно неизвестно, существовали ли на самом деле такие пули, но сведения о том, что в СССР разрабатывались эти боеприпасы, в прессу просочились. Наполнялись пули радиоактивным искусственным элементом под названием калифорний, который отличается высочайшей активностью. Всего 1 грамм генерирует 2,5 млрд нейтронов в секунду – столько же, сколько производит целый реактор.
Поскольку калифорний имеет крайне низкую критическую массу – 1,8 грамма, и при этом его можно поместить в маленькие емкости, ученые СССР начали разрабатывать патроны для пулеметов и АКА с радиационной начинкой. Длина пули – 14,3 мм для тяжелого пулемета и 7,6 мм – для автомата.
При взрыве такой пули энергии хватало на то, чтобы бронированный танк перешел в жидкое состояние, а строение из кирпича могло попросту испариться. Для хранения и перевозки требовались специальные средства и охлаждение, чтобы не вызвать радиационного заражения среды.
6. Снаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном могут пробить твердую броню/ Фото: overclockers.ru
Считается, что обедненный уран нетоксичен и не вызывает облучения, но снаряды с такой начинкой – настоящие смертоносные истребители тяжелых бронированных танков. Они пробивают броню, создают воспламенение и производят жуткие разрушения.
Используются снаряды калибра 30 мм и 25 мм для авиа- и наземных пушек. Их широко используют армии США и других стран НАТО, нанося удары боеприпасами с обедненным ураном в странах, где проводят военные операции.
7. Светошумовые патроны «Вспышка грома»
«Вспышки грома» используются в военных и полицейских операциях/ Фото: bigcommerce.com
Эти боеприпасы служат для подавления бесчинствующей толпы, протестных акций, хулиганских выходок и прочих проявлений агрессии со стороны гражданских лиц или для задержания преступников. Используются патроны «Вспышка грома» калибра 12 для дробовика в полиции или подразделениями спецназа в военных операциях.
Выстрел таким патроном вызывает ослепительную вспышку и громкий шум от взрыва мощностью 180 децибел. Это громче взлета реактивного самолета, который создает шум 165 дБ. Уже при 195 дБ барабанные перепонки не выдерживают и лопаются.
8. Патрон Мачо-гаучо
Патроны состоят из пары свинцовых пуль и проникают глубоко в цель/ Фото: youtube.com
В этом боеприпасе применен принцип шариков «боло». Аргентинские скотоводы использовали своеобразное устройство из двух шаров, соединенных веревкой – они бросали его в ноги животному, запутывая и вынуждая остановиться. Эту идею взяли за основу патрона для дробовика 12 калибра.
Смертоносный снаряд состоит из двух свинцовых пуль, соединенных стальной проволокой, которая крутится и вертится во время полета, широко и глубоко поражая цель.
9. Патроны Jihawg Ammo
Патроны Jihawg Ammo явно не для мусульман/ Фото: salenzvs.live
Эти боеприпасы вызвали много споров и недоумения – они, наверное, самые безумные из всех. Компания из Айдахо решила создать такие патроны, которые будут заставлять потенциальных террористов, исповедующих ислам, сто раз подумать, прежде чем совершать теракт.
Ведь патроны Jihawg Ammo калибра 9 мм содержат свинину, которая запрещена для мусульман. Ее каким-то невероятным образом наносят на патрон. Поэтому террорист, поймавший такую пулю, попадет не в рай, а в совершенно противоположное место.
10. Патрон G2 research R.I.P.
Боеприпас для дробовика G2 research R.I.P. 12/ Фото: ammodepotnh.com
Самый грозный из всех боевых патронов – боеприпас для дробовика G2 research R.I.P. 12 калибра, предназначенный для самообороны. Он настолько смертоносный, что ему дали красноречивое название «Покойся с миром». Есть и 9-мм пули для пистолетов с теми же свойствами.
Патрон имеет уникальную конструкцию – его медный наконечник раскрывается многочисленными лепестками, проникая глубоко в тело жертвы. Причем сердечник пули останавливается, а троакары отрываются и поражают жизненно важные органы, вены, артерии. В дополнение к основной ране добавляются еще 9 других поражений.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии