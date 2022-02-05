Аргентинец потратил целое состояние, чтобы исполнить свою мечту и измениться до неузнаваемости

Луис Падрон пытается *превратиться* в эльфа.

Луис Падрон в 10-летнем возрасте. Instagram luispadron.elf.

Instagram luispadron.elf. Луис Падрон потратил несколько десятков тысяч долларов на то, чтобы выглядеть, как эльф.Instagram luispadron.elf.

Парень оплатил очень болезненную операцию на глазах, чтобы изменить цвет радужки с карего на голубой. Instagram luispadron.elf.

Нынешний облик Луис считает приемлемым, но недостаточно красивым. Instagram luispadron.elf.

Большую часть времени Луис находится *в образе*: использует косметику и носит специфическую одежду. Instagram luispadron.elf.

Луис Падрон до начала полного преображения в эльфа.

После очередной операции. Instagram luispadron.elf.

*Улучшая и улучшая* свою внешность. Instagram luispadron.elf.

*Здесь у меня еще мой старый ужасный нос.* Instagram luispadron.elf.

Луис часто носит контактные линзы. Instagram luispadron.elf.