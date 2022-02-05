Аргентинец потратил целое состояние, чтобы исполнить свою мечту и измениться до неузнаваемости

Луис Падрон пытается *превратиться* в эльфа.
То, что молодые люди стараются выглядеть похожими на знаменитостей, уже никого не удивляет. Они могут тратить колоссальные деньги, лишь бы хоть чуточку приблизиться к желанному образу, увиденному по телевидению. Однако аргентинец Луис Падрон считает, что быть похожим на любого знаменитого красавца - это неправильно. Для него идеалом является образ эльфа - и чем меньше этот эльф будет похож на обычного человека, пусть даже самого красивого, тем лучше. Собственно, для того, чтобы воплотить свой образ идеальной красоты, парень уже потратил более 32 000 долларов США.
Луис Падрон в 10-летнем возрасте. Instagram luispadron.elf.
25-летний Луис Падрон (Luis Padron) из Буэнос Айреса утверждает, что идея превратиться в эльфа ему пришла в детстве. Когда он был ребенком, у него не было друзей, его часто обижали в школе, а мир фэнтези был настолько прекрасным, что это оказалось для Луиса единственной отдушиной. Постепенно желание превратиться в "волшебное существо неземной красоты" стало таким навязчивым, что Луис решился на пластическую операцию. Сколько их было сделано с тех пор, трудно уже сосчитать.
Луис Падрон потратил несколько десятков тысяч долларов на то, чтобы выглядеть, как эльф. Instagram luispadron.elf.
Луис изменил форму челюсти, чтобы сделать свой подбородок острее, изменил форму носа, полностью выбелил себе кожу и волосы, а также начал серию процедур по изменению цвета своих глаз. Всё это обошлось ему в $32 000, но на этом траты не заканчились. Каждый месяц Луис тратит немногим больше $5000, чтобы поддерживать свою "красоту": специальные кремы, краска для волос, посещение парикмахера, косметолога, лазерная эпиляция и крем с защитой от солнца SPF 100. Таким образом, даже если бы Луис и не планировал делать еще больше операций, просто на поддержание его нынешнего облика у него уходит около 60 000 долларов в год.
Парень оплатил очень болезненную операцию на глазах, чтобы изменить цвет радужки с карего на голубой. Instagram luispadron.elf.
Луис Падрон говорит, что хоть он сейчас и выглядит гораздо лучше, чем прежде, но все же недостаточно прекрасно. Он не намерен останавливаться, пока полностью не "превратится" в эльфа. В планах у парня сделать операцию на ушах, чтобы они были заостренными, еще больше изменить форму подбородка, удалить пару ребер и стать стройнее, добавить импланты волос, чтобы линия роста волос на лбу была в форме сердца, импланты мускулов, и даже сделать операцию на ногах, чтобы добавить себе роста до 195 см в высоту, ведь "настоящий эльф" должен быть не только прекрасным, но и высоким.
Нынешний облик Луис считает приемлемым, но недостаточно красивым. Instagram luispadron.elf.
"Я хочу быть эльфом, ангелом, сказочным существом. Моя цель - выглядеть не похожим на человека, воздушным, элегантным, трогательным. У меня есть свое представление об идеале красоты и я хочу добиться этого идеала любой ценой."
Большую часть времени Луис находится *в образе*: использует косметику и носит специфическую одежду. Instagram luispadron.elf.
"Люди пялятся на меня с тех пор, как я был еще подростком, так что пусть смотрят, мне все равно. Они пялятся на меня, даже когда я не одет в эльфийскую одежду. Я ношу длинные белые волосы вот уже пять лет, ношу контактные линзы, я очень высокий - на меня в любом случае будут обращать внимание. Так что я не переживаю по этому поводу. Наоборот, я использую косметику, чтобы подчеркнуть свои ангельские четы, и одежду я тоже надеваю соответствующую."
Луис Падрон до начала полного преображения в эльфа.
"Я считаю себе транс-существом, вроде того, как трансгендерные люди меняют пол, я сменяю свою земную сущность на фентезийную. Я хочу выглядеть так, как я ощущаю себя внутри. Я не ожидаю, что люди это поймут, но надеюсь, что они хотя бы отнесутся к этому выбору с уважением."
После очередной операции. Instagram luispadron.elf.
Одной из последних операций для Луиса была процедура по смене цвета радужки глаз. Парню не нравятся его карие глаза - небесно-голубые кажутся ему более красивыми. "Операция была без анестезии, и было очень больно, - рассказывает Луис. - Я должен был постоянно закапывать специальным средством глаза и носить очень темные очки, так как мои глаза были настолько чувствительные, наверное, как у вампира. Сначала было больно смотреть даже на звезды в небе, но через три дня боль успокоилась. Не знаю, что будет дальше. Мои глаза пока что еще не кристально-голубые, они сейчас скорее серого цвета. Но еще осталось четыре процедуры, так что я надеюсь, что конечный результат меня удовлетворит."
*Улучшая и улучшая* свою внешность. Instagram luispadron.elf.
Где же Луис берет деньги на все эти многочисленные операции и процедуры? Безусловно, он старается монетизировать собственный имидж, и потому его работа связана с фэнтези. Парень продает различные вещи для косплея, выступает моделью и даже иногда подрабатывает как приглашенная звезда на вечеринках.
*Здесь у меня еще мой старый ужасный нос.* Instagram luispadron.elf.
"Я не считаю это аддикцией, - говорит о своем преображении Луис. - Но в мире фэнтези у вас есть возможность получить всю любовь, дружбу и все положительные эмоции, которые только возможно. Это помогает мне чувствовать себя хорошим человеком. Просто в мире фэнтези если ты хороший внутри, то ты должен быть прекрасен и снаружи тоже. Эти изменения повернули мою жизнь к лучшему, я даже не могу описать, насколько так лучше жить."
Луис часто носит контактные линзы. Instagram luispadron.elf.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии